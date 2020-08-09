Altın fiyatları düşer mi? 9 Ağustos canlı anlık altın fiyatları son durum ve uzmanlardan altın yorumları
Altın fiyatları için gram ve çeyrek bazında anlık takip, 9 Ağustos Pazar günü de devam ediyor. Yatırımcıların gram haricinde ons bazında da takip ettiği altın fiyatları, 9 Ağustos 2020 tarihinde yatay konumda seyrini sürdürüyor. Altın fiyatları düşer mi ve artar mı soruları ile geçtiğimiz hafta dinamik bir yapı içerisinde bulunan altın fiyatları hakkında analizleri öğrenmek isteyen pek çok vatandaş, analistlerin altın yorumları çerçevesinde araştırmalarını gerçekleştirdi. 20 günlük ivmelenmesini haftanın kapanış gününde yaklaşık 5 liralık düşüşle sona erdiren altın fiyatları, hafta sonunu ise yatay seyri ile sürdürüyor. Peki, şu an anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 9 Ağustos canlı grafik ile altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler
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Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi soruları eşliğinde piyasaları yakından takip eden küçük, büyük pek çok yatırımcı, anlık ve canlı altın fiyatları ile son durumu grafikli olarak takip ediyor. Peki, uzmanların 9 Ağustos Pazar günü güncel altın yorumları ne yönde gelişti? Altın alınır mı satılır mı? İşte, güncel altın fiyatları hakkında merak edilen detaylar
9 AĞUSTOS 2020 ANLIK VE CANLI ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Altın fiyatları, 9 Ağustos Pazar günü gram bazında 471 liradan alınıyor, 475 liradan satılıyor.
Çeyrek altının satış fiyatı 785 liradan işlem görürken, 769 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 1.571 liradan işlem görürken, 1.539 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 3.169 liradan işlem görüyor, 3.201 liradan geri alınıyor.
ALTIN YORUMLARI: ALTIN DAHA NE KADAR YÜKSELEBİLİR?
Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, altın yorumları çerçevesinde bazı hususlara değindi. İşte, Özsoy'un altın yorumları çerçevesinde gerçekleştirdiği analizleri;"Ons altının 2020 yılı başından bugüne kadar olan değer artışı yüzde 35 seviyelerine geldi. Buraya kadar olan sürecin önemli bir bölümünü öncelikle kısaca bir hatırlamakta fayda var. Çünkü günlük yorumlarımızda belirttiğimiz destek ve direnç seviyelerinin ne denli yakın takip edilmesi gerektiğinin de somut bir örneği olması açısından önemli olduğunu düşünüyoruz.Hatırlayalım…Ons altın 13 Nisan’da 1700 dolar seviyesini ilk defa geçmesinin ardından 3 ayı biraz aşkın süre sonra, 20 Temmuz’da, gün içinde gördüğü en yüksek seviye 1820,58 dolara kadar olan zaman diliminde aşağıda 1670 dolar seviyelerinde destek görürken yukarıda 1740 dolar direncini aşma denemelerinde bulundu. Nihayetinde bu direnci kırıp sonraki adım olan 1800 dolar psikolojik direnç seviyesini de geçmesiyle birlikte 20 Temmuz’dan sonra başlayan ve bugüne kadar devam eden çok hızlı bir artış ivmesi yakalayarak sürekli rekorlar tazelediği bir süreç içine girdi. Neticede, 20 Temmuz’dan bugüne kadar olan bu seri kademeli artış ivmesinden günlük yorumlarımızda da bahsediyorduk ki ons altın fiyatlarının bugünkü seviyelere gelmesi aslında çok da sürpriz ve beklenen ötesi bir gelişme olmadı.
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Bundan sonra bizi nasıl bir süreç bekliyor?
Sorunun cevabını bulmak için öncelikle ons altını buraya getiren koşullar nelerdi ve bu koşullar halen geçerliliğini koruyor mu buna bakalım. Kovid-19 salgını sonrasında küresel Merkez Bankalarının genişleyici para politikaları sonucunda piyasalara bol likidite enjekte etmeleri, küresel faiz oranlarının sıfıra hatta sıfırın altında eksi seviyelere gerilemesi, ABD 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil getirilerinin tarihi düşük seviyelerde olması, Amerikan dolar endeksinin 2018 yılından bu yana en düşük seviyelere gerilmesi, önümüzdeki döneme ilişkin belirsiz ve tahmin edilemez ortamdan kaynaklı vaziyetin yatırımcıları riskli varlıklardan daha az riskli varlıklara yönlendirmesi gibi faktörler biraraya gelince altına olan talep giderek arttı ve bugünkü duruma geldik. Saydığımız faktörlerden oluşan durum, bu satırları yazdığımız an itibariyle halen geçerliliğini koruyor. Ve düz mantık yürüttüğümüzde de sorunun cevabına ulaşmış oluyoruz ki bundan sonra bizi bekleyen süreçte ons altına dair ana yükseliş trendi halen devam ediyor. Özellikle gelişmiş ülke Merkez Bankaları, Kovid-19 salgını tamamen durmadığı müddetçe genişleyici politikaların uzantısı olan düşük faiz politikasına devam edeceklerini yinelerken devlet yönetimleri de kamu maliye politikaları ile merkez bankalarının para politikalarına destek vereceklerini söylüyorlar. Bunlara bir de siyasi ve jeopolitik gerginlikleri eklediğimizde yıl sonuna kadar suların pek durulmayacağını da söyleyebiliriz.
