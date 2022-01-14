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Aziz yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Aziz 9. Bölüm fragmanı ve Show TV yayın akışı

#Aziz#Aziz Yeni Bölüm#Aziz Dizisi

Aziz dizisi her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. Aziz’in yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği merak ediliyor. Oyuncuları arasında Murat Yıldırım, Fırat Tanış, Damla Sönmez, Simay Barlas gibi isimlerin yer aldığı dizinin en son 8. Bölümü ekrana geldi. Peki, Aziz yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? İşte Show TV yayın akışı ve yeni bölüm fragmanı

1/3Aziz yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı Aziz 9. Bölüm fragmanı ve Show TV yayın akışı

Aziz yeni bölümün bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Show TV ekranlarında yayınlanan Aziz dizisi geçtiğimiz hafta yeni bölümü ile ekrana gelmemişti. Aziz 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Aziz’in önderliğinde birleşen Türkler, değerlerini muhafaza etmek adına sokağa çıkıp haklarını savunuyorlar.

2/3AZİZ BU AKŞAM VAR MI

AZİZ BU AKŞAM VAR MI?

Aziz dizisinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek. Dizi saat 20:00’de başlayacak.

Tüm gerçekleri öğrenen Aziz, Galip’in karşısına geçip hesap sorar.Babasının ve tüm emekçilerin hakkını savunmak adına, karşısındaki amcası dahi olsa savaşa hazırdır. Aziz’in önderliğinde birleşen Türkler, değerlerini muhafaza etmek adına sokağa çıkıp haklarını savunurlar. Bu güç karşısında çıkışsız kalan Fransızların karşı hamlesi ne olacaktır? İmkansızlıklar imkan yaratırken, aşk da sessiz kalmayacak, aşk ve değerler baş kaldıracak.

3/3SHOW TV YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:00 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aziz

00:15 Avcı

02:15 Avcı

 

 

 

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