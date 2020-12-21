SOSYAL MEDYADAN DUYURDU 32 yaÅŸÄ±ndaki FKA Twigs, eski sevgilisinin kendisine sadece fiziksel deÄŸil duygusal ÅŸiddet de uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. "BÃ¶yle bir ÅŸeyin benim baÅŸÄ±ma geleceÄŸini asla dÃ¼ÅŸÃ¼nmezdim" diyen FKA Twigs, Shia LaBeouf'un kendisine bilerek cinsel hastalÄ±k bulaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± da iddia etti.