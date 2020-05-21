Bağkur SSK ve memur emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emekli maaşları yattı mı?
Bayrama günler kala emekli maaşları ne zaman ödenecek sorusu, milyonlarca vatandaşın yanıt aradığı konulardan oldu. Bağkur, SSK ve memur emeklileri bu ayın maaşlarının ödeneceği tarihi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk duyurmuştu. Emekli maaşı ödemeleri 15 Mayıs itibariye hesaplara yatmaya başladı. Ancak maaşları henüz yatmamış olan emekliler 'Bağkur SSK ve memur emekli maaşları ne zaman verilecek?' sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, Bağkur SSK ve memur emekli maaşlarının ödeneceği tarihle ilgili ayrıntılı bilgiler...
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Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala binlerce emeklide maaş beklentisi oluştu. Bağkur, SSK ve memur emeklileri bu ayın maaşlarını bayram nedeniyle erken alıyor. Henüz maaşı hesabına yatmamış olan vatandaşlar ise 'emekli maaşları ne zaman ödeniyor? Bağkur SSK ve memur emekli maaşı yattı mı?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, Bağkur SSK ve memur emeklilerinin maaşlarının yatacağı tarihler...
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BAKAN AÇIKLAMIŞTI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24-25-26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle emekli aylığı ödemelerinin erkene alındığını aktardı.
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Selçuk, "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz." bilgisini paylaştı.. Alınan kararla SSK’lıların 15-20 Mayıs tarihleri arasında, Bağ-Kur’lular da 21-22 Mayıs’ta emekli aylığı yatacak.
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SSK ÖDEMELERİ NE ZAMAN
SSK emeklileri için normalde ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta; 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta yapıldı. Ödeme tarihi 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.
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BAĞ-KUR EMEKLİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Bağ-Kur emeklilerinin ve hak sahiplerinin ise aylıkları, ödeme günü 25, 26 olanlar için 21 Mayıs'ta; 27, 28 olanlar için de 22 Mayıs'ta