Altın fiyatları grafik bilgileri ile 13 Nisan 2020 tarihinde ne kadar oldu? Anlık ve canlı altın fiyatları

Dünya genelinde güvenli liman olarak adlandırılan altın, yükseliş trendine devam ediyor. Gram altın bazında son gelişmeleri merak eden pek çok vatandaş, internet üzerinden altın fiyatları güncel grafik bilgileri üzerinden takiplerini sürdürüyor. Peki, 13 Nisan 2020 gram altın fiyatları şu an ne kadardan işlem görüyor? İşte, 13 Nisan 2020 tarihli günün gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler