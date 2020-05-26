Altın fiyatları gram ve çeyrek bazında 26 Mayıs canlı veriler! Günün altın yorumları

Altın fiyatlarında yaşanan anlık durum yeni haftanın ilk gününde yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Anlık ve canlı altın takip ekranı üzerinden öğrenilen altın fiyatları, Ramazan Bayramı dolayısıyla piyasaların kapalı olması nedeniyle serbest piyasada işlem gördü. Gram altın fiyatları 26 Mayıs Salı günü 379 lira seviyesinde hareket etti. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum ne? İşte, ekonomistlerin altın yorumları ve gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum bilgileri...



GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 26 MAYIS



Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu merak edilen konular arasında. 26 Mayıs Salı günü altın piyasasındaki son durum vatandaşlar tarafından internette aranan konuların içinde yer alıyor. En çok takip edilen ürünlerin başında gelen çeyrek altın ve gram altındaki son değeri canlı ve anlık verilerin grafikler halinde paylaşıldığı altın fiyatları sayfamızdan takip edebilirsiniz.