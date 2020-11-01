Altın fiyatları çeyrek altın ve gram altın: 1 Kasım 2020 Altın fiyatları düşecek mi, artacak mı?

Bugün vadeli piyasada ABD borsaları yüzde 1 üzerinde satıcılı seyrediyor. Veri takvimi açısından açıklanacak ABD verileri var, ancak etkisi sınırlı kalabilir. Haberlerin ön planda olduğu günlerden geçtiğimiz için yukarıda saydığım unsurlar daha kritik. Seçim öncesi piyasadaki hareketlilik sürebilir dolayısıyla olumlu senaryoları bir süre konuşmayabilir.



Ons altın için teknik görünüm zayıf. 22 ve 50 günlük ortalamalarının altında seyrediyor. Altın için 1850 dolar aşağıda ana destek, 1930 dolar yukarıda ana direnç konumunda. Altın eylül ayının son haftasından bu yana bu belirttiğim seviyeler arasında ve bu seviyelerin altında veya üzerinde yeni bir alan oluşturmadığı sürece yeni bir hareketten bahsedemeyebiliriz.