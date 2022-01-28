Altın fiyatları ne kadar? Bugün ons altın, gram altın ve çeyrek altın kaç TL oldu? İşte 28 Ocak anlık ve canlı altın fiyatlarında son durum

Dün 1795 seviyesine kadar geriledi ve buradaki destekten güç alma çabasında. Aşağıda kademeli olarak takip edeceğimiz destekler var. Yukarıda ise 2075’den gelen downtrend çizgisi ana direnç hattı görevinde ve bu trend kırılmadığı sürece bu bölgeye kadar olan yükselişler satış imkanı verebilir.



Bu trend bölgesi günlük hatta belki haftalık mum ile kırılırsa o zaman 1900 yolculuğu başlayabilir ve sarı metalde trend değişebilir.