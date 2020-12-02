Altın fiyatları düşer mi yükselir mi? 2 Aralık canlı altın fiyatları ve analist yorumları
Bir süre 1760 dolar seviyelerinde gezinmesinin ardından yeniden 1800 üzerine çıkan ons altın fiyatları, yakın takipte yer almaya devam ediyor. Tamamen küresel piyasalara paralel bir seyir içerisinde yer alan ons altın fiyatları, gram altın ve çeyrek altın gibi seçeneklerle takip ediliyor. Çin ve Amerika piyasalarının üzerinde hızlı reaksiyon gösterdiği altın fiyatları, 2 Aralık Çarşamba gününe 456 TL'den merhaba dedi. Peki, pek çok yatırımcının merakla takip ettiği altın fiyatları düşecek mi artacak mı? İşte, o konuda analistlerden gelen altın yorumları
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Önceki günden bugüne yaklaşık 10 TL'lik bir artış gösteren altın fiyatları, 2 Aralık Çarşamba günü yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor. Ons bazındaki fiyatlamaları gram ve çeyrek altın seçeneklerine de otomatik olarak yansıyan altın fiyatları, 1815 dolar seviyesini görmesinin ardından düşecek mi yoksa artacak mı sorularını akıllara getirmeye devam ediyor. Peki, altın fiyatları düşecek mi yoksa artacak mı? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
2
Abone Ol
Gram altın, 2 Aralık Çarşamba günü 452 TL'den satılırken 456 TL'den geri alınıyor.
Çeyrek altın alış fiyatı 739, satış fiyatı 754 TL,
Yarım altın alış fiyatı 1.479, satış fiyatı 1.4509 TL,
Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.044 , satış fiyatı 3.075 TL,
Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı
Aşı haberleri rüzgarın yönünü değişti. Moderna, geliştirdiği koronavirüs aşısı için ABD ve AB'de kullanım onayına başvurdu. Bu haberlerin daha güçlü gelmesi güvenli liman varlıklarından çıkışı desteklerden risk alma isteğini güçlendiriyor.
4
Abone Ol
ABD dolarının değer yitirmesine rağmen ons altın düşüyor. Bunda risk iştahındaki yükselişler de etkili oldu. 1850 dolar ons altın için çok önemli bir yerdi. Bunun kırılmasıyla birlikte 1750 dolar seviyesi ana hedef alanı oldu. 1758 dolar seviyesindeki 50 haftalık ortalamadan şimdilik yukarı yönlü tepki geldi. Bu yükselişleri teknik tepki olarak okuyoruz. Bu tepki yükselişini 1810 dolar seviyelerine doğru bile görebiliriz. Ancak bunun kalıcı olacağını düşünmüyoruz.
5
Abone Ol
Hem ons altın hem de gram altın için yükselişlerin baskıyla karşılanacağı ortam sürüyor. Gram altında da 462 TL seviyesi önemli bir yerdi. Bu seviyesinin aşağı geçilmesi ile birlikte geri çekilmeler hızlandı. Dolardaki geri çekilme etkili oluyor. Ons altındaki ana eşik seviyesi olan 1758 dolar seviyesinin aşağı yönde kırılması ve bu seviyenin altına yerleşik seyirlerin olması halinde gram altında satışlar hızlanabilir.