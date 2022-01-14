Aziz yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Aziz 9. Bölüm fragmanı ve Show TV yayın akışı

Aziz yeni bölümün bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Show TV ekranlarında yayınlanan Aziz dizisi geçtiğimiz hafta yeni bölümü ile ekrana gelmemişti. Aziz 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Aziz’in önderliğinde birleşen Türkler, değerlerini muhafaza etmek adına sokağa çıkıp haklarını savunuyorlar.
Aziz dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek. Dizi saat 20:00’de başlayacak.
Tüm gerçekleri öğrenen Aziz, Galip’in karşısına geçip hesap sorar.Babasının ve tüm emekçilerin hakkını savunmak adına, karşısındaki amcası dahi olsa savaşa hazırdır. Aziz’in önderliğinde birleşen Türkler, değerlerini muhafaza etmek adına sokağa çıkıp haklarını savunurlar. Bu güç karşısında çıkışsız kalan Fransızların karşı hamlesi ne olacaktır? İmkansızlıklar imkan yaratırken, aşk da sessiz kalmayacak, aşk ve değerler baş kaldıracak.
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aziz
00:15 Avcı
02:15 Avcı