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Bu seviyeden halen altın alınır mı? (Altında yeni rekorlar gelir mi?)
Bu soruyu yanıtlarken elbette ki ons altın fiyatlamasına ek olarak gram altın fiyatlarından da bahsetmemiz lazım. Gram altın yıllık bazda ons altının yüzde 35 oranındaki artışının 2 katına yakın bir oran olarak yüzde 65.5 oranında artış gösterdi. Gram altının artık 465 TL seviyesine nerdeyse yıl sonuna kadar pek geri dönmeyeceği bir trende girdiğini düşünüyoruz. Ons altın fiyatlarındaki ana yükseliş eğiliminin devam etme senaryosuna ilaveten dolar/TL kurunun özellikle ani yükselişinin ardından gram altının yıl sonuna geldiğimizde 550 TL’yi geride bırakmasını kuvvetli bir olasılık olarak görüyoruz. Buraya doğru ilerlerken 479-486 TL bant aralığında bir müddet hareketini sürdürmesini ve ons altının yeniden ivme yakalamasını takiben 500 TL’ye doğru çıkış yakalaması pek de uzak görünmüyor.
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Bu arada ons altında ana yükseliş trendinin devam edeceğinden bahsederken bu trend içerisinde zaman zaman geri çekilmelerin olacağını akılda tutmak gerekiyor. Elbette yıl sonuna kadar bir projeksiyon yapacak olursak daha önce hiç altın alımı yapmamış yatırımcılar için getiri oranlarının yılın önceki dönemlerine göre daraldığını söyleyebiliriz. Yılbaşından bugüne kadar yüzde 35 oranında artan ons altın fiyatları yıl sonunda 2500 dolara ulaşırsa, bugünden yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 20 oranında bir artış sergilemiş olacak. Yıl sonuna ilişkin 2500 dolar seviyelerinin hedef olarak konuşulduğunu düşündüğümüzde halen altın yatırımı için adım atılacak yer var diyebiliriz.
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Hangi fiyat seviyelerini takip etmeliyiz?
Son güncel durumda ons altın gün içi işlemlerde 2070 dolar seviyesinin de üzerini gördü ve ardından 2050 dolar seviyelerine kadar geriledi. Gerilemenin devam etmesi halinde ilk takip edilecek destek seviyeyi 2029 dolar olarak görüyoruz. 2029 desteğinden daha aşağıya inilmesi ve bu fiyat seviyelerinde iken günlük siyasi politik ajandada herhangi bir tansiyon yükselmesi olmazsa gündemin soğumasının da etkisiyle ons altın yeniden 2000 dolar seviyesinin altını görebilir ve bu seviyelerde 2-3 gün sürecek bir düzeltme hareketi izleyebiliriz. Yukarı yönlü hareketler açısından değerlendirdiğimizde ons altın 2049 dolar seviyesinin üzerinde kaldığı müddetçe yeni rekor hedefi olabilecek 2089 dolara göz kırpıyor diyebiliriz. Kısa vadeli ana beklentimiz ise şu sıralarda 2049-2069 dolar bant aralığında bir müddet gidip gelmesi şeklinde. Küresel piyasalarda herhangi sıradışı bir gelişme olmadığı, ilave genişleyici bir kamu maliye politikası açıklanmadığı ya da bir jeopolitik gerginliğin çıkmaması halinde eylül ayında yapılacak Amerikan Merkez Bankası (Fed) toplantısına kadar olan süreçte ons altın fiyatlarında aşırı bir dalgalanma yaşanmama ihtimali daha kuvvetli görünüyor. Fed toplantısından sonra özellikle kasım ayında yapılacak ABD başkanlık seçimlerine kadar olan süreçte ve yıl sonuna kadar olan süreçte ons altın fiyat seyrinde yeniden hızlı bir artış süreci yaşama senaryosu gündeme gelebilecektir."
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MERKEZ BANKASI'NIN ELİNDEKİ ARAÇ SETLERİ NELER?
Kur ve altındaki artışın ardından Merkez Bankası'nın elindeki araçlar gündeme geldi. Merkez Bankası'nın süreçte kullanabileceği bazı araçlar şu şekilde;
YÖNLENDİRME: Merkez Bankası piyasalara ilk sinyalini perşembe günü yaptığı açıklama ile verdi. Bütün araçların kullanılacağı mesajı açıklamada yer aldı. Aynı günün akşamında bankacılarla toplantı yapıldı. Sözel yönlendirme de bu dönemde piyasada bir politika aracı olarak sayılmaya başlandı.
ZORUNLU KARŞILIKLAR: Zorunlu karşılıkları artırabilir. Böylece rezervlerde artış olur.
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POLİTİKA FAİZİNİ ARTTIRABİLİR: Merkez Bankası geçmişte piyasalardaki dalgalanmalar döneminde olağanüstü toplanarak politika faizinde artışlar yaptı. Ancak bu kez piyasalarda böyle bir beklenti yok. Merkez Bankası geçen yıl temmuzdan itibaren sürdürdüğü faiz indirim sürecine haziran ayında ara verdi. Temmuzda da politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8.25 düzeyinde sabit tuttu. 29 Temmuz tarihinde açıklanan enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 7.4’den yüzde 8.9’a yükseltildi.