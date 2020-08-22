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Ekonomi
Haber Giriş: 22 Ağustos 2020 - 07:28 | 

Altın fiyatları gram, çeyrek, ons canlı ve anlık fiyatlar: Altın fiyatları 22 Ağustos güncel fiyatlar!

Altın fiyatları 22 Ağustos Cumartesi günü gram ve çeyrek altın seçenekleri ile araştırılmaya devam ediliyor. Son 1 hafta içerisinde sürekli olarak dalgalanma içerisinde yer alan altın fiyatları, piyasalardan gelen canlı açıklamalara göre yönünü belirliyor. Son olarak Merkez Bankası ve Karadeniz'deki doğalgaz açıklamaları ile fiyatlanan altın, kapanış gününde ons bazında 1940 doları gördü. Peki, piyasalardan alınan son bilgilere göre altın fiyatları şu an ne kadardan seyrediyor? İşte, 22 Ağustos güncel altın fiyatları bilgileri

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Altın fiyatları dün ve bugün yapılan açıklamaların ardından yeni pozisyonlar aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 15.00'da müjde olarak duyurduğu doğal gaz müjdesinin ardından altın fiyatları ons bazında 1918 dolar seviyesine kadar geriledi. Buna bağlı olarak gram altın 445 lira seviyesine düşerken, 22 ayar bilezik 408 liradan işlem gördü. Peki, şu an altın fiyatları ne kadar? İşte, 22 Ağustos altın fiyatları ne kadar? İşte, altın fiyatları için o detaylar

Merkez Bankası'nın kararının ardından, altın fiyatları grafiklerde dalgalanma yaşadı. Gram altını güvenli liman olarak kabul eden yatırımcılar, uzmanların altın hakkındaki yorumlarını sorguluyor. Öte yandan çeyrek altın, gram altın ve tam altın gibi yatırımların da son durumu merak edilenler arasında.

22 AĞUSTOS GRAM VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Şu saatler saatleri itibariyle;

Ons altın 1940 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın 737 TL’den alınıyor, 752 TL’den satılıyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 451 TL’den alınıyor, 455 TL’den satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.475 TL’den alınıyor, 1.505 TL’den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 3035 TL’den alınıyor, 3066 TL’den satılıyor.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU
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SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,40 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 1,19, dolar/TL yüzde 0,38, avro/TL yüzde 0,93 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.077,29, en yüksek 1.141,32 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,40 artarak 1.109,88 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,19 kayıpla 456,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,21 azalışla 3.027,00 liraya düştü. Geçen hafta 748,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 740,00 liraya geriledi.Bu hafta ABD doları yüzde 0,38 değer kaybederek 7,3450 liraya, avro da yüzde 0,93 azalışla 8,6360 liraya düştü.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,25, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,42 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,97 ile hisse senedi fonları oldu.

3ALTIN YORUMLARI 20 AĞUSTOS 2020
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ALTIN YORUMLARI 20 AĞUSTOS 2020

Murat ÖZSOY
Biz Finansal Danışmanlık - Kurucu Ortak

Mevcut duruma baktığımızda izlenen bu genişleyici para ve maliye politikaları neticesinde faizlerin çok düşük seviyelere gerilediğini, getiri oranlarının düştüğünü, talebin güvenli liman olan ons altına çevrildiğini görüyoruz. Bunun sonucunda ons altın fiyatlarının da 2020 yılında içinde birkaç defa rekor tazelediğini izledik. Halen yıl sonuna kadar da yeni rekorların gelmesine yönelik beklentiler varlığını koruyor.

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Aylin CEVİZCİ-Stratejist

Piyasalar var olan bu gelişmeleri konuşurken, VIX yani korku endeksi düşüş eğilimi içerisinde kalmaya devam etti. Virüsün ilk çıktığı dönemlerde 60 seviyesini aşan endeks, şimdi 29 seviyesinde seyrediyor ve ons altının yükselişinde VIX’ın vermiş olduğu tepki ise oldukça sınırlıydı.

