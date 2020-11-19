Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 19 Kasım gram altın tam altın ve çeyrek altın fiyatı ve uzman yorumları

GÜNCEL UZMAN YORUMLARI Covid-19 aşısına karşı geliştirilen aşılara ilişkin haberlerle 1,900 doların altına gerileyen altının ons fiyatındaki düşüş sürüyor. Covid-19 vakalarındaki artışa bağlı olarak bir süre 1,880 - 1,890 aralığında yatay hareket eden altının ons fiyatı, 1,860 - 1,870 aralığına kadar geriledi.İç piyasada gram altın 462 liraya, çeyrek altın 765 liraya, Cumhuriyet altını da 3,043 liraya geriledi.Ahlatcı Yatırım’ın analizinde, Salı günü aşı gelişmelerine ve üretim konusunda gelen açıklamaların Brent petrol fiyatları üzerindeki yukarı yönlü etkileri sürerken, Covid-19 vakalarındaki artışa bağlı talep kaygılarının da yükselişi sınırlandırdığına işaret edildi ve şöyle denildi:"Geçen gün ise beklenmedik şekilde artan Petrol stokları fiyatlar üzerinde baskı oluştururken, OPEC ve müttefiklerinin petrol üretimindeki planlanan artışı geciktireceği umudu ile Pfizer’in koronavirüs aşısının daha önce bildirilenden daha etkili olduğunu duyurmasının ardından Brent petrolün 44 dolar seviyesi üzerinde yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü izlendi."Analizde, altın fiyatlarındaki gelişmelere ilişkin de şöyle denildi:"Salı günü, Moderna’nın aşı çalışmalarının sonuçlarını açıklamasının ardından güne yatay başlangıç yapan değerli metalin, gün içerisinde artan iyimserlik ile hafif satıcılı görünümü izlenmişti."Dün ise aşı gelişmelerinin neden olduğu iyimser hissiyat zaman zaman satışların derinleşmesine neden olurken, devam eden virüs endişelerinin ons altındaki aşağı yönlü hareketleri sınırlandırdığı takip edildi."Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altının 1867 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi."