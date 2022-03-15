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Aydilge kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Aydilge şarkıları ve eşi hakkında bilgiler

#Aydilge#Aydilge Kimdir#Aydilge Şarkıları

Samimi tavırlarıyla ve şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi olan Aydilge zaman zaman özel hayatıyla da gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıllarda genç sevgilisi ile rüya gibi bir düğün yapan Aydilge'nin hayatı da kariyeri kadar merak ediliyor. Peki, Aydilge kimdir, nerelidir, kaç yaşında? İşte Aydilge şarkıları ve eşi hakkında merak edilenler...

1/3Aydilge kimdir, nerelidir, kaç yaşında Aydilge şarkıları ve eşi hakkında bilgiler

Başarılı söz yazarı ve besteci Aydilge, evliliği ile de çok konuşulmuştu. Naif tavırlarıyla çok sevilen Aydilge kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Aydilge şarkıları...

2/3AYDİLGE KİMDİR

AYDİLGE KİMDİR?

Aydilge, 25 Haziran 1979 yılında Kütahya'da doğdu. Türk şarkıcı-şarkı yazarı, yazar ve radyo programcısı Aydilge, şair bir annenin ve doktor bir babanın kızı olarak iyi bir eğitim almıştır.

Sekiz yaşında TRT Ankara Radyosu Çocuk Korosu sınavlarını kazanan Aydilge, 15 yaşına kadar, Türkiye'nin ilk Türk Sanat Müziği çocuk korosunda radyo sanatçısı olarak görev aldı.

2006 yılında burslu okuduğu Başkent Üniversitesi’ni hem bölüm, hem de tüm Üniversite çapında birinci olarak bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi’nde Radyo-TV-Sinema alanında yüksek lisansını tamamladı. “İletişim Uzmanı” unvanını aldı.

25 Haziran 1979 yılında Kütahya'da doğdu. Türk şarkıcı-şarkı yazarı, yazar ve radyo programcısı Aydilge, şair bir annenin ve doktor bir babanın kızı olarak iyi bir eğitim almıştır.

Sekiz yaşında TRT Ankara Radyosu Çocuk Korosu sınavlarını kazanan Aydilge, 15 yaşına kadar, Türkiye'nin ilk Türk Sanat Müziği çocuk korosunda radyo sanatçısı olarak görev aldı.

2006 yılında burslu okuduğu Başkent Üniversitesi’ni hem bölüm, hem de tüm Üniversite çapında birinci olarak bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi’nde Radyo-TV-Sinema alanında yüksek lisansını tamamladı. “İletişim Uzmanı” unvanını aldı.

3/3AYDİLGE ŞARKILARI

AYDİLGE ŞARKILARI

"Takıntı"

"Aşk Paylaşılmaz"

"Yine Ben Aşık Oldum"

"Akıllı Bir Deli"

"Sorma"

"Yangın Var"

"Kiralık Aşk"

"Aşka Gel"

"Kiraz Mevsimi"

"Gel Sarıl Bana"

"Aşk Olmak"

"Yo Yo Yo"

"Kendi Yoluma Gidiyorum"

"Gece Uyku Tutmazsa"

"Yeni Başlayanlar İçin Aşk"

"Sonsuz Sevgilim"

"Aşk Yüzünden"

"Hayat Şaşırtır!"

"Bir Ayda Unutursun"

"Kilit"

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#Aydilge#Aydilge Kimdir#Aydilge Şarkıları