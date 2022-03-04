Aziz dizisine Hamdi Alkan sürprizi! Peder Leo karakterini canlandıracak olan Hamdi Alkan kimdir?

Hamdi Alkan 1967 yılında Antakya’da Döver köyünde doğdu. Arap kökenli bir ailenin çocuğudur. Biri kız, beşi erkek 6 kardeşin en küçüğüdür. Babası Ali Alkan adliye mübaşiri; annesi Helva Alkan, ev hanımıdır.İlkokul, ortaokul ve liseyi Antakyaʼda okudu. Öğrencilik yıllarında kitap sevgisi başladı. Yüzme ve basketbol ile ilgilendi. İlkokul çağlarından beri oyuncu olmak istedi ve müsamerelerde yer aldı. Yükseköğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde 12 senede tamamladı. Üniversite öğrenciliği döneminde Beyazıt Meydanı'ndaki Sahaflar Çarşısı'nda kitap satarak geçimini sağladı. Israrla konservatuvara girerek oyunculuk eğitim almak istedi ama giremedi.
Tiyatro topluluklarında yönetmenlik yaptı. Yıldız Teknik Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tiyatro hocalığı, genel sanat yönetmenliği yaptı.2001 yılında “Şellale” adlı filmde konuk oyuncu olarak Hülya Koçyiğit, Tuncel Kurtiz, Aykut Oray, Ali Sürmeli, Ege Aydan, Nurgül Yeşilçay, Fikret Kuşkan ile birlikte oynadı.2004 yılında, Show TV’de Türkiye'nin Yıldızları yarışması projesini yaptı. Bu proje ile Beren Saat ve Engin Akyürek'i sektöre kazandırdı. 2007'de Fox TV'de yayına giren ve 193 bölüm yayımlanan Arka Sıradakiler dizisini yönetti.Başrollerinde Vural Çelik, Yasemin Çonka, Hakan Yılmaz, Tamer Karadağlı ve mahkûmların oynadığı Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (2007) sinema filmini;Turgut Özakmanʼın senaryosunu yazdığı, başrollerinde Halit Ergenç, Çetin Tekindor, Batuhan Karacakaya, Canan Hoşgör, Tolga Savacı'nın oynadığı Dersimiz Atatürk (2009) adlı sinema filmini; çekimleri Türkiye, Kazakistan ve Kırgızistan'da yapılan Selam: Bahara Yolculuk (2015) filmini yönetti.24 Nisan 2014 tarihinde Selen Görgüzel ile Roma’da evlendi.
2014-2017 arasında yayımlanan O Hayat Benim adlı aşk ve drama dizisini yönetti. 145 kiloya çıkan ve 2016'da kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşayan sanatçı, tüp mide ameliyatı ile kilo verip sağlığına kavuştu. 2019'da Kırk Yalan adlı komedi filmini yönetti.
1989 yılında 22 yaşındayken Canan Hoşgör ile evlendi. Zeynep (d. 1998) ve Ayşe (d. 2007) adlarında iki kızı olan çift, 1999 yılında boşanmış; 2006 yılında tekrar evlenmiş ve Mart 2012 yılında tekrar boşanmıştır. Alkan, öğrenimini tamamladıktan sonra TRT'de 3 Aşağı 5 Yukarı programının sunucusu olarak işe başladı. Gafur Hüner ve Yalçın Menteş‘le çalıştı Öz Ofsayt adlı bir spor skeç programı yaptı. Ardından Reyting Reyting ve Reyting Hamdi programlarının yapımcısı oldu. Rayting Hamdi programı ile tanındı. On yıl boyunca Hamdi Alkan TV adlı komedi programını yaptı, Gazman tiplemesi çok popüler oldu.