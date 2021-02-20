Altın fiyatları ne kadar oldu? Uzmanlar yanıtladı: Altında düşüş devam eder mi?
Altın fiyatları uzun süre sonra düşüşüyle gündemde. Kasım ayında 540 lirayı görüp tarihi rekor seviyelerine ulaşan gram altın, hızlı bir düşüş eğilimine geçti. 6 Kasım 2020’de 540 TL’nin üzerine çıkan gram altın fiyatı, 7 ay sonra ilk kez 400 TL’nin altına düştü. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? Gram ve çeyrek altın kaç TL’den işlem görüyor? Altında düşüş devam eder mi? İşte altın fiyatlarında son durum ve uzmanların altın fiyatları yorumu…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Geride bıraktığımız hafta altının gram fiyatı, 395 lira ile 7 ayın en düşük seviyesini gördü. Kapanışta İstanbul Kapalıçarşı'da 398,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 398,60 liradan, 2 bin 625 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 646 liradan, 363,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 367,30 liradan, 2 bin 566 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 586 liradan, bin 283 liradan alınan Yarım Ziynet bin 293 liradan ve 641 liradan alınan Çeyrek Ziynet 646 liradan satıldı. Piyasaların kapalı olduğu hafta sonu altın fiyatları son işlem günündeki değerleri üzerinden işlem görüyor.
2
Abone Ol
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Borsa haftalık bazda yatırımcısına kazandırırken altın ve döviz ise kaybettirdiBorsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,42 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 3,06, Dolar/TL yüzde 1,02, Euro/TL yüzde 0,80 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 1.522,08, en yüksek 1.575,70 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,42 artarak 1.560,34 puandan tamamladı.
3
Abone Ol
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,06 kayıpla 398,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,04 azalışla 2.648,00 liraya geriledi. Geçen hafta 667,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 647,00 liraya düştü.
Bu hafta ABD doları yüzde 1,02 değer kaybederek 6,9610 liraya, euro da yüzde 0,80 azalarak 8,4340 liraya geriledi.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,46, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,29 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,30 ile para piyasası fonları oldu.
4
Abone Ol
ALTIN FİYATLARI NASIL BİR SEYİR GÖSTERECEK?
InvestAZ Araştırma Müdürü Yusuf Topçu ve Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Eda Karadağ altındaki düşüşü hurriyet.com.tr için değerlendirdi…
5
Abone Ol
Yusuf Topçu: Dolar/TL'de 6,80 hedefi sürdükçe gram altında fiyat baskısı devam edecektir. Aralık ayından bu yana dolarizasyonda bozulma olmamasına rağmen TL değer kazanmaya devam ediyor. Sıkı para politikasında henüz sona gelmemiş olmamız, bize TL'nin bu hareketinin devam edeceğini gösteriyor. Kısa vadede Dolar/TL'nin aşağı, ons altının ise yukarı yönlü fiyat hareketleri birbirini dengeleyecektir.
6
Abone Ol
Eda Karadağ: Merkez bankalarının altın alımları zayıfladı, salgın sebebiyle mücevher alım gücünde de bir düşüş görülüyor. Ekonomiler hala toparlanamadığı için piyasadaki teşvik paketleri aslında altın için olumlu ancak ekonomilerin özellikle ABD ve Çin’de kısa vadede toparlanma beklentisi altın için olumsuz senaryoları gündeme getirebiliyor.
Kısa vade için ons altında yeniden 1800 dolar üzeri seyirler görülebilir ancak 1900 dolar ve üzeri biraz daha zor gibi duruyor. Gram altının 400 TL üzerine doğru hareketinde ısrarcı kalmasını bekleyebiliriz ama bu durum sert bir yükseliş sinyali olarak yorumlanmamalı. Ben biraz daha temkinli hareket edebileceğini ve bu nedenle güçlü bir yükseliş iştahı oluşabileceğini düşünmüyorum. Küresel çapta, ons altın fiyatları içinse ABD’nin rolü büyük ve Biden yönetiminin gelmesi, altına olan talebin biraz zayıflamasını tetiklediğini de gözlemlediğimi eklemek isterim.