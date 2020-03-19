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Ekonomi
Haber Giriş: 19 Mart 2020 - 10:36, /

Altın fiyatları canlı takip linki: 19 Mart gram ve çeyrek altın fiyatı

Corona virüsü salgınının etkisiyle yatırımcıların güvenli limanı olarak gördüğü altın fiyatlarında anlık değişimler görülmeye başladı. Altın fiyatları haftanın son işlem gününe doğru düşüş seyrinde. Türkiye piyasalarının kapanış saatinde çeyrek altın 515.45 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 117 liradan alıcı buldu. Peki, altın fiyatları yeni güne nasıl bir başlangıç yaptı? En çok tercih edilen altın türleri gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

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Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 312 lira seviyesinde bulunurken; yeni güne 307 seviyeden başladı. Gün içerisinde en yüksek 312.48 lira, en düşük ise 305.92 lira seviyesini gören gram altın fiyatları, saat 09.36 itibarıyla 311 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar? Analistler altın fiyatları için neler söylüyor?

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Çeyrek altının satış fiyatı 515 liradan satılırken, 503 liradan geri alınıyor.
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Yarım altının satış fiyatı 1.030,89 lira seviyesinde işlem görürken, 1.004,331 liradan geri alınıyor.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 2113 civarında işlem görürken, 2081 liradan geri alınıyor.

22 ayar bileziğin gram satışı 287,52 lira olurken, 287,13 lira seviyesinde geri alınıyor.

3ANALİSTLERİN ALTIN FİYATI YORUMU

ANALİSTLERİN ALTIN FİYATI YORUMU

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için başta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) başta olmak üzere merkez bankalarının hanehalkı ve işletmeleri önceleyen adımlar attığını ve bu adımların piyasaları desteklemesinin beklendiğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.460 doların destek, 1.516 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 300-320 lira bandının öne çıktığını bildirdi.

4Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek

Piyasalar bu gelişmeleri takip edecek

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerle haftalardır etkili olan panik havası, alınan tedbir ve ekonomik teşviklere karşın devam ediyor.

ABD'de Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 9 bin 345'e, ölü sayısı ise 150'ye yükselirken, New York borsası, salgının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerle dün günü sert düşüşle tamamladı. Dow Jones endeksi, 3 yılın ardından ilk kez 20.000 puanın altına geriledi ve günü bir önceki kapanışa göre yüzde 6,3 azalışla 19.898 puandan tamamladı. S&P 500 endeksi yüzde 5,2, Nasdaq endeksi yüzde 4,7 değer kaybederken, dolar endeksi, güvenli liman arayışındaki yatırımcı alımları ile yükselişini sürdürdü. Dün yüzde 1,7 değer kazanan dolar endeksi, 101,7 ile 3 yılın zirvesine çıktı

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Analistler, Kovid-19 salgınının yayılma hızının, ekonomiye etkilerine ilişkin endişeleri artırdığını, buna bağlı olarak petrol fiyatlarında tarihi düşüşlerin görüldüğünü, borsalardaki enerji devi şirketlerin fon ve hisselerindeki sert gerilemenin piyasalardaki panik havasını beslediğini söyledi.

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