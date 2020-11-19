Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 19 Kasım gram altın tam altın ve çeyrek altın fiyatı ve uzman yorumları
Altın fiyatları hakkındaki araştırmalar, piyasaların kapanmasına dakikalar kala merak edilenler arasında yer alıyor. Özellikle çeyrek altının son durumu ile gram altının ne kadardan işlem gördüğü merak ediliyor. Öte yandan uzmanların güncel altın fiyatı yorumları da yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 19 Kasım gram altın tam altın ve çeyrek altın fiyatı ve uzman yorumları...
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Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından vatandaşlarca, bu altının ne kadardan işlem gördüğü ve Kapalıçarşı'daki son durum araştırılıyor. 'Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi?' sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan pek çok yatırımcı, ons, gram ve çeyrek altın takibini sürdürüyor. İşte, 19 Kasım piyasalarından son durum...
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19 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI TABLOSU
Gram altının fiyatı 452 lira civarında işlem görerek güne devam ediyor.
Piyasalarda çeyrek altının satış fiyatı 756 lira olarak işlem görmeye başladı.
Altının ons fiyatı hareketlenerek güne 1860 dolar seviyesinde kaldı.
Cumhuriyet altını satış fiyatı 3.003,00 lira olurken, alış fiyatı ise 2.946,60 lira olarak işlem görüyor.
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CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ
Altın fiyatlarının anlık seyrini bu ekran üzerinden anlık ve doğru şekilde takip edebilirsiniz.
Covid-19 aşısına karşı geliştirilen aşılara ilişkin haberlerle 1,900 doların altına gerileyen altının ons fiyatındaki düşüş sürüyor. Covid-19 vakalarındaki artışa bağlı olarak bir süre 1,880 - 1,890 aralığında yatay hareket eden altının ons fiyatı, 1,860 - 1,870 aralığına kadar geriledi.İç piyasada gram altın 462 liraya, çeyrek altın 765 liraya, Cumhuriyet altını da 3,043 liraya geriledi.Ahlatcı Yatırım’ın analizinde, Salı günü aşı gelişmelerine ve üretim konusunda gelen açıklamaların Brent petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü etkileri sürerken, Covid-19 vakalarındaki artışa bağlı talep kaygılarının da yükselişi sınırlandırdığına işaret edildi ve şöyle denildi:"Geçen gün ise beklenmedik şekilde artan Petrol stokları fiyatlar üzerinde baskı oluştururken, OPEC ve müttefiklerinin petrol üretimindeki planlanan artışı geciktireceği umudu ile Pfizer’in koronavirüs aşısının daha önce bildirilenden daha etkili olduğunu duyurmasının ardından Brent petrolün 44 dolar seviyesi üzerinde yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü izlendi."Analizde, altın fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin de şöyle denildi:"Salı günü, Moderna’nın aşı çalışmalarının sonuçlarını açıklamasının ardından güne yatay başlangıç yapan değerli metalin, gün içerisinde artan iyimserlik ile hafif satıcılı görünümü izlenmişti."Dün ise aşı gelişmelerinin neden olduğu iyimser hissiyat zaman zaman satışların derinleşmesine neden olurken, devam eden virüs endişelerinin ons altındaki aşağı yönlü hareketleri sınırlandırdığı takip edildi."Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altının 1867 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi."