Altın fiyatları güncel: Altının gramı bugün ne kadar?. Altın fiyatları daha da yükselecek mi? İşte uzmanların yorumları

Gram altın fiyatı, dün ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle 519 lira seviyesine kadar yükselerek, yaklaşık 6.5 ayın en yüksek seviyesin görürken; günü 516 lira seviyesinden tamamlandı. Altının gram fiyatı, yeni güne 517 lira seviyesinden başlarken; gün içerisinde en yüksek 517.75 lira seviyesini görürken; en düşük ise 514.50 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı, saat 09.18 itibarıyla yüzde 0.14 oranında yükselişle 516.45 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 843 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 470 liradan satılıyor.



KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI



Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,30 artışla 507,50 liradan tamamladı.



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 822,00 lira, Cumhuriyet altını 3.364,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,30 yükselişle 507,50 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: