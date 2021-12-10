Aziz dizisi Efnan'ı Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Simay Barlas'ın oynadığı diziler
Yeni dizi Aziz oyuuncuları ve konusuyla izleyiciden tam not aldı. Aziz dizisinin en sevilen karakterlerinden olan Efnan ve rolü canlandıran genç oyuncu Simay Barlas da merak edilen oyuncular arasında yer alıyor. Peki, Aziz dizisinin Efnan'ı Simay Barlas kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Simay Barlas'ın oynadığı diziler...
Show TV'nin bu sezon yayınlanmaya başlayan dizisi Aziz dikkat çeken yapımlardan biri oldu. Her cuma ekranlarda olan Aziz'in en çok merak edilen oyuncusu ile Efnan rolünü canlandıran Simay Barlas oldu. Peki Aziz dizisi Efnan kimdir, hikayesi ne? İşte Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas hakkında bilgiler...
AZİZ DİZİSİ EFNAN KİMDİR?
Aziz dizisi karakterleri tanıtımında Efnan karakteri kendisini şu şekilde anlatıyor;
"Efnan benim adım… Efnan cennetteki güzel gözlü kız demek… Anam cehennem gibi bi evde dünyaya getirmiş. Açlığın, fakirliğin, zulmün içene… Anam koymuş adımı. Dünyada veremediği cenneti adımda yaşatsın istemiş. Küçücüktüm öksüz kaldım. Ama söz verdim ben ağlamaycam, o zalım babama inat gülecem diye anamın mezarı başında. Talihim de hep kaş çatacak değil ya bana, elbet bir yerde gülecek yüzüme gülecek dedim. Gülmedi. Yokluk, sefalet, eziyet yakamı bırakmadı. Ben hep bir gün biri gelecek dedim. Gelip beni bu cehennemden çıkaracak. Aziz’i gördüğüm vakit anladım. O benim kalu beladan alnıma yazılandır. Allah’a yemin ettim o gece. “Ondan başkasını sevmeyeceğim.” Bildim. Kader bizi bir daha karşılaştıracaktı. Bir gün döndü geldi. O gündür benim bütün bayramlarım. Lakin ben onun dünyasında bir diken, bahçesinde bir bataklık gülü gibi kalacağımı, kalbimin böyle acıyıp parça parça olacağını nereden bilecektim?"
"Efnan benim adım… Efnan cennetteki güzel gözlü kız demek… Anam cehennem gibi bi evde dünyaya getirmiş. Açlığın, fakirliğin, zulmün içene… Anam koymuş adımı. Dünyada veremediği cenneti adımda yaşatsın istemiş. Küçücüktüm öksüz kaldım. Ama söz verdim ben ağlamaycam, o zalım babama inat gülecem diye anamın mezarı başında. Talihim de hep kaş çatacak değil ya bana, elbet bir yerde gülecek yüzüme gülecek dedim. Gülmedi. Yokluk, sefalet, eziyet yakamı bırakmadı. Ben hep bir gün biri gelecek dedim. Gelip beni bu cehennemden çıkaracak. Aziz’i gördüğüm vakit anladım. O benim kalu beladan alnıma yazılandır. Allah’a yemin ettim o gece. “Ondan başkasını sevmeyeceğim.” Bildim. Kader bizi bir daha karşılaştıracaktı. Bir gün döndü geldi. O gündür benim bütün bayramlarım. Lakin ben onun dünyasında bir diken, bahçesinde bir bataklık gülü gibi kalacağımı, kalbimin böyle acıyıp parça parça olacağını nereden bilecektim?"
SİMAY BARLAS KİMDİR?
Simay Barlas, 5 Mayıs 1998'de İstanbul'da doğmuştur. 5 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk tecrübesini 2014 yılından itibaren Star TV'de yayınlanmaya baslayan Paramparça dizisinde canlandırdığı Öykü karakteri ile yaşayan Barlas, ardından 2017 yılında Kanal D'de yayınlanan Adı Efsane isimli dizide Naz, 2016 yılında Star TV'de yayınlanan Hayat Bazen Tatlıdır isimli dizide Gözde ve 2020 yılından itibaren Kanal D ekranlarında yayınlanmakta olan Zalim İstanbul dizisinde Damla karakterlerine hayat vermiştir. Simay Barlas 2020 yılında Kanal D'de yayınlanan Bir Annenin Günahı isimli dizide Yağmur ve 2021 yılı Ekim ayı itibariyle Show TV'de yayınlanan Aziz isimli dizide Efnan karakterini canlandırmıştır.