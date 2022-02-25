Altın fiyatları canlı takip ekranı: Canlı çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 25 Şubat altın düşer mi, yükselir mi?

Altın fiyatları, 25 Şubat itibari ile gündemde yer alıyor. Rusya-Ukrayna savaşının ardından gözler rakamlara çevrildi. İntegral Yatırım Araştırma Müdürü Seda Yalçınkaya Özer, ‘Gram altında gelinen bu seviyeler 20 Aralık’tan bu yana elinde gram altın tutan yatırımcılar için çıkış yerleri olabilir. Ancak gerginliğin artması halinde gram altında da yükseliş eğilimi 950 TL seviyelerine doğru sürebilir.’ dedi. İşte anlık ve canlı çeyrek altın, gram altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarında son durum
1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?
Gram altın bugün 861,12 liradan alınıyor, 861,26 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.425,00 liradan alınıyor, 1.470,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.855,00 liradan alınıyor, 2.939,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 5.691,00 liradan alınıyor, 5.858,00 liradan satılıyor.
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Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdürü
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi ons altının güvenli liman özