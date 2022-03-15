Aydilge kimdir, nerelidir, kaç yaşında? Aydilge şarkıları ve eşi hakkında bilgiler

AYDİLGE KİMDİR?

Aydilge, 25 Haziran 1979 yılında Kütahya'da doğdu. Türk şarkıcı-şarkı yazarı, yazar ve radyo programcısı Aydilge, şair bir annenin ve doktor bir babanın kızı olarak iyi bir eğitim almıştır.



Sekiz yaşında TRT Ankara Radyosu Çocuk Korosu sınavlarını kazanan Aydilge, 15 yaşına kadar, Türkiye'nin ilk Türk Sanat Müziği çocuk korosunda radyo sanatçısı olarak görev aldı.



2006 yılında burslu okuduğu Başkent Üniversitesi’ni hem bölüm, hem de tüm Üniversite çapında birinci olarak bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi’nde Radyo-TV-Sinema alanında yüksek lisansını tamamladı. “İletişim Uzmanı” unvanını aldı.



25 Haziran 1979 yılında Kütahya'da doğdu. Türk şarkıcı-şarkı yazarı, yazar ve radyo programcısı Aydilge, şair bir annenin ve doktor bir babanın kızı olarak iyi bir eğitim almıştır.



Sekiz yaşında TRT Ankara Radyosu Çocuk Korosu sınavlarını kazanan Aydilge, 15 yaşına kadar, Türkiye'nin ilk Türk Sanat Müziği çocuk korosunda radyo sanatçısı olarak görev aldı.



2006 yılında burslu okuduğu Başkent Üniversitesi’ni hem bölüm, hem de tüm Üniversite çapında birinci olarak bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi’nde Radyo-TV-Sinema alanında yüksek lisansını tamamladı. “İletişim Uzmanı” unvanını aldı.