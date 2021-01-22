Altın fiyatları için gözler 1872 dolar seviyesinde! 22 Ocak altın yorumları ve güncel altın fiyatları

Ons altın ile negatif korelasyonda ilerleyen dolar endeksinin 90 seviyesi desteğine tutunabilmesindeki en önemli faktör, Hazine Bakanı Yellen’ın “güçsüz dolar istemiyoruz” şeklindeki söylemi olacak ancak piyasada bunun uygulamaya ne kadar döneceği henüz belirsiz.



1872 doların ons altın için önemli kritik bir seviye olduğunu düşünüyor ve yakından izlenmesini tavsiye ediyoruz. Sonraki adımda yukarı yöndeki hareketlerde 1895 dolar seviyesinin test edilmesini yüksek olasılık olarak görüyor ve bu direncin kırılması halinde de rotanın 1900 dolar üzerindeki seviyelere doğru güçlenme ihtimalinin kuvvetlenmesini bekliyoruz. Aşağı yöndeki hareketlerde ise 1826 dolar kırılmadığı ve altında kapanış yapmadığı müddetçe bir düşüşün başladığını söylemek güç olur.