Cinsel istismar davasÄ± umurlarÄ±nda deÄŸil: O an maskeleri çÄ±kardÄ±lar!
Beyazperdenin Ã¼nlÃ¼ oyuncusunun kÄ±zÄ± kelimenin tam anlamÄ±yla aÅŸk sarhoÅŸu.
Mega News Agency, Backgrid USA, Splash News
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ATEÅžLÄ° ANLAR
GenÃ§ kÄ±z, kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce eski sevgilisi tarafÄ±ndan cinsel tacizle suÃ§lanan Ã¼nlÃ¼ oyuncuyla, samimi bir ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.
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Ã–PÃœÅžÃœRKEN GÃ–RÃœNTÃœLENDÄ°LER
SinemanÄ±n bir dÃ¶nemine damgasÄ±nÄ± vuran Ã¼nlÃ¼ oyuncu Andie MacDowell'Ä±n 26 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Sarah Margaret Qualley, 34 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu Shia LaBeouf ile ateÅŸli bir ÅŸekilde Ã¶pÃ¼ÅŸÃ¼rken objektiflere takÄ±ldÄ±.
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Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ° GÄ°ZLÄ°YDÄ°
Margaret Qualley ile Shia LaBeouf'un romantik bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bugÃ¼ne kadar bilinmiyordu. GenÃ§ Ã§iftin gizli iliÅŸkisi geÃ§tiÄŸimiz hafta sonu Los Angeles HavalimanÄ±'nda gÃ¼n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.
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SEVGÄ°LÄ°SÄ°NÄ° ALMAYA GÄ°TTÄ°
Â Shia LaBeouf, sevgilisini almak iÃ§in havalimanÄ±na gitti. Ã‡ift, terminal binasÄ±ndan Ã§Ä±kana kadar koronavirÃ¼s Ã¶nlemi olarak maskelerini Ã§Ä±karmadÄ±.
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BÄ°RLÄ°KTE OTOMOBÄ°LE DOÄžRU Ä°LERLEDÄ°LER
Margaret Qualley'in valizini de sevgilis Shia LaBeouf taÅŸÄ±dÄ±. Ã‡ift, sakin bir ÅŸekilde LaBeouf'un otomobiline doÄŸru ilerledi.
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MASKELERÄ°NÄ° Ã‡IKARDILAR
Valizi bagaja koyduktan sonra da birbirlerine sarÄ±lÄ±p Ã¶pÃ¼ÅŸmeye baÅŸladÄ±lar. O anda maskelerini Ã§Ä±karan Ã§ift, arabanÄ±n iÃ§inde de romantik dakikalar yaÅŸamayÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.
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BÄ°R TANIK OLANLARI ANLATTI
Margaret Qualley ile Shia LaBeof'un o anlarÄ±nÄ± gÃ¶ren bir tanÄ±k "Birbirlerinden ayrÄ± kalamÄ±yorlardÄ±. AracÄ±n iÃ§ine girmeden Ã¶pÃ¼ÅŸmeye baÅŸladÄ±lar. AracÄ±n iÃ§ine girdikten sonra da Ã¶pÃ¼ÅŸmeri sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ler" diye anlattÄ±.
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TRAFÄ°ÄžÄ° TIKADILAR
AynÄ± tanÄ±k, Ã§iftin romantik anlar yaÅŸarken park yerinin parasÄ±nÄ± Ã¶demeyi bile geciktirdiklerini, trafiÄŸin tÄ±kanmasÄ±na neden olduklarÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.Â
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VÄ°DEO KLÄ°PTE OYNADILAR
Margaret Qualley ile Shia LaBeouf, Margaret'in ablasÄ± Rainey Qualley'in Love Me Like You Hate Me adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±na Ã§ekilen videoda birlikte oynamÄ±ÅŸtÄ±.
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ÃœNLÃœ OYUNCUNUN KIZLARI
Margaret Qualley, Andie MacDowell ile Paul Qualley'in evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸundan biri. Ã‡iftin Rainey ve Justin adÄ±nda iki Ã§ocuÄŸu daha bulunuyor.
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Ã–NCE BALE SONRA OYUNCULUK
Kendisi de annesi gibi bir oyuncu olan Margaret Qualley, genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda bale eÄŸitimi aldÄ±. Daha sonra modellik kariyeri yapmaya baÅŸladÄ±.Â
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ANNESÄ°NÄ°N Ä°Ã‡Ä°NDE
Bunun ardÄ±ndan 2013 yÄ±lÄ±nda Palo Alto adlÄ± filmle oyunculuÄŸa baÅŸladÄ±. ArdÄ±ndan da The Leftovers adlÄ± dizide Ã¼Ã§ yÄ±l boyunca rol aldÄ±.
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CÄ°NSEL Ä°STÄ°SMAR DAVASI
Shia LaBeouf son olarak eski sevgilisi FKA Twigs'in kendisine yÃ¶nelik cinsel taciz iddialarÄ±yla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. GerÃ§ek adÄ± Tahliah Debrett Barnett olan FKA Twigs, 2018 yapÄ±mÄ± Honey Boy filminde birlikte rol alÄ±p sonra da 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n mayÄ±s ayÄ±na kadar romantik bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Shia LaBeouf hakkÄ±nda, kendisine cinsel istismarda bulunup ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla dava aÃ§tÄ±.
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SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
32 yaÅŸÄ±ndaki FKA Twigs, eski sevgilisinin kendisine sadece fiziksel deÄŸil duygusal ÅŸiddet de uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. "BÃ¶yle bir ÅŸeyin benim baÅŸÄ±ma geleceÄŸini asla dÃ¼ÅŸÃ¼nmezdim" diyen FKA Twigs, Shia LaBeouf'un kendisine bilerek cinsel hastalÄ±k bulaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± da iddia etti.
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DUYGUSAL VE FÄ°ZÄ°KSEL EZÄ°YET
LaBeouf'un kendisine Los Angeles'ta bir benzin istasyonunda fiziksel ÅŸiddet uyguladÄ±ÄŸÄ± da Twigs'in iddialarÄ± arasÄ±nda yer alÄ±yor. FKA Twigs'in ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re LaBeouf, genÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ±yÄ± Ã§Ä±plak uyumaya zorluyordu ve yataÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±nda da dolu bir silah bulunduruyordu.Â
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'BU SÄ°ZÄ° ÅžAÅžIRTABÄ°LÄ°R'
Shia LaBeouf'un, kendisinin erkek garsonlara bakmasÄ±ndan ya da onlarla konuÅŸmasÄ±ndan hoÅŸlanmadÄ±ÄŸÄ± da FAK Twigs'in iddialarÄ± arasÄ±nda. FKA Twigs, yaptÄ±ÄŸÄ± Twitter paylaÅŸÄ±mÄ±nda takipÃ§ilerine "Duygusal ve fiziksel ÅŸiddet gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ± Ã¶ÄŸrenmek sizi ÅŸaÅŸÄ±rtabilir" diye yazdÄ±.