ALTIN FİYATLARI: Gram altın, çeyrek altın ne kadar kaç TL oldu? Canlı 22 Şubat altın fiyatlarında son durum

1920 DOLARIN ÜZERİNDEKİ HAREKETLERİN ÖNÜ AÇIK GÖRÜLÜYOR

Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy yaptığı değerlendirmede şunları söyledi;



Dünya siyasi ve ekonomik gündeminde odak noktasında olan Rusya Ukrayna arasındaki kriz piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde belirgin faktör olma özelliğini koruyor. Bu durum her ne kadar riskli varlıklardan bir kaçış yaratsa da endekslerde bölgesel etkiler henüz küresel çapta çok büyük ölçüde kırılganlıklara yol açmış değil. Riskli varlıklardan kaçışın durağı ise haliyle kıymetli madenler ve özellikle ons altın olarak ön plana çıkıyor.



1900 dolar seviyesinin üzerine çıkan ons altın için henüz bu seviyenin üzerine yerleşti diye yorumlamayı erken buluyorum; zira Rusya Ukrayna tarafından gelebilecek herhangi pozitif bir haber ons altının yine 1900 dolar altına çekilmesine yol açabilir. Ancak bu geri çekilme olasılığı gündeme gelirse de bunun sınırlı kalarak 1880 dolar seviyelerinde bir destek bulacağını tahmin ediyorum. Gerilimin daha da tırmanması halinde ise şu anda yukarıda belirgin bir direnç ile karşılaşacağında ilişkin öngörüde bulunmak güç. 1920 doların üzerindeki hareketlerin önü açık görülüyor. Bu belirsiz duruma netlik getirecek önemli gelişme ise mart ayı içerisine yapılacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısından çıkması beklenen faiz artış kararı olacaktır. Bu karar ons altının 1920 dolar üzerindeki yolculuğuna ket vurabilir.