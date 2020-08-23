Altın fiyatları güncel durum ve canlı altın takibi: Gram, çeyrek ve yarım... Altın fiyatları ne kadar oldu?
Yeni hafta öncesinde altın fiyatları ilgi görmeye devam ediyor. Güvenli liman olarak gördükleri altına yatırım yapan pek çok kişi, bir yandan ‘altın fiyatları ne kadar oldu?’ sorusuna yanıt ararken bir yandan da uzmanların altın fiyatları öngörülerini takip ediyor. İşte altın fiyatları canlı takip ekranı ve uzmanların altın fiyatlarına yönelik yaptığı açıklamalar…
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Altın fiyatları canlı takip ekranıyla 23 Ağustos Pazar günü yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21 Ağustos’ta müjde olarak duyurduğu doğal gaz müjdesinin ardından altın fiyatlarında da hareketlenmeler yaşanmış, haftanın son gününe yatay bir seyirle başlayan gram altın, 445 liraya kadar düşmüştü. Peki, gram altın ve çeyrek altında son durum ne? Altın fiyatları kaç TL’den alınıp satılıyor?
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23 AĞUSTOS GRAM VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Ons altın 1941 dolardan işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?Çeyrek altın 759,30 TL’den alınıyor, 759,30 TL’den satılıyor. GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın 457,53 TL’den alınıyor, 457,70 TL’den satılıyor. YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın 1.487,70 TL’den alınıyor, 1.520,50 TL’den satılıyor. CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 2.975,00 TL’den alınıyor, 3.031,20 TL’den satılıyor.
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Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi.
Bu hafta, yatırım araçlarından borsa kazandırırken, altın ve döviz kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de haftayı yüzde 2,40 artışla 1.109,88 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.077,29 puanı, en yüksek ise 1.141,32 puanı gördü.
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Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Mali Endeks yüzde 3,57 artışla 1.152,57 puana, Sanayi Endeksi yüzde 2,76 primle 1.549,64 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 1,01 kazançla 994,52 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 1,03 artışla 1.638,89 puana yükseldi.
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ALTIN VE DÖVİZ DÜŞTÜ
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,19 düşüşle 456,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,21 azalışla 3 bin 27 liraya geriledi.
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Serbest piyasada haftayı dolar ve avro da düşüşle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,38 azalışla 7,3450 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,93 düşüşle 8,6360 lira oldu