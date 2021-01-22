Altın fiyatları için gözler 1872 dolar seviyesinde! 22 Ocak altın yorumları ve güncel altın fiyatları
Piyasaları yakından takip eden ve altın yorumu yapan analistler, küresel piyasalardaki dengeleri de gözeterek 1872 dolar seviyesine dikkat çekti. Altın fiyatları için kritik bir eşik olarak nitelendirilen 1872 dolar seviyesi, dolar kurunun da artış göstermesi halinde gram bazında yükselişe tekabul edecek. Peki, altın fiyatları 22 Ocak Cuma günü haftanın kapanış gününde kaç liradan seyrediyor ve önümüzdeki günlerde altın fiyatlarını düşüş mü, yükseliş mi bekliyor? İşte, o konu hakkında uzman yorumları ve bazı analizler
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Altın fiyatları düşer mi, yükselir mi soruları ile piyasayı takip edenler tarafından cevap aranan sorular arasında yer alırken, 2021 altın piyasası hakkında uzman yorumları da merak edilen konular arasında. Bugün Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 443 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 442 TL seviyesinden başladı. Altının gram fiyatı yeni güne düşüşle başlarken, aynı dakikalarda çeyrek altın 729 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 973 liradan satılıyor.
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı
Ons altın fiyatları dün gördüğü 1872 dolar seviyesi ile son 15 günlük zaman içerisindeki zirvesini yapmış oldu. Günlük analizde bu hızlı yükselişin ardındaki temel etkenlerin dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde yaşanan gerileme olduğunu görüyoruz.
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Hatırlayacak olursak ABD 10 yıllık tahvil getirileri yüzde 1’in üzerine çıktığı zaman ons altındaki 1844 dolar desteği de aşağı yönde kırılmıştı. Dünkü yükseliş ve dolar endeksi gerilemesi ile ons altında bir toparlanma eğilimi gündeme geldi.
Analizimizi günlükten biraz daha orta vadeye genişlettiğimiz vakit ise küresel çaptaki düşük faiz ortamında ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) önderliğindeki parasal genişleme ile ABD tarafından açıklanan yeni teşvik paketinin etkileri ile daha önceki yorumlarımızda da bahsetmiş olduğumuz, ons altın fiyatlarında orta vadedeki pozitif görünüme dair görüşümüzü korumaya devam ediyoruz.
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Ons altın ile negatif korelasyonda ilerleyen dolar endeksinin 90 seviyesi desteğine tutunabilmesindeki en önemli faktör, Hazine Bakanı Yellen’ın “güçsüz dolar istemiyoruz” şeklindeki söylemi olacak ancak piyasada bunun uygulamaya ne kadar döneceği henüz belirsiz.
1872 doların ons altın için önemli kritik bir seviye olduğunu düşünüyor ve yakından izlenmesini tavsiye ediyoruz. Sonraki adımda yukarı yöndeki hareketlerde 1895 dolar seviyesinin test edilmesini yüksek olasılık olarak görüyor ve bu direncin kırılması halinde de rotanın 1900 dolar üzerindeki seviyelere doğru güçlenme ihtimalinin kuvvetlenmesini bekliyoruz. Aşağı yöndeki hareketlerde ise 1826 dolar kırılmadığı ve altında kapanış yapmadığı müddetçe bir düşüşün başladığını söylemek güç olur.
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Gram altın yatırımcılarının ise bugün takip edeceği en önemli gelişme yurtiçinde TCMB’nin faiz kararı olacak. Genel beklenti paralelinde merkez bankası faiz oranını yüzde 17 seviyesinde sabit tutarsa, dolar/TL kurunda hafif çaplı bir yukarı hareket gündeme gelebilir.
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Bu hareketin devamında eğer kurda 7.52 TL seviyesi aşılırsa gözümüz bir sonraki seviye olarak 7.72 TL’yi takip etmeye başlayacak. Dolayısıyla gram altın yatırımcıları ons altının 1872 doları aşması ve dolar/TL kurundaki yukarı yöndeki olası hareketlenme senaryoları dahlinde ilk etapta 455 TL-459 TL hedef fiyatlarına doğru pozisyon almayı tercih edebilirler.