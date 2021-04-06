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HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatları çeyrek altın gram altın: 6 Nisan anlık altın fiyatları bugün ne kadar? İşte altın yorumları ve piyasalarda son durum
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Ekonomi
Haber Giriş: 06 Nisan 2021 - 19:43 | 

Altın fiyatları çeyrek altın gram altın: 6 Nisan anlık altın fiyatları bugün ne kadar? İşte altın yorumları ve piyasalarda son durum

Altın fiyatları çeyrek altın gram altın almak isteyen yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Haftanın ikinci işlem gününde altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 453 lira seviyesinden işlem gördü. Gün boyu anlık altın fiyatları grafiklerde değişirken, Kapalıçarşı'da altın fiyatları işlemini tamamladı. 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,18 yükselişle 455,00 liradan işlem gördü. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 6 Nisan canlı altın fiyatları takip ekranı ve piyasalarda son durum.

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Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki yükseliş ve düşüşler merak ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 729,00 lira, Cumhuriyet altını 2.983,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 0,77 düşüşle 449,70 liradan işlem gördü. İşte güncel açıklamalar ve piyasadaki son durum

ALTIN GÜNÜ NE KADARDAN TAMAMLADI?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 738,00 lira, Cumhuriyet altını 3.018,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,18 yükselişle 455,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI

Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 449,50 449,70 454,80 455,00
Cumhuriyet Ata Lira 2.962,00 2.983,00 2.997,00 3.018,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 410,00 414,00 415,00 419,00
Lira(Tam) Ziynet 2.895,00 2.915,00 2.929,00 2.949,00
Yarım Ziynet 1.448,00 1.458,00 1.465,00 1.475,00
Çeyrek Ziynet 724,00 729,00 733,00 738,00

2SABAH SAATLERİNDE ALTIN FİYATLARI

SABAH SAATLERİNDE ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın bugün 452,48 liradan alınıyor, 452,56 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 733,00 liradan alınıyor, 746,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 1.457,00 liradan alınıyor, 1.492,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 2.910,00 liradan alınıyor, 2.972,00 liradan satılıyor.

Anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız

3GRAM ALTINDA 446 TL VE 424 TL SEVİYELERİ ÖNEMLİ

"GRAM ALTINDA 446 TL VE 424 TL SEVİYELERİ ÖNEMLİ"

Özel Fon Yöneticisi ve Bigpara yazarı Rıdvan Baştürk, 5 Nisan’da Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ons altın için, "1745 ve 1760 kademeli dirençleridir. Yükseliş ivmesi başlaması için 1760 üzeri gerekir" şeklinde belirtirken; gram altın için ise, "Aşağı düzeltmesini yapıyor. Düştükçe kademeli bakılabilir. 446 ve 424 önemli destekleridir. Düşüşler orta-uzun vade için fırsattır diye düşünüyorum" dedi.

4DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI

DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 729,00 lira, Cumhuriyet altını 2.983,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günü kapanışa göre yüzde 0,77 düşüşle 449,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 453,00 453,20 449,50 449,70

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Cumhuriyet Ata Lira 2.985,00 3.006,00 2.962,00 2.983,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 413,20 417,20 410,00 414,00

Lira(Tam) Ziynet 2.917,00 2.937,00 2.895,00 2.915,00

Yarım Ziynet 1.459,00 1.469,00 1.448,00 1.458,00

Çeyrek Ziynet 729,00 734,00 724,00 729,00

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