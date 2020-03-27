Altın fiyatları gram ons ve çeyrek bazında 27 Mart canlı grafik bilgileri!

Haftanın son iş gününde altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip edilmeye devam ediliyor. Şu ana kadar gösterdiği ivmelenme ile artış eğilimini sürdüren altın fiyatları, analistler tarafından sıkça yorumlanan yatırım enstrümanları arasında yer alıyor. Peki, 27 Mart Cuma günü altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, haftanın altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler ve analistlerden altın yorumları



27 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 27 Mart Cuma günü 556 TL'den satılıyor.



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