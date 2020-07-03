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HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 3 Temmuz çeyrek gram tam altın fiyat bilgisi
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 03 Temmuz 2020 - 18:16,

Altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? 3 Temmuz çeyrek gram tam altın fiyat bilgisi

Haftanın son işlem gününde piyasaların kapanmasıyla birlikte altın fiyatlarının son durumu merak konusu oldu. Özellikle çeyrek altının ne kadardan işlem gördüğü ve gram altının günü nasıl kapattığı yatırımcılar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Peki, altın fiyatları kapanışta ne kadar oldu? İşte, 3 Temmuz çeyrek gram tam altın fiyat bilgisi...

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Akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte, altın fiyatlarının son durumu merak konusu oldu. Yatırımcılar özellikle çeyrek altının son durumu ile gram ve yarım altının anlık seyrini merak ediyor. İşte, 3 Temmuz 2020 güncel altın fiyatları...

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,23 artışla 392,00 liradan tamamladı.

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İstanbul Kapalıçarşı'da 391,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 392 liradan, 2 bin 582 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 603 liradan, 357,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 361,30 liradan, 2 bin 523 liradan alınan  Lira (Tam) Ziynet 2 bin 543 liradan, bin 262 liradan alınan Yarım Ziynet bin 272 liradan ve 630 liradan alınan Çeyrek Ziynet 635 liradan satıldı.

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