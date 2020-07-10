Altın fiyatları düşecek mi? 10 Temmuz kapanışta gram, çeyrek ve cumhuriyet altınında son durum.. Uzmanların 2020 altın fiyatları yorumları
Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın fiyatlarındaki yükseliş eğilimi haftanın son işlem günüde, grafiklerdeki seyrini sürdürdü. Geçen hafta 635,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 647,00 liraya yükseldi. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1810 dolara kadar yükseldi. Canlı ve anlık altın fiyatı takip ekranına yoğunlaşan yatırımcıların güvendiği liman olan çeyrek ve gram altın fiyatlarında son durum ekonomistlerin altın yorumlarında analiz altına alındı. İşte, 10 Temmuz gram, çeyrek ve cumhuriyet altınında son durum ve Uzmanların altın fiyatları düşer mi sorusuyla ilgili yaptığı altın fiyatları yorumları...
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Altın fiyatları geçtiğimiz günlerde yakaladığı yükseliş trendini haftanın son iş gününe kadar sürdürdü. Altın fiyatlarındaki yükselişin ardından piyasaları takip edenler altın fiyatları merakla internette araştırıyor. 400 lirayı yakalayan ve gün içinde düşse de gram satış fiyatında 400 lirayı zorlayan altın piyasası günün aranan konuları arasında. Altın fiyatları anlık ve canlı takip ekranımızla grafikli olarak gün boyu verilerini takip edebilirsiniz. İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altınındaki son değerler
Altının gram satış fiyatı bugün 399 lira seviyesinde işlem görürken, Çeyrek altın ve cumhuriyet altını da altın piyasasında değer gören yatırım altınlarının başında geliyor. Çeyrek altının satış fiyatı bugün 657 lira seviyesinde işlem görürken, 648 liradan geri alınıyor. Yarım altının satış fiyatı 1.313 liradan işlem görürken, 1.297 liradan geri alınıyor.Cumhuriyet altının satış fiyatı 2.616 liradan işlem görürken, 2.595 liradan geri alınıyor.22 ayar bileziğin gram satış fiyatı bugün 366 lira seviyesinde işlem görürken, 365 lira seviyesinde geri alınıyor. GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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ALTIN FİYATLARI HAFTAYI NASIL KAPATTI?
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 399 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 398,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 399 liradan, 2 bin 629 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 650 liradan, 364 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 368 liradan, 2 bin 569 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 589 liradan, bin 285 liradan alınan Yarım Ziynet bin 295 liradan ve 642 liradan alınan Çeyrek Ziynet 647 liradan satıldı.(EE-E)
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ALTINDA YENİ REKOR GELİR Mİ?
Altının ons fiyatı özellikle hafta ortası gerçekleştirdiği hızlı yükseliş ile 1818 dolar seviyesine kadar tırmanmış; 6 Eylül 2011 tarihinde gördüğü 1921 dolar olan tarihi zirvesinden beri en yüksek seviyeye ulaşarak rekor kırmıştı.
O gün yaptığımız yorumlarda altında ana yükseliş eğiliminin devam etmesini beklediğimizi ancak bu esnada ufak çaplı kar satışlarının gelebileceği öngörüsünde bulunmuş; bu geri çekilmelere hazırlıklı olmak lazım görüşünü eklemiştik. Nitekim öyle de oldu ve 1818 dolar zirve rekor seviyesinden yüzde 1,2 oranında geri çekilme ile altının ons fiyatı 1796 seviyesine kadar geriledi. Şu anda bu inişin 1775 dolar seviyesindeki desteğe kadar sürekliliği olup olmadığını izliyoruz.
Son güncel durumda, Asya piyasaları genelinde endekslerde geri çekilmeler izledik. Bu durum, hafta içi süren riskli varlıklara yönelik iştahın nispeten azaldığı yönünde önemli bir işaret. Diğer yandan altın gibi zaman zaman güvenli liman özelliği ile öne çıkan ABD dolarına olan talebin artması sonucunda Dolar endeksinin de yükselişe geçtiğini gördük. Dolar ve altın arasındaki ters korelasyonun çalışması neticesinde de altın fiyatında geri çekilmeyi yaşadık.
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Merak edilen soru şu :
Altında bu düşüş eğilimi devam mı eder mi? Yoksa yükselişe geçer ve yeni bir rekor gelir mi?
Çok net olarak yanıtlayalım. Panik havası yaratacak türde beklenmedik, olumsuz bir haber akışı olmadığı takdirde altının ons fiyatında şu an için kısa vadede yeni bir rekor denemesi pek olası görünmüyor.
Şu anda yatay bir seyirde ilerlemesini ve piyasadaki risk iştahının hangi yöne evrileceğini takip ederek gelişmeler sonucunda yön belirlemesini bekliyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde takip edeceğimiz seviye önce 1785 dolar olacak, bu seviyenin kırılması halinde 1775 dolar desteğine doğru iniş sürebilir.
Aynı yorumların, gram altın cephesi için de geçerli olduğunu belirtelim ve bu durumda da gram altın fiyatlarında yeniden kısa vadede 400 TL üzeri bir rekor beklemediğimizi, geri çekilmenin ise 390 TL altına geçerek 387 TL destek seviyesine kadar sürüp sürmeyeceğini takip edeceğimizi söyleyelim. Ancak gram altında hassas nokta Dolar/TL kurunun 6.86 TL seviyelerinde yaşadığı sıkışma. Dolar endeksinin dün yükseliş trendine girmesine rağmen halen Dolar/TL kuru direnmeye devam ediyor.
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Bir klasik söylem olarak, koronavirüs salgınına dair vaka artış haberleri ile ikinci dalganın gelmesine dair endişelerin ortadan kalkmadığı ve salgının tamamen kontrol altına alınmadığı müddetçe altın fiyatlarında ana trend göstergesinin yukarı yönlü olduğunu belirtmeden geçemeyiz.
Altının ons fiyatında 1800 dolar psikolojik sınırının geçilerek rekor kırılmış olması, yıl sonu hedef fiyat beklentisi olan 2000 dolar seviyesinin çok uzak olmadığını net şekilde gözler önüne sermiş oldu. Dolayısıyla bu durumu da göz önünde bulundurarak salgının tamamen kontrol altına alınmadığı bir ortamda geri çekilmelerin uzun süreli olmayacağını ve yukarı yönlü toparlanmaların geleceğini akıldan çıkarmamalıyız.
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GERİ ÇEKİLMELER ALIM FIRSATI VERMEYE DEVAM EDİYOR
Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı
Teknik olarak ons altında geri çekilmelerin izlenmesi normal. Ons altın bu hafta 1817 dolar seviyeleri ile son yıllarda gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı ve şimdilerde ara düzeltme yapıyor.
Ons altın için 1790-1780 dolar seviyeleri yakın destek olarak izlenebilir. Buna karşın altın fiyatları için destek seviyelerinden gelebilecek yukarı yönlü tepkiler alım fırsatı olarak kullanılabilir. Ons altında her geri çekilme alım fırsatı vermeye devam ediyor.
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Ons altındaki geri çekilmelere bağlı olarak gram altında da aşağı yönlü eğilim oluştu. Ancak ons altında olduğu gibi gram altında da her geri çekilme alım fırsatı vermeye devam ediyor. 388-385 lira seviyeleri gram altın için alım fırsatı verebilir.
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Gram altın 400 lira olur mu?
Rıdvan BAŞTÜRK - Özel Fon Yöneticisi
Gram altın 8 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyesinde seyrediyor. Gram altının bu yükselişinde dolar kurundan destek almadığını, ons altındaki yükselişin gram altını desteklediğini söylememiz gerekiyor.
Gram altın fiyatını etkileyen iki dinamik var. Biri ons altın, diğeri ise dolar kuru. Dolar kuru 15 Haziran’dan bu yana 6.81-6.86 TL bandında sıkıştı. Bu sıkışma bir yerde yukarı veya aşağı kırılacaktır. Mevcut konjonktürü değerlendirdiğimizde orta-uzun vadeli görünümde yukarı potansiyel devam edebilir.
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Ons altın ise piyasaların parlayan yıldızı. Mevcut durumda 1787 dolar seviyesinden işlem görüyor. Uzun zamandır yazdığımız ve söylediğimiz gibi; küresel faizlerin düşük olması, genişleyici politikalar ana resimde ons altını destekleyen unsurlar.
Teknik olarak da 1765-1745 dolar gibi önemli desteklerin üzerinde kalmayı başarıyor. Bu nedenle pozitif görünüm sürebilir. Yukarıda ise önce psikolojik eşik olan 1800 dolar izlenmeli. Bu direnç de geçilirse 1820 dolar seviyeleri hedeflenebilir.
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Gram altın özelinde ise, uzun süredir yukarı yönde potansiyel üzerinde durduk. Dönem dönem düşüşler olsa da bunun bir anlam ifade etmediğini ve düşüşlerin alım fırsatı vereceğinden bahsettik.
Şimdi bu aşamada 395-400 TL bandını ön plana çıkarabiliriz. Burası teknik olarak önemli bir direnç bölgesi. Hem dolar kurundaki sıkışma hem de ons altındaki seviyeler yakından takip edilmelidir. Bu nedenle kısa vadede 395-400 TL bölgesinden kar realizasyonları gelebilir.
Ancak kar realizasyonlarının sınırlı kalmasını, düşüşlerin fırsat vermeye devam etmesini ve orta-uzun vade görünümün korunmasını bekliyorum. Geri çekilmelerde 388 TL ve 382 TL seviyeleri destek olarak izlenebilir.