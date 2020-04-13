Altın fiyatları grafik bilgileri ile 13 Nisan 2020 tarihinde ne kadar oldu? Anlık ve canlı altın fiyatları
13 Nisan 2020 gününün ilk saatleri itibariyle altın fiyatları hakkında bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, anlık ve canlı grafik bilgileri ile altın fiyatları hakkında çeyrek, gram ve diğer seçeneklerin durumunu sorguluyor. Son 10 günde 15 lira daha kazandıran gram altın, güne yine yükseliş trendi ile başladı. Ons bazında da son 1 yılın zirvesine bulunan gram altın fiyatları, gram ve çeyrek seçeneklerinin fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynuyor. İşte, 13 Nisan 2020 altın fiyatları bilgisi
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Dünya genelinde güvenli liman olarak adlandırılan altın, yükseliş trendine devam ediyor. Gram altın bazında son gelişmeleri merak eden pek çok vatandaş, internet üzerinden altın fiyatları güncel grafik bilgileri üzerinden takiplerini sürdürüyor. Peki, 13 Nisan 2020 gram altın fiyatları şu an ne kadardan işlem görüyor? İşte, 13 Nisan 2020 tarihli günün gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler
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GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 360 TL / Gram altın satış fiyatı 363 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR? Çeyrek altın alış fiyatı 589 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 601 TL
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR? Yarım altın alış fiyatı 1.178 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.202 TL
CUMHURİYET ALTIN FİYATI NE KADAR? Cumhuriyet altın alış fiyatı 2.424,00 TL / Cumhuriyet altın satış fiyatı 2.449,00 TL
BIST 100 endeksi, en yüksek 97.482,88, en düşük 90.630,58 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 7,73 artarak 96.470,97 puandan tamamladı.
İstanbul serbest piyasada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı önceki hafta yüzde 4,48 kazançla 363,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,46 artışla 2.415,00 lira oldu. Önceki hafta 565 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, geçtiğimiz hafta 590 liraya yükseldi.
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Geçtiğimiz hafta, ABD doları yüzde 0,22 değer kaybıyla 6,6830 lira, avro ise yüzde 1,18 artışla 7,3180 lira oldu.
Geçtiğimiz hafta, yatırım fonları yüzde 1,22, bireysel emeklilik fonları yüzde 2,40 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 8,17 ile hisse senedi fonları oldu.