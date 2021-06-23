Anahtarı bile yok... Ucuz ev satın aldı! Başına gelmeyen kalmadı
İtalya'da kırsal alanları canlandırmak için ucuz ev satışları pandemiye rağmen talep artışı yaşayarak devam ediyor. Ancak daha önceden de yaşanan sıkıntı yeniden gündeme geldi. Ucuz evler hayal kırıklığı yaratıyor. Bu evlerden alan birinin yaşadıkları da herkesi çok şaşırttı.
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Kuzeydeki dağ köyü Carrega Ligure'de eski bir okul evini yaklaşık 16 bin 500 dolara satın alan 67 yaşındaki İngiliz otomobil ve motosiklet fanatiği Roy Patrick için bu bir maceraydı. Ancak pek de beklediği gibi gitmedi.
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Oxford'dan Patrick, İtalya'nın Piedmont ve Ligure bölgelerinin sınırındaki köyde, neredeyse tesadüfen bulduğu evi satın aldı. Boşanma sonrası Akdeniz gezisi sırasında bölgeye gelen Patrick, bölgeden büyülenmişti.
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Patrick burada birçok kişiyle tanıştı. Birkaç eski mülkü gezdikten sonra 1930'ların okul binasına aşık oldu ve 2017'de satın aldı.
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Patrick, "Diğer evler güzeldi ama özel bir şeyleri yoktu, ara sokaklara gizlenmiş herhangi bir küçük İtalyan köyünde olabilirdi. Ama bu özeldi, manzara eşsizdi: Güneş dağların üzerinden batarken, 'vay be' dersiniz" ifadesinde bulundu.
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12 KİŞİLİK SEMT
Nüfusunu artırma girişiminin bir parçası olarak satışa sunulan mülk, Connio semtinde bulunuyor. Semtt toplam 12 kişi yaşıyor.
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Patrick evi, satın alındığından beri, pandemi sırasında bile iki haftada bir ziyaret etti. Patrick temiz havada detoks yapmak için pastoral bir sığınak bulduğunu söylüyor. Carrega'nın birçok çekiciliği olduğunu da ekliyor.
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Patrick açıklamasında "Listenin başında yerel halkın samimiyeti, ardından vadiye bakan pencerelerden dışarı bakarken aldığım muhteşem manzaralar var. Benimki köydeki en iyi panorama. Ayrıca, birkaç metre ötede, dağ zirvelerinden gelen canlandırıcı serin sularla beslenen bir çeşmeye sahip olduğum için çok şanslıyım" dedi.
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BEKLEDİĞİ GİBİ ÇIKMADI
Patrick, yeni eviyle ilk karşılaşmasının umut verici olmadığını da söylüyor. İlk etapta belediye başkanının mülkün kapılarını açmak için pencereden girdiğini belirten Patrick, yıllardır kapıların kapalı olduğunu ve anahtarların hiçbir yerde bulunamadığını belirtti.
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Diğer bir felaket ise kar yağdığında yaşanmış. Kara dayanamayan evin bacası çökmüş ancak bu zor durum karşısında ödemeler ertelenince Patrick rahat bir nefes almış.
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İnsanların misafirperver olduğunu söyleyen Patrick kırık kapılardan şikayet etse de birçok kişinin yardımcı olduğunu da belirtiyor.
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Eski okulu yaşanabilir kılmak için gereken minimum tadilat sırasında Patrick, tarihi buluntulardan oluşan bir hazineyi gün yüzüne çıkardığını söylüyor.Tavan arasında, binanın eski yaşamından kalıntılar keşfetti: eski ders kitaplarının tozlu yığınları, hokkalar, cam şişeler, öğrenci kayıtları ve şimdi Patrick'in oturma odası olan 20 öğrencinin eğitim gördüğü geçmiş günlere dair diğer ilginç öğeler.
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Kapının eşiğinde, okulun inşa yılını gösteren Romen rakamlarıyla bir mozaik var. Patrick, orijinal karo zeminleri ve ahşap kaplı duvarları korumaya karar verdi.
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Bölgede birçok insan boş aile evlerini 12 bin dolara satıyor. Birkaç çökmekte olan ev yakın zamanda 6.000 ila 7.000 dolar arasında satıldı.
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Patrick'in burada bir ev satın alma düşüncesiyle cezbedenlere bazı tavsiyeleri var: Herhangi bir sosyal hareketlilik beklemeyin ve engebeli, zorlu yollara hazır olun.
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Kesinlikle hiçbir şey yok. Sadece harika manzaralar, sessizlik, temiz hava ve bozulmamış çevre. Bar, süpermarket, mağaza veya restoran yok. Ayrıca etrafta dolaşmak için bir araç gerekli.
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Bununla birlikte, Carrega, günübirlik gezginlerin ve tatilcilerin dinlenmek için geldikleri yaz aylarında hayat buluyor. İki katlı okul, kalın taş duvarlara ve yüksek tavanlara sahip.
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Patrick, kışın birkaç hafta kullanılmadığında çok soğuk olduğunu ve ısınması biraz zaman aldığını söylüyor. Patrick, okulun tüm tadilatını kendisi üstlendi. Dış duvarları yeniden beyaza boyadı ve eski sarı panjurları bir kat yeşil boyayla canlandırdı.
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EV ALANLAR UYARIYOR
İşletme sahibi Rubia Daniels, 2019 baharında Mussomeli, Sicilya'da uygun fiyatlı bir ev satın alan ilk kişilerden biriydi ve çocukları için iki tane daha satın almıştı. Daniels yaptığı anlaşmadan heyecan duysa da, görmezden gelinen kişileri ucuz evler hakkında 'gerçek bir bilgiye sahip olmaları' konusunda uyarmıştı.
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Daniels, başkalarının gelmeden önce araştırma yapması gerektiğini söyledi. Mussomeli'de, alıcılar üç yıl içinde yenilemeli veya bildirilen 5.000 euro depozitoyu ödemeliler.