Haber Giriş: 19 Mart 2020 - 10:36,
Altın fiyatları canlı takip linki: 19 Mart gram ve çeyrek altın fiyatı
Corona virüsü salgınının etkisiyle yatırımcıların güvenli limanı olarak gördüğü altın fiyatlarında anlık değişimler görülmeye başladı. Altın fiyatları haftanın son işlem gününe doğru düşüş seyrinde. Türkiye piyasalarının kapanış saatinde çeyrek altın 515.45 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 117 liradan alıcı buldu. Peki, altın fiyatları yeni güne nasıl bir başlangıç yaptı? En çok tercih edilen altın türleri gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 312 lira seviyesinde bulunurken; yeni güne 307 seviyeden başladı. Gün içerisinde en yüksek 312.48 lira, en düşük ise 305.92 lira seviyesini gören gram altın fiyatları, saat 09.36 itibarıyla 311 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar? Analistler altın fiyatları için neler söylüyor?
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