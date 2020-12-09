Altın fiyatları düşecek mi artacak mı? 9 Aralık altın fiyatları ve güncel altın yorumları: 'Hareket hızlanabilir'
En gözde yatırım araçlarından olan gram altın, serbest piyasada altın fiyatları ile gündemde yer almaya devam ediyor. Küresel piyasalarda gündeme gelen konulardan doğrudan etkilenen altın fiyatları, 9 Aralık Çarşamba günü küçük bir düşüş göstererek güne gram bazında 468 TL'den merhaba dedi. Gram altın fiyatları üzerindeki hareketliliğin en temelinde ise ons altın ve dolar kuru ikilisindeki duruş önem arz ediyor. Peki, altın fiyatları düşecek mi artacak mı? İşte, uzmanlardan hareketinin hızlanabileceği değerlendirmelerinin yapıldığı 9 Aralık altın fiyatları yorumları ve güncel altın fiyat bilgileri
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Altın fiyatları haftanın üçüncü işlem gününde hareketliliğini sürdürüyor. Altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, önceki günü 468,1 liradan tamamlamıştı. Gram altın fiyatı, yeni güne yatay bir başlangıç yaparak 468 TL'den merhaba dedi. ABD ile Çin arasında artan gerilim ons altını desteklerken; altının ons fiyatı önceki gün içerisinde en yüksek 1872 dolar seviyesini en düşük ise 1860 dolar seviyesini gördü. Peki, altın fiyatlarında son durum ne? İşte, 9 Aralık güncel altın fiyatları...
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ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Gram altın güne yatay seviyede başladı. Gram altın 9 Aralık Çarşamba günü 467 TL'den satılırken 463 TL'den geri alınıyor.
Çeyrek altın alış fiyatı 757, satış fiyatı 772 TL,
Yarım altın alış fiyatı 1.514, satış fiyatı 1.545 TL,
Cumhuriyet altını alış fiyatı 3.116 satış fiyatı 3.148 TL,
TEŞVİK HABERLERİ ONS ALTINDA ETKİLİ OLUYOR Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı
Her ne kadar aşı haberleri ons altında yükselişi baskılayıcı bir etken olsa da altın fiyatlarındaki yükseliş isteği bitmiş değil. Bunun en önemli nedeni ABD ve Avrupa’dan beklenen teşvik ve destek paketleri. Bunlar altını destekleyen gelişmeler çünkü para arzı devam ediyor. Diğer yandan altının yukarı yönde gitmesini engelleyen güçlü dolar teması yerini zayıf dolar temasına bırakınca altın için yukarı yönde gitme isteği tekrar gündeme geldi. Dolar endeksi 2018 nisan ayından bu yana düşük seviyelerde seyretmeye devam ediyor.
Paranın yönü aşı haberleri ile yön değiştirebilir. Ancak Covid19 koşulları nedeniyle oluşan koşulların kısa vadede kolay kolay değişkenlik göstermesini beklemiyoruz. Para politikalarındaki genişleme, dünyadaki düşük faiz politikaları, salgının uzun vadede ekonomik toparlanmayı sekteye uğratacak unsurlar halen daha piyasaları domine ediyor. Dolayısıyla ons altının yukarı yönlü tepki eylemlerine kapı açık görünüyor.
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Teknik anlamda 1848 dolar seviyesi ons altında eşik seviyeydi. 1848 dolar seviyesi altında zayıf bir teknik görünüm olabileceğini söylemek mümkün. Son gelişmelerle birlikte ons altında 1848 dolar seviyesi üzerine tutunmalar izliyoruz. Bu seviyedeki yerleşik seyirlerin oluşması halinde ilk yakın direnç olarak 1878 dolar izlenebilir. Ancak 1878 dolar seviyesinin de yukarı yönde geçilmesi halinde Ons altında yükseliş hareketinin hızlanması beklenebilir.
Gram altın yatırımcıları için 463 TL seviyesi teknik anlamda önemli bir yerdi. Ons altındaki yükselişle birlikte bu seviyenin üzerindeki seyirlere kapı açılmış oldu. Dolar/TL cephesinde şu sıralar 7.80 TL seviyesindeki dengelenme çabası sürüyor. Ancak, TL açısından kritik bir ortama doğru gidiyoruz. 10 – 11 Aralık’ta gerçekleşecek AB Liderler Zirvesinde Türkiye’ye yönelik yaptırım olup olmayacağını, olursa ne şiddette bir yaptırımla karşılaşacağımıza yönelik gündem maddesini konuştuğumuz günlerdeyiz. Şimdilik Dolar/TL beklemede. Kurun frenleyici etkisinden dolayı gram altında 500 TL’leri görmemiz erken dönemde olmayabilir. Ancak, AB Liderler Zirvesinden çıkacak gelişmeler TL tarafını ve dolayısıyla gram tarafını yakından ilgilendiriyor.
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ALTIN FİYATLARI ARTACAK MI DÜŞECEK Mİ?
ALTIN FİYATLARINDA YÖN AŞAĞI MI, YUKARI MI? Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı
Geçen hafta başında önce 1.800 dolar ardından 1.830 dolar dirençlerinin kırılmasını beklediğimizden bahsetmiştik. Aşı haberleri olumlu olmaya devam etse de, bu önemli seviyelerin aşılması neticesinde yükseliş beklentileri kuvvetlenmeye başladı.
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1.830 doların altına inilmediği takdirde ons altındaki bu yükseliş trendi devam edecektir diye düşünüyorum. Nitekim, haftaya başlarken de 1840 dolar üzerine çıkış yaptı. Ancak ters yönde 1.830 dolar altına iner ve ardından 1.826 doları da kırarsa bu durumda aşağı yön kuvvetlenebilir ancak böyle olmadığı takdirde yıl sonuna doğru sürekli devam edecek bir ana yükseliş hareketinin ağırlığını görebiliriz.
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Gram altının geçtiğimiz hafta sergilediği dar banttaki inişli çıkışlı hareketinin arkasındaki asıl ana faktör dolar/TL kurunun 7.82 TL direncini aşamamasından kaynaklanıyordu. Ons altın artmaya devam etse de bu 7.82 TL direnç seviyesi korunduğu takdirde, gram altının 463 TL üzerine hareketi zorlama olacaktır. 458 TL-463 TL aralığında bir bant hareketinin bu haftanın başlarında olmasını beklerken, hafta ortasından itibaren gelecek haber akışlarına göre aralık ayının sonuna doğru sürecek bir ana yükseliş trend hareketi başlayabilir.
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Altın fiyatlarına yön verecek açıklamaların bu hafta özelinde ABD ve Çin arasında Trump’ın son günlerinde yeniden gündeme getirdiği yaptırım gerginlikleri ile Avrupa Merkez Bankası’nın faiz oranı kararı toplantısı ardından gelecek parasal genişlemeye dair açıklamalar olacak.
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ALTINDA VALÖR UYGULAMASI KALKIYOR
BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, döviz ve altın işlemlerinde uygulanan valör uygulaması kalkıyor.
BDDK'nın aldığı kararlar şöyle:
Bankaların kart borçlarını öteledikleri süre boyunca kart hamillerinden asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönemler tanımlayabilmelerine karar verdi.
Emtia ve gayrimenkullerin edinim tarihinden itibaren 3 yıl içinde elden çıkarılması zorunluluğunun uygulanmamasına karar verdi.
Geri alım hakkı uygulaması kapsamında teminatı bankaca kredi borcuna karşılık olarak edinilen veya ayni olarak ödeme yapılan kredilerin, kredilerin sınıflandırılması ve bunlar için ayrılacak karşılıklara ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 6'ncı maddesinin dördüncü fıkrası hükmünden istisna tutulmasına karar verdi.
Yeniden yapılandırılan donuk alacakların, ikinci grup altında yeniden yapılandırılmış bir alacak olarak sınıflandırılması için sağlanması gereken, kredilerin sınıflandırılması ve bunlar için ayrılacak karşılıklara ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 7'nci maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendinde “bir yıl" olarak belirtilen izleme süresinin “altı ay” olarak uygulanmasına karar verdi.
Karşılıklar yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin beşinci alt bendinde yer verilen “yeniden yapılandırılarak canlı alacak olarak sınıflandırılan ve bir yıllık izleme süresi içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi otuz günden fazla geciken veya bu izleme süresi içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan” kredilerin, 3.grup-tahsil imkânı sınırlı krediler altında sınıflandırılmasını şart koşan hükmünün uygulanmamasına karar verdi.
Döviz ve altın alımında 1 iş günü valör uygulamasını kaldırdı.