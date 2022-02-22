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ALTIN FİYATLARI: Gram altın, çeyrek altın ne kadar kaç TL oldu? Canlı 22 Şubat altın fiyatlarında son durum

#Altın Fiyatları#Rusya#Çeyrek Altın

Altın fiyatları gram altın çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ile anlık olarak takip ediliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyan kararı onaylamasıyla piyasalarda hareketlilik yaşanmaya başladı. Ons altın fiyatları bugün 1 yılın en yüksek seviyesi 1914 dolara yükseldi. Akşam saatlerinde gram altın 846,42 TL olurken çeyrek altın da 1.380,00 TL oldu. Peki, gram altın, çeyrek altın ne kadar kaç TL oldu? İşte, Rusya-Ukrayna geriliminden etkilenen canlı altın fiyatları bilgisi ve piyasalarda son durum.

1/8ALTIN FİYATLARI: Gram altın, çeyrek altın ne kadar kaç TL oldu Canlı 22 Şubat altın fiyatlarında son durum

Altın ne kadar? sorusu 22 Şubat Salı günü yatırımcıların gündemine geldi. Rusya-Ukrayna krizi devam ederken piyasalarda da hareketlilik yaşandı. Gram altın güne 837.4 liradan başlarken; gün içinde en düşük 835.7 lirayı gördü. Öte yandan Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy " Mart ayı içerisine yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkması beklenen faiz artış kararı olacaktır. Bu karar ons altının 1920 dolar üzerindeki yolculuğuna ket vurabilir." dedi.

2/8ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU

ALTIN BUGÜN NE KADAR OLDU?

Rusya-Ukrayna arasındaki kriz piyasalara yansıdı. Küresel çapta altın ve petrol fiyatlarında yükseliş izleniyor. Ons altın yaklaşık 1 yılın en yüksek seviyesi 1914 dolara yükseldi. Petrol fiyatları 100 doları test etti.

İç piyasada gram altın fiyatı dolar/TL kuruna bağlı olarak 840 liraya yükselirken, çeyrek altın 1360 liraya ulaştı.

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3/8GRAM ALTIN NE KADAR OLDU

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram Altın fiyatları da ons altına paralel olarak yükseliş gösteriyor. Gram altın güne 837.4 liradan başlarken; gün içinde en düşük 835.7 lira, en yüksek de 849.10 lirayı gördü. Altının gram fiyatı şu dakikalarda 845,44 TL'den alınırken 845,58 TL'den satılıyor.

4/8ÇEYREK ALTIN NE KADAR

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altının alış fiyatı saat 18.53 itibarıyla 1.378,00 TL olurken, 1.398,00 TL'den satılıyor.

5/8YARIM ALTIN NE KADAR

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altının aynı dakikalarda 2.760,00 alış, 2.795,00 TL satış fiyatı piyasalara yansıdı.

6/8ONS ALTIN NE KADAR

ONS ALTIN NE KADAR?

1 yılın en yüksek seviyesine ulaşan ons altın fiyatları aynı dakikalarda 1.895,05 TL oldu.

7/81920 DOLARIN ÜZERİNDEKİ HAREKETLERİN ÖNÜ AÇIK GÖRÜLÜYOR

1920 DOLARIN ÜZERİNDEKİ HAREKETLERİN ÖNÜ AÇIK GÖRÜLÜYOR

Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy yaptığı değerlendirmede şunları söyledi;

Dünya siyasi ve ekonomik gündeminde odak noktasında olan Rusya Ukrayna arasındaki kriz piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde belirgin faktör olma özelliğini koruyor. Bu durum her ne kadar riskli varlıklardan bir kaçış yaratsa da endekslerde bölgesel etkiler henüz küresel çapta çok büyük ölçüde kırılganlıklara yol açmış değil. Riskli varlıklardan kaçışın durağı ise haliyle kıymetli madenler ve özellikle ons altın olarak ön plana çıkıyor.

1900 dolar seviyesinin üzerine çıkan ons altın için henüz bu seviyenin üzerine yerleşti diye yorumlamayı erken buluyorum; zira Rusya Ukrayna tarafından gelebilecek herhangi pozitif bir haber ons altının yine 1900 dolar altına çekilmesine yol açabilir. Ancak bu geri çekilme olasılığı gündeme gelirse de bunun sınırlı kalarak 1880 dolar seviyelerinde bir destek bulacağını tahmin ediyorum. Gerilimin daha da tırmanması halinde ise şu anda yukarıda belirgin bir direnç ile karşılaşacağında ilişkin öngörüde bulunmak güç. 1920 doların üzerindeki hareketlerin önü açık görülüyor. Bu belirsiz duruma netlik getirecek önemli gelişme ise mart ayı içerisine yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkması beklenen faiz artış kararı olacaktır. Bu karar ons altının 1920 dolar üzerindeki yolculuğuna ket vurabilir.

8/8ALTIN FİYATLARI: Gram altın, çeyrek altın ne kadar kaç TL oldu Canlı 22 Şubat altın fiyatlarında son durum

Gram altın tarafına baktığımızda ise şubat ayı sonuna kadar olan süreçte dolar/TL kurundaki dar bant hareketinin devam edeceği öngörüsü çerçevesinde ons altında bahsettiğim 1880 dolar desteğini de hesaba katarsak 826TL seviyesinin altında bir fiyatlama pek olası görülmüyor. Şu anda güncel fiyatlardan yapılabilecek alımlarda mart ayında yapılacak Fed toplantısına dair fiyatlamaları piyasa önceden satın alacak mı yoksa toplantı sonrasına mı sarkacak bu konudaki haber akışlarına karşı duyarlı olunması gerekiyor.

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#Altın Fiyatları#Rusya#Çeyrek Altın