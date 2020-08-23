Ekonomi Haber Giriş: 23 Ağustos 2020 - 10:09 | 23 Ağustos 2020 - 10:09

Altın fiyatları güncel durum ve canlı altın takibi: Gram, çeyrek ve yarım... Altın fiyatları ne kadar oldu?

Yeni hafta öncesinde altın fiyatları ilgi görmeye devam ediyor. Güvenli liman olarak gördükleri altına yatırım yapan pek çok kişi, bir yandan ‘altın fiyatları ne kadar oldu?’ sorusuna yanıt ararken bir yandan da uzmanların altın fiyatları öngörülerini takip ediyor. İşte altın fiyatları canlı takip ekranı ve uzmanların altın fiyatlarına yönelik yaptığı açıklamalar…