Altın fiyatları ne kadar oldu? Uzmanlar yanıtladı: Altında düşüş devam eder mi?

Eda Karadağ: Merkez bankalarının altın alımları zayıfladı, salgın sebebiyle mücevher alım gücünde de bir düşüş görülüyor. Ekonomiler hala toparlanamadığı için piyasadaki teşvik paketleri aslında altın için olumlu ancak ekonomilerin özellikle ABD ve Çin’de kısa vadede toparlanma beklentisi altın için olumsuz senaryoları gündeme getirebiliyor.



Kısa vade için ons altında yeniden 1800 dolar üzeri seyirler görülebilir ancak 1900 dolar ve üzeri biraz daha zor gibi duruyor. Gram altının 400 TL üzerine doğru hareketinde ısrarcı kalmasını bekleyebiliriz ama bu durum sert bir yükseliş sinyali olarak yorumlanmamalı. Ben biraz daha temkinli hareket edebileceğini ve bu nedenle güçlü bir yükseliş iştahı oluşabileceğini düşünmüyorum. Küresel çapta, ons altın fiyatları içinse ABD’nin rolü büyük ve Biden yönetiminin gelmesi, altına olan talebin biraz zayıflamasını tetiklediğini de gözlemlediğimi eklemek isterim.