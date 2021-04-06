Altın fiyatları çeyrek altın gram altın: 6 Nisan anlık altın fiyatları bugün ne kadar? İşte altın yorumları ve piyasalarda son durum

Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki yükseliş ve düşüşler merak ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 729,00 lira, Cumhuriyet altını 2.983,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 0,77 düşüşle 449,70 liradan işlem gördü. İşte güncel açıklamalar ve piyasadaki son durum



ALTIN GÜNÜ NE KADARDAN TAMAMLADI?



İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 738,00 lira, Cumhuriyet altını 3.018,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,18 yükselişle 455,00 liradan işlem gördü.



İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:



PAZARTESİ SALI



Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 449,50 449,70 454,80 455,00

Cumhuriyet Ata Lira 2.962,00 2.983,00 2.997,00 3.018,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 410,00 414,00 415,00 419,00

Lira(Tam) Ziynet 2.895,00 2.915,00 2.929,00 2.949,00

Yarım Ziynet 1.448,00 1.458,00 1.465,00 1.475,00

Çeyrek Ziynet 724,00 729,00 733,00 738,00

