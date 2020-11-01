Altın fiyatları çeyrek altın ve gram altın: 1 Kasım 2020 Altın fiyatları düşecek mi, artacak mı?
Altın fiyatları, ons ve gram bazında anlık olarak gündemde yer almaya devam ediyor. 1 yılda yatırımcısına gram başına 230 TL kar getiren altın fiyatları, artış istikametini sürdürmeye devam ediyor. Son bir haftada 20 TL artış gösteren gram altın fiyatları, dolar kuru ve ons değerlerinin durumuna göre artış ya da azalış gösteriyor. Peki, yeni hafta ve yeni ay ile birlikte altın fiyatları ne yönde hareket edecek? İşte, altın fiyatları düşecek mi artacak mı sorusuna yanıt arayan vatandaşların merakla araştırdığı konu hakkında analistlerden altın yorumları
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Altın fiyatları, 1 Kasım 2020 tarihinde güncel ve anlık fiyatları ile merak edilmeye devam ediliyor. Kurdaki artış ve ons fiyatlarındaki dalgalanmalar dolayısıyla sürekli olarak pozisyon alan altın fiyatları, küresel gündeme göre şekil almayı sürdürüyor. Hafta sonu 504 liradan satışı devam eden gram altın, haftayı 503 TL'den kapatmıştı. Peki, altın fiyatları düşecek mi artacak mı? İşte, günün altın fiyatları ve yorumları hakkında detaylı bilgiler
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ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Altın fiyatları 1 Kasım 2020 Pazar günü gram bazında 504 TL'den alıcı buluyor. Diğer altın türleri için fiyatlar ise şu şekilde;
Çeyrek altın 833 TL'den alıcı buluyor.
Yarım altın 1666 TL, Cumhuriyet altını 3394 TL, 22 ayar bilezik ise 461 TL'den satılıyor.
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ALTIN YORUMLARI
Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı
Ons altında oynaklık sürüyor. Dünyada konuşulan başlıklara bakıldığında, virüs artış hızı, teşvik paketi beklentisinin seçim sonrasına kalması ve gelecek haftaki ABD seçimi. Bu gelişmeler ons altın üzerinde de etkili olduğu için net bir yönden bahsedemiyoruz.
Piyasada risk iştahı zayıf. Belirsizlikler devam ettiği sürece ons altında da yön arayışının sürmesini bekleyebiliriz. Altın riski sever, ancak piyasa bu sene yaşadığımız panik dönemlerinde nakde kaçış, altından da çıkışa neden olmuştu.
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Bugün vadeli piyasada ABD borsaları yüzde 1 üzerinde satıcılı seyrediyor. Veri takvimi açısından açıklanacak ABD verileri var, ancak etkisi sınırlı kalabilir. Haberlerin ön planda olduğu günlerden geçtiğimiz için yukarıda saydığım unsurlar daha kritik. Seçim öncesi piyasadaki hareketlilik sürebilir dolayısıyla olumlu senaryoları bir süre konuşmayabilir.
Ons altın için teknik görünüm zayıf. 22 ve 50 günlük ortalamalarının altında seyrediyor. Altın için 1850 dolar aşağıda ana destek, 1930 dolar yukarıda ana direnç konumunda. Altın eylül ayının son haftasından bu yana bu belirttiğim seviyeler arasında ve bu seviyelerin altında veya üzerinde yeni bir alan oluşturmadığı sürece yeni bir hareketten bahsedemeyebiliriz.
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Ara noktalar olarak, desteklerde 1864 - 1860 – 1855 dolar, dirençlerde ise 1879 – 1883 dolar ve 1888 dolar seviyeleri takip edilebilir. Gram altın yatırımcısı bir süre daha mevcuttaki stratejilerini korumaya devam edebilirler. Yeni pozisyonlar için altındaki geri çekilmeleri değerlendirebilirler.