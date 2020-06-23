Anlık ve canlı altın fiyatları takip ekranı: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu 23 Haziran? 2020 altın yorumları ve analizler

Finansal marketler 1-2 hafta bu konuyu radar dışı görse de ben tarih yaklaştıkça beklenti fiyatlaması ile Avrupa varlıklarının pozitif ayrıştığı bir perdeye yelken açabileceğimiz görüşündeyim.



BIST ile tamamlayalım. Borsa İstanbul kendi içinde üç ayrı cephe barındırıyor.



Balon fiyatlı çok sayıda küçük şirket hissesinden ve neden olabilecekleri hasardan önceki yazıda bahsetmiştim. Geçen hafta BIST yüzde 3,4 değer artışı kaydederken 130 hisse senedinin haftayı değer kaybı ile noktalaması dikkat çekici.



Zamana yayılarak ve hisse senedi bazında zamanlaması farklılık göstererek balon fiyatlı şirketlerde sönümlenmelerin toplu bir sağanağa dönüşmeden de olsa süreceğini tahmin ediyorum.



Geride kalan üç aya damga vuran bir diğer gelişme sanayi hisselerinin pozitif banka hisselerinin negatif ayrışmasıydı.



Cuma günü bankalarda bir sıçramaya şahit olduk. Her ne kadar karlılıkları üzerinde birçok faktör baskı yaratmaya devam etse de en geride kalan bu cephenin önümüzdeki 3-6 ayda sanayi şirketleri ile aradaki farkın bir bölümünü kapatabileceği görüşündeyim.