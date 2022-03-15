Aydilge kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Aydilge şarkıları ve eşi hakkında bilgiler

Başarılı söz yazarı ve besteci Aydilge, evliliği ile de çok konuşulmuştu. Naif tavırlarıyla çok sevilen Aydilge kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Aydilge şarkıları...
Aydilge, 25 Haziran 1979 yılında Kütahya'da doğdu. Türk şarkıcı-şarkı yazarı, yazar ve radyo programcısı Aydilge, şair bir annenin ve doktor bir babanın kızı olarak iyi bir eğitim almıştır.
Sekiz yaşında TRT Ankara Radyosu Çocuk Korosu sınavlarını kazanan Aydilge, 15 yaşına kadar, Türkiye'nin ilk Türk Sanat Müziği çocuk korosunda radyo sanatçısı olarak görev aldı.
2006 yılında burslu okuduğu Başkent Üniversitesi’ni hem bölüm, hem de tüm Üniversite çapında birinci olarak bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi’nde Radyo-TV-Sinema alanında yüksek lisansını tamamladı. “İletişim Uzmanı” unvanını aldı.
25 Haziran 1979 yılında Kütahya'da doğdu. Türk şarkıcı-şarkı yazarı, yazar ve radyo programcısı Aydilge, şair bir annenin ve doktor bir babanın kızı olarak iyi bir eğitim almıştır.
Sekiz yaşında TRT Ankara Radyosu Çocuk Korosu sınavlarını kazanan Aydilge, 15 yaşına kadar, Türkiye'nin ilk Türk Sanat Müziği çocuk korosunda radyo sanatçısı olarak görev aldı.
2006 yılında burslu okuduğu Başkent Üniversitesi’ni hem bölüm, hem de tüm Üniversite çapında birinci olarak bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi’nde Radyo-TV-Sinema alanında yüksek lisansını tamamladı. “İletişim Uzmanı” unvanını aldı.
"Takıntı"
"Aşk Paylaşılmaz"
"Yine Ben Aşık Oldum"
"Akıllı Bir Deli"
"Sorma"
"Yangın Var"
"Kiralık Aşk"
"Aşka Gel"
"Kiraz Mevsimi"
"Gel Sarıl Bana"
"Aşk Olmak"
"Yo Yo Yo"
"Kendi Yoluma Gidiyorum"
"Gece Uyku Tutmazsa"
"Yeni Başlayanlar İçin Aşk"
"Sonsuz Sevgilim"
"Aşk Yüzünden"
"Hayat Şaşırtır!"
"Bir Ayda Unutursun"
"Kilit"