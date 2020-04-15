Altın fiyatları 15 Nisan 2020 - Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu?

ALTIN PİYASASI İÇİN BUNLAR TAKİP EDİLECEK Küresel piyasalarda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin hafiflemesi ile karışık bir seyir izlenirken, bugün yoğunlaşan veri takvimi takip edilecek.



Uluslararası Para Fonu (IMF), dün "Büyük Tecrit" başlığı ile yayımladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, küresel ekonomik büyüme tahminini 2020 için yüzde 3,3'ten yüzde eksi 3'e, 2021 için yüzde 3,4'ten yüzde 5,8'e revize etti. Bu yıl ABD'nin yüzde 5,9 ve Avro Bölgesi'nin yüzde 7,5 daralacağını öngören IMF, Çin'e yönelik yüzde 6'lık büyüme tahminini de yüzde 1,2'ye düşürdü. IMF, Türkiye ekonomisinin ise bu yıl yüzde 5 daralacağını, 2021'de yüzde 5 büyüyeceğini öngördü.



