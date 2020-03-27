Altın fiyatları gram ons ve çeyrek bazında 27 Mart canlı grafik bilgileri!
Son günlerde sürekli olarak artış eğilimi gösteren altın fiyatları, bugün gösterdiği direnç nedeniyle yatırımcısı tarafından sıkı sıkıya takip ediliyor. 27 Mart Cuma günü haftanın kapanış rakamlarını 336 lira seviyesinde sürdüren altın fiyatları, geçtiğimiz hafta gösteriği düşüşün ardından yeniden toparlanma evresine girdi. Peki, şu an altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 27 Mart Cuma günü için güncel gram ve çeyrek altın fiyatları
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Haftanın son iş gününde altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip edilmeye devam ediliyor. Şu ana kadar gösterdiği ivmelenme ile artış eğilimini sürdüren altın fiyatları, analistler tarafından sıkça yorumlanan yatırım enstrümanları arasında yer alıyor. Peki, 27 Mart Cuma günü altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, haftanın altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler ve analistlerden altın yorumları
27 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 27 Mart Cuma günü 556 TL'den satılıyor.
Yorumları ve diğer fiyatları görmek için lütfen sonraki sayfaya tıklayınız.
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GRAM ALTIN FİYATLARI
Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 336 TL dolaylarında seyrediyor.
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 2,241 liradan alınıp 2,264 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 1,110 TL'den işlem görmeye devam ediyor.
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ALTIN YORUMLARI
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlar sonrası küresel piyasalarda risk algısının görece azaldığını ve altının ons fiyatının buna paralel hafif gerilediğini kaydetti.
Bugün, yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de kişisel harcamalar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileriyle birlikte Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.635 doların önemli direnç, 1.600 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 320-340 lira bandının öne çıktığını söyledi.