Altın fiyatları canlı takip ekranı: Canlı çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 25 Şubat altın düşer mi, yükselir mi?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Türkiye, Ukrayna’da bir maceraya girmeyecekTürkiye, Ukrayna’da bir maceraya girmeyecek#Erdoğan
Ekonomik çember daralıyorEkonomik çember daralıyor#Rusya
Hangi ordunun gücü daha fazla Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...#Rusya
Kritik bölge el değiştirdi... Kiev’de bombardıman tekrar başladıKritik bölge el değiştirdi... Kiev’de bombardıman tekrar başladı#Rusya
Nereye kadar gidecek, nerede duracak Tehlikeli üç senaryoNereye kadar gidecek, nerede duracak? Tehlikeli üç senaryo#Rusya
Zelenski sitem etti: Ukrayna yalnız, herkes korkuyorZelenski sitem etti: 'Ukrayna yalnız, herkes korkuyor'#Volodimir Zelenski
Piyasalar savaş rehavetini atmaya başladı İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durumPiyasalar savaş rehavetini atmaya başladı! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum#Borsa
Avrupa’nın kalbinde savaş çıktıAvrupa’nın kalbinde savaş çıktı#RUSYA
Nihayet ‘toprak bütünlüğü’ akıllarına geldiNihayet ‘toprak bütünlüğü’ akıllarına geldi#Joe Biden
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptırımların Türkiye’ye etkisini değerlendirdi... Boğazlar için kritik kararDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yaptırımların Türkiye’ye etkisini değerlendirdi... Boğazlar için kritik karar#Mevlüt Çavuşoğlu
Putin’in hedefindeki başkanPutin’in hedefindeki başkan#Volodimir Zelenski
Arda Güler baş döndürdü Golden önce resital... “Sanki biri Zidane, biri Ronaldo” Arda Güler baş döndürdü! Golden önce resital... " “Sanki biri Zidane, biri Ronaldo”#Arda Güler
3 çocuğunun velayeti ile 20 milyon TL istedi3 çocuğunun velayeti ile 20 milyon TL istedi#Mihriban Hurmacı
Haftalar sonra görüntülendi... Ece Erkenin bitkin hali dikkat çektiHaftalar sonra görüntülendi... Ece Erken'in bitkin hali dikkat çekti!#Ece Erken
Ebru Gündeş, Iraklı işadamının yakın markajında... Havada aşk kokusu varEbru Gündeş, Iraklı işadamının yakın markajında... Havada aşk kokusu var#Ebru Gündeş
HABERLEREkonomi Haberleri

Altın fiyatları canlı takip ekranı: Canlı çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 25 Şubat altın düşer mi, yükselir mi?

#Altın Fiyatları#Çeyrek Altın#Gram Altın

Altın fiyatları canlı ve anlık olarak yakından takip ediliyor. Vatandaşlar Rusya Ukrayna savaşının ardından altın fiyatlarında yaşanan değişimleri araştırmaya başladılar. Çeyrek altın ve gram altın fiyatlarının ne kadar olduğu gündemde. Dün Gram altının fiyatı, ons altın fiyatında ve dolar kurunda yaşanan yükselişin etkisiyle 918,70 liraya kadar yükselerek 2 ayın en yüksek seviyesini yeniledi. Peki, 25 Şubat’ta çeyrek altın ve gram altın ne kadar? Altın düşer mi, yükselir mi? İşte uzman yorumu ve anlık fiyatlar

1/4Altın fiyatları canlı takip ekranı: Canlı çeyrek altın ve gram altın ne kadar 25 Şubat altın düşer mi, yükselir mi

Altın fiyatları, 25 Şubat itibari ile gündemde yer alıyor. Rusya-Ukrayna savaşının ardından gözler rakamlara çevrildi. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, ‘Gram altında gelinen bu seviyeler 20 Aralık’tan bu yana elinde gram altın tutan yatırımcılar için çıkış yerleri olabilir. Ancak gerginliğin artması halinde gram altında da yükseliş eğilimi 950 TL seviyelerine doğru sürebilir.’ dedi. İşte anlık ve canlı çeyrek altın, gram altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarında son durum

2/4ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?
Gram altın bugün 861,12 liradan alınıyor, 861,26 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.425,00 liradan alınıyor, 1.470,00 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.855,00 liradan alınıyor, 2.939,00 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 5.691,00 liradan alınıyor, 5.858,00 liradan satılıyor.

Anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız

3/4TANSİYON YÜKSELİRSE ALTINDA YENİ REKOR GEREBİLİR

TANSİYON YÜKSELİRSE ALTINDA YENİ REKOR GEREBİLİR

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi ons altının güvenli liman özelliğin çalıştırdı. Ons altın şu sıralar 1942 dolar seviyesinde hareket ediyor. Rusya’da başlayan gerginlikle birlikte yükseliş eğilimine giren ons altında gerilimin artması yukarı yöndeki seyri hızlandırdı. Şimdiye kadar aldığımız gelişmeler olumlu bir sonuca doğru gitmiyor. Muhtemelen Rusya’ya yönelik yaptırımlar artabilir.

Rusya geri çekilecek gibi duruyor ancak diyalogda bir yumuşama ya da geri adım atılması halinde ons altında hız kesilebilir ve 1875’lere doğru geri çekilme izlenebilir. Aksi durumda, tansiyonun daha da artması ve geri adım atılmaması halinde ons altın 1960’daki güçlü direnç seviyesi aşılabilir. Böyle bir durumda 3 Ağustos 2020 tepesi olan 2075 seviyesine doğru hızlanma izlenebilir. Ons altın yatırımcısı için 1960 seviyesi oldukça önemli olacak. Gerginliğin boyutunun ne olacağını izlemek gerek. Ancak ons altında geri çekilme olsa dahi alım fırsatı verecektir.

4/4Altın fiyatları canlı takip ekranı: Canlı çeyrek altın ve gram altın ne kadar 25 Şubat altın düşer mi, yükselir mi

Gram altında ise, hem DolarTL’nin hem de ons altının yükselmesiyle 888 TL seviyesine doğru yükseliş eğilim izlendi. DolarTL’nin 14 seviyesinin üzerine çıkması önemli bir gelişme. Hatırlayacağınız üzere bu seviyeden 4-5 kere döviz satım müdahaleleri gelmişti. Dolayısıyla 14 seviyesinin üzerinin mesken edinilmesi halinde DolarTL’de önemli bir eşik yukarı yönde kırılmış olacak. Gram altında gelinen bu seviyeler 20 Aralık’tan bu yana elinde gram altın tutan yatırımcılar için çıkış yerleri olabilir. Ancak gerginliğin artması halinde gram altında da yükseliş eğilimi 950 TL seviyelerine doğru sürebilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın Fiyatları#Çeyrek Altın#Gram Altın