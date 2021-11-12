Aziz dizisi nerede çekiliyor, kaç yılını anlatıyor? Aziz dizisi hakkında merak edilenler
Aziz dizisi her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. Geçtiğimiz hafta ilk bölümü ekrana gelen dizinin bugün ikinci bölümü yayınlanacak. Aziz’in oyuncuları arasında Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş bulunuyor. Peki, Aziz dizisi nerede çekiliyor, hangi yılı anlatıyor?
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Aziz dizisinin nerede çekildiği merak ediliyor. Aziz karakterine Murat Yıldırım, Dilruba karakterine Damla Sönmez, Efnan karakterine Simay Barlas hayat veriyor. 1930 yıllarında geçen dizide Antakya’nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar’ın başına gelenler anlatılıyor.
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AZİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Aziz dizisi Antakya, Sakarya ve İstanbul'da çekiliyor. Antakya’da ve Sakarya’da geçen dizinin çekimlerinin İstanbul’da kurulan özel bir platoda gerçekleştirileceği de ortaya çıktı.
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Aziz dizisi 1930'lu yıllarda geçiyor. Antakya’nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre’in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre’yi öldürmesiyle Aziz’in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır.
İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar’ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.
Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan’ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.