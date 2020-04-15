Altın fiyatları 15 Nisan 2020 - Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları hafta ortasında da Corona virüsünün oluşturduğu risk ortamıyla hareketliliğini sürdürüyor. Altın fiyatları güncel verileri gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından sık sık araştırılıyor. Gram altın yeni günün ilk işlem saatlerinde tarihinin en yüksek seviyelerinde işlem görüyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?
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Altın fiyatları hafta ortasına yükseliş trendinde başladı. Corona virüs salgınına ilişkin haberlerin yatırım araçlarında etkili olacağını ifade eden ve altın piyasasını değerlendiren uzmanlar, altın fiyatlarında inişli-çıkışlı trendin devam edeceğini belirtmişti. Peki, altın fiyatları hafta ortasına ne kadar oldu? Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL'ye alınıyor ve kaç TL'ye bozduruluyor? İşte 15 Nisan tarihli altın fiyatları
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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ABD ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde hız kaybetmesine karşın piyasalarda temkinli havanın varlığını sürdürdüğünü, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirtti.
Gram altının satış fiyatı 377.1599 lira olurken, 373.954 liradan geri alınıyor. Çeyrek altının satış fiyatı 622 lira olurken, 609 liradan geri alınıyor. Yarım altının satış fiyatı 1245.2796 lira olurken,1220.3741 liradan geri alınıyor. Cumhuriyet altının satış fiyatı 2538.6225 lira olurken, 2513.1995 liradan bozduruluyor. 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 345.554 lira olurken, 342.0985 liradan bozduruluyor. GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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Altın fiyatlarındaki günlük değişimi, en yüksek-en düşük değerleri ve analistlerin altın yorumlarını "bigpara" sayfamız üzerinden takip edebilirsiniz.
İstanbul Kapalıçarşı'da 369 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 369.20 liradan, 2 bin 420 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 443 liradan, 333 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 335 liradan, 2 bin 354 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 374 liradan, bin 201 liradan alınan Yarım Ziynet bin 211 liradan ve 599 liradan alınan Çeyrek Ziynet 603 liradan satıldı.
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ALTIN PİYASASI İÇİN BUNLAR TAKİP EDİLECEK
Küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin hafiflemesi ile karışık bir seyir izlenirken, bugün yoğunlaşan veri takvimi takip edilecek.
Uluslararası Para Fonu (IMF), dün "Büyük Tecrit" başlığı ile yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, küresel ekonomik büyüme tahminini 2020 için yüzde 3,3'ten yüzde eksi 3'e, 2021 için yüzde 3,4'ten yüzde 5,8'e revize etti. Bu yıl ABD'nin yüzde 5,9 ve Avro Bölgesi'nin yüzde 7,5 daralacağını öngören IMF, Çin'e yönelik yüzde 6'lık büyüme tahminini de yüzde 1,2'ye düşürdü. IMF, Türkiye ekonomisinin ise bu yıl yüzde 5 daralacağını, 2021'de yüzde 5 büyüyeceğini öngördü.
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Tahminler, koronavirüsün ekonomiler üzerindeki etkisinin çok sert olmasının beklendiğini ortaya koyarken, G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının yaptığı ortak açıklamada, güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı bir büyümeyi sağlamak için mevcut tüm politika araçlarını kullanmaya kararlı olunduğu, krizin gelişmekte olan ülkelerde yaratacağı zorluklara karşı destek sağlanması için çalışıldığı bildirildi.