Altın fiyatları canlı takip ekranı: Canlı çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 25 Şubat altın düşer mi, yükselir mi?

TANSİYON YÜKSELİRSE ALTINDA YENİ REKOR GEREBİLİR

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü



Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi ons altının güvenli liman özelliğin çalıştırdı. Ons altın şu sıralar 1942 dolar seviyesinde hareket ediyor. Rusya’da başlayan gerginlikle birlikte yükseliş eğilimine giren ons altında gerilimin artması yukarı yöndeki seyri hızlandırdı. Şimdiye kadar aldığımız gelişmeler olumlu bir sonuca doğru gitmiyor. Muhtemelen Rusya’ya yönelik yaptırımlar artabilir.



Rusya geri çekilecek gibi duruyor ancak diyalogda bir yumuşama ya da geri adım atılması halinde ons altında hız kesilebilir ve 1875’lere doğru geri çekilme izlenebilir. Aksi durumda, tansiyonun daha da artması ve geri adım atılmaması halinde ons altın 1960’daki güçlü direnç seviyesi aşılabilir. Böyle bir durumda 3 Ağustos 2020 tepesi olan 2075 seviyesine doğru hızlanma izlenebilir. Ons altın yatırımcısı için 1960 seviyesi oldukça önemli olacak. Gerginliğin boyutunun ne olacağını izlemek gerek. Ancak ons altında geri çekilme olsa dahi alım fırsatı verecektir.