Dolayısıyla ons altın, VIX hareketinden bağımsız şekilde piyasanın riskleri altında barındırdığı her türlü unsuru sert şekilde fiyatladı ve tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Bundan sonraki süreçte yeni vaka artışları belki de ons altını bu kadar fiyatlandırabilecek mi ya da ABD – Çin arasındaki gelişmeler kıymetli metali hareketlendirmeye yetebilir mi işte bu kısım tartışmaya açık. Ama kısa bir süre içerisinde hızlı yaşanan bu yükseliş sonrası altın düzeltmeye girdi ve şimdi de denge arayışında olduğu aşikâr.

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Bu denge arayışı sonrasında yönün tayin edilebilmesi için önümüzde hangi gelişmeler var öncelikle bunları masaya koymak gerekir. Birincisi ABD’de seçim için çalışmalar ve isimler haber akışlarında kendini sıkça gösteriyorken, kasım ayı seçimleri oldukça hareketli olacağa benziyor. İkinci olarak, önce Rusya ardından ABD’den aşıya yönelik çalışmaların ilerleme kaydettiği yönünde iddialar geldi. Genel temenni aşı sürecinde eylül ve ekim gibi çözüme ulaşması. Nedeni ise mevsimsel etkiler ile grip gibi hastalıkların artmasının coronavirüs sürecini tekrardan tetikleyebileceği. Bu durumda aşının hızla sonuçlandırma isteğini doğuruyor. Bu nedenle aşıya yönelik çalışmalar altın için kritik detaylardan biri. Diğer bir gelişme ise ekonomik verilerde açılmalar sonrasında görülen toparlanma eğiliminin devam edip etmeyeceği ve bundan sonraki veriler ile Merkez Bankalarının tonunun nasıl olacağı. Son olarak da ülkelerin ve özellikle de ABD’nin teşvik konusundaki tutumu. Ki teşvikle ilgili görüşmeler sürüyor ve belki de kısa zamanda neticeye kavuşması da muhtemel. Bu nedenle altın için kritik bazı gelişmeler var ki bunlarda yönün belirlenmesi adına önemli olacak.

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Temel görünüm kıymetli metal için farklı argümanları ortaya koyarken teknik neler söylüyor diye incelemek gerekir. Çünkü temel gelişmelerin belirsizliği ve zamana yayılımlı olması kesin bir yorumdan uzak kalmaya neden oluyor. Bu nedenle birkaç teknik gösterge ile ons altını incelediğimizde dönüş sinyalleri zirve hareketi sonrası gelmiş durumda. Ama göstergelerin dönüşündeki sürecin aşağı yönlü hareketin devamına net şekilde sinyal vermediğini belirtelim. Ama burada önemli birkaç seviyenin altını çizmek gerekir. Öncelikle yukarıda 1.977 dolar seviyesi üzerine kalıcı bir görünüm temel anlamdaki gelişmeler ile oluşmadıkça satış imkanının bu bölgeden oluşabileceğini belirtelim. Aşağıda ise 1.921 dolar destek seviyesinin altına sarkmaların olması halinde düşüşlerin 1.860 dolar seviyesine kadar uzayabileceğini söyleyebiliriz.

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Fakat ons altındaki hızlı yükseliş sonrası düzeltmeyi normal karşıladığımızı belirtelim ve bundan sonraki yönün tayin edilebilmesi adına temeldeki her bir dinamiğin kritik önemde olduğunun da altını çizelim. Bu nedenle teknik görünüm düşüşe kısmi anlamda sinyal yakmasına karşın, kritik bir bölgede olan kıymetli metalin temel anlamdaki gelişmeler ile dönmesi de oldukça muhtemel. Bu nedenle belirlenecek stratejilerin güçlü destek ve direnç noktalarında dikkate alınması ara noktaların yatırımcılar için riskli bir tablo oluşturabileceğini söyleyebiliriz. Son olarak da özellikle şu anki hareket alanının bekle – gör stratejik olarak yönetilmesinde fayda var.

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