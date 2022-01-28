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Altın fiyatları ne kadar? Bugün ons altın, gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? İşte 28 Ocak anlık ve canlı altın fiyatlarında son durum

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Altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu, haftanın son işlem gününde gündeme geldi. FED'in faiz kararını açıklamasının ardından sert dalgalanma yaşayan ons altın haftanın son işlem gününde 1791 dolar seviyesine kadar geriledi. Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 792 lira seviyesinde hareket eden gram altın ise bugün 787 lira seviyeden piyasalara giriş yaptı. Fed Başkanı Jerome Powell’ın Mart ayında büyük ihtimalle faiz artıracaklarını açıklamasıyla birlikte dolar ve ABD tahvil faizleri güç kazanırken Altın ve Emtia tarafında gerilemeler görüldü. Peki, altın ne kadar? Ons altın, gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? İşte, 28 Ocak canlı altın fiyatları

1/18Altın fiyatları ne kadar Bugün ons altın, gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu İşte 28 Ocak anlık ve canlı altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 784 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1791 dolar seviyesinde bulunuyor. Fed’den gelen şahin açıklamalar altın fiyatlarında sert etki yarattı. Piyasalarda altının bir süredir 1800 doların üzerinde kalmasını, Fed’in faiz artırma ihtimalinin fiyatlanmasına bağlayanlar büyük zarar yazmaya başladı. Ons altın 1853 dolardan 1791 dolara kadar geriledi. Böylece 3 gündeki kayıp yüzde 4’e yaklaştı. İşte piyasalardaki son durum ve altın fiyatları canlı takip ekranı

2/18ALTIN FİYATLARI CANLI ANLIK

ALTIN FİYATLARI CANLI ANLIK

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ALIŞ / SATIŞ

1268
1287

YARIM ALTIN NE KADAR? ALIŞ / SATIŞ2539
2577

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? ALIŞ / SATIŞ

5077
5133

ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN

3/18Altın fiyatları ne kadar Bugün ons altın, gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu İşte 28 Ocak anlık ve canlı altın fiyatlarında son durum

İlk büyük etki altın tarafında gerçekleşti. Fed Başkanı Powell’ın konuşmasıyla birlikte 1830 dolar seviyelerinden 1815 dolara kadar düşüş gösterdi. Fed toplantısını olduğu gün de altın 1850 dolara kadar yükselmişti.Bazı analistler, altının bir süredir güçlü şekilde 1800 doların üzerinde kalmasını, Fed’in faiz kararının fiyatlandığına ve bundan dolayı düşüşün gerçekleşmeyeceğine yönelik yorumlamıştı. Ancak Powell’ın konuşması her şeyi değiştirdi ve altın sert düşüş gösterdi.

4/18YÜZDE 4’E YAKIN KAYIP VAR

YÜZDE 4’E YAKIN KAYIP VAR

Ons altın fiyatlarını incelediğimizde Fed’in açıklamalarından önceki gün yani 25 Ocak 2022’de ons altın 1853 dolara kadar yükselmişti.

5/18Altın fiyatları ne kadar Bugün ons altın, gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu İşte 28 Ocak anlık ve canlı altın fiyatlarında son durum

Fed’in açıklama yaptığı gün 1850 dolarla en yüksek seviyeyi görmüş, açıklamanın yaklaştığı saatlere doğru 1830 dolara geri çekilmişti. Açıklama ile de sert düşüşle 1815 doları görmüş ve ertesi gün de yani dün 1791 dolar destek seviyesini test etmişti. Böylece ons altında 3 günde kayıp yüzde 4’e yaklaşmış oldu. Ons altın saat 09:05 itibarıyla 1798 dolar seviyesinde işlem görüyor.

6/18JEOPOLİTİK GELİŞMELER DE ETKİLİ OLUYOR

JEOPOLİTİK GELİŞMELER DE ETKİLİ OLUYOR

ABD-Rusya-Ukrayna üçgeninde gerçekleşen savaş hamleleri altın fiyatları üzerinde hareketliliğe neden olabiliyor. Rusya ve Ukrayna arasında herhangi bir harekatın başlayacak olması ihtimali altında volatiliteyi güçlü kılabiliyor.

7/18GRAM ALTIN DA GÜÇ KAYBEDİYOR

GRAM ALTIN DA GÜÇ KAYBEDİYOR

Dolardaki hafif güçlenmeye rağmen ons altındaki sert düşüş Gram Altın fiyatlarını 800 liranın altına çekti. Gram altın yaklaşık bir aydır 770-810 lira arasına Fiyat değişimlerine sahne oluyor. Gram altın saat 09:05 itibarıyla 787 liradan alıcı buluyor.

8/18HİNDİSTAN’IN TALEBİ ARTIYOR

HİNDİSTAN’IN TALEBİ ARTIYOR

Altına meraklı olan Hindistan’da altın talebi 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Dünya Altın Konseyi verilerine göre 2021 yılında Hindistan’ın altın talebi yüzde 79 oranında artarak 797.3 tona çıktı. Geçtiğimiz son 10 yılda ise bu talep 769.7 tondu.

9/18Altın fiyatları ne kadar Bugün ons altın, gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu İşte 28 Ocak anlık ve canlı altın fiyatlarında son durum

Hintlilerin mücevhere olan isteklerinin artması ile oluşan talebin 2022’de de devam etmesi bekleniyor.Aynı zamanda Dünya Altın Konseyi, Çin’in de mücevher amaçlı altın talebini desteklemesini beklediğini duyurdu. Çin’de de altına yönelik olarak mücevher talebinde artış kuvvetleniyor.

10/18DEV BANKALAR FAİZ ARTIRIM SAYISINI ARTIRIYOR

DEV BANKALAR FAİZ ARTIRIM SAYISINI ARTIRIYOR

Fed'in 2022 yılında 3 defa faiz artırması beklenirken son açıklamalar ışığında bazı bankalar beklentilerini 5'e çıkardı. Deutsche Bank Fed'in 2022'de 5 defa, TD Securities ise 4 defa faiz artıracağı tahmininde bulundu.

11/18“1850 DİRENCİNDEN UZAKLAŞIYOR”

“1850 DİRENCİNDEN UZAKLAŞIYOR”

“XAUUSD – Hafta içerisinde test ettiği 1850 direncinden uzaklaşıyor”

12/18“XAUUSD – Hafta içerisinde test ettiği 1850 direncinden uzaklaşıyor”

“XAUUSD – Hafta içerisinde test ettiği 1850 direncinden uzaklaşıyor”

FED toplantısından sonra dolar endeksinde yaşanan hızlı güçlenme ile birlikte Ons Altın tarafında da satış karşılık buluyor. Dünden bugüne ABD 10 yıllık tahvil faizi %1.88’lerden gerilemiş olsa da hala %1.8’in üzerinde ve güçlü bir yapısı var. Bu da, şahin tonu arttıran FED ile birlikte baskı unsuru oluşturan etkenler arasında.

13/18Altın fiyatları ne kadar Bugün ons altın, gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu İşte 28 Ocak anlık ve canlı altın fiyatlarında son durum

Dün 1795 seviyesine kadar geriledi ve buradaki destekten güç alma çabasında. Aşağıda kademeli olarak takip edeceğimiz destekler var. Yukarıda ise 2075’den gelen downtrend çizgisi ana direnç hattı görevinde ve bu trend kırılmadığı sürece bu bölgeye kadar olan yükselişler satış imkanı verebilir.

Bu trend bölgesi günlük hatta belki haftalık mum ile kırılırsa o zaman 1900 yolculuğu başlayabilir ve sarı metalde trend değişebilir.

14/18Altın fiyatları ne kadar Bugün ons altın, gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu İşte 28 Ocak anlık ve canlı altın fiyatlarında son durum

Destekler: 1795 – 1782 – 1765

Dirençler: 1812 – 1830 – 1850

15/18YILIN İKİNCİ YARISI ALTIN İÇİN KRİTİK

YILIN İKİNCİ YARISI ALTIN İÇİN KRİTİK

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Fed toplantısından sonra bugünün başlangıcına kadar olan sürece baktığımızda ABD dolar endeksinde (DXY) sert bir yükseliş gördük. Fed öncesinde 96 üzerinde kalıcı olamayan DXY, şu andaki hareketi ile önümüzdeki günlerde 96 üzerinde bir kalıcılık sergileme potansiyelini barındırır görünüyor. Bu durum da ons altın fiyatının 1800 dolar altındaki seviyelerde ilerlemesi sonucunu doğuracaktır.

16/18Altın fiyatları ne kadar Bugün ons altın, gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu İşte 28 Ocak anlık ve canlı altın fiyatlarında son durum

Fed faiz artırımları sonucunda, enflasyonist baskının biraz hafifleyeceğini düşünüyorum. Bu durum da yılın özellikle ikinci yarısından itibaren, ons altın fiyatını aşağıya doğru baskılayacaktır. Dolayısıyla şu andaki görünüme baktığımızda 1818 dolar seviyesi geçilmediği müddetçe, ons altın fiyatının yükseliş trendine geçeceğini söylemek zor. Aşağıda ise, 1792 dolar destek seviyesinin kırılıp kırılmayacağı da önemle takip edilmeli.

17/18Altın fiyatları ne kadar Bugün ons altın, gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu İşte 28 Ocak anlık ve canlı altın fiyatlarında son durum

Gram altın tarafında ise, her ne kadar DXY tarafında yükselişler olsa da Kur Korumalı Mevduat etkisi ile 13.68 TL seviyesinin üzerine tepki vermeyen dolarTL kurunun, paralelinde ile 800TL altındaki fiyat seviyesinin devamını görüyoruz.

18/18Altın fiyatları ne kadar Bugün ons altın, gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu İşte 28 Ocak anlık ve canlı altın fiyatlarında son durum

Dolar/TL kurunun 13.68 TL üzerine hareketlenmesi ve 14 TL seviyesine yaklaşmaya doğru bir hareket içerisine girmesi söz konusu olursa gram altın fiyatının 800 TL üzerine çıkmasını görebiliriz. 800 TL altındaki fiyat seviyeleri orta vadede özellikle Fed’in mart ve mayıs aylarında faiz artırım zamanları öncesinde fırsat alımları niteliğinde olabilir.

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