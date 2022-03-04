Aziz dizisine Hamdi Alkan sürprizi! Peder Leo karakterini canlandıracak olan Hamdi Alkan kimdir?

1989 yılında 22 yaşındayken Canan Hoşgör ile evlendi. Zeynep (d. 1998) ve Ayşe (d. 2007) adlarında iki kızı olan çift, 1999 yılında boşanmış; 2006 yılında tekrar evlenmiş ve Mart 2012 yılında tekrar boşanmıştır. Alkan, öğrenimini tamamladıktan sonra TRT'de 3 Aşağı 5 Yukarı programının sunucusu olarak işe başladı. Gafur Hüner ve Yalçın Menteş‘le çalıştı Öz Ofsayt adlı bir spor skeç programı yaptı. Ardından Reyting Reyting ve Reyting Hamdi programlarının yapımcısı oldu. Rayting Hamdi programı ile tanındı. On yıl boyunca Hamdi Alkan TV adlı komedi programını yaptı, Gazman tiplemesi çok popüler oldu.