Ekonomi Haber Giriş: 21 Mayıs 2020 - 00:50 , 21 Mayıs 2020 - 00:50

Bağkur SSK ve memur emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emekli maaşları yattı mı?

Bayrama günler kala emekli maaşları ne zaman ödenecek sorusu, milyonlarca vatandaşın yanıt aradığı konulardan oldu. Bağkur, SSK ve memur emeklileri bu ayın maaşlarının ödeneceği tarihi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk duyurmuştu. Emekli maaşı ödemeleri 15 Mayıs itibariye hesaplara yatmaya başladı. Ancak maaşları henüz yatmamış olan emekliler 'Bağkur SSK ve memur emekli maaşları ne zaman verilecek?' sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, Bağkur SSK ve memur emekli maaşlarının ödeneceği tarihle ilgili ayrıntılı bilgiler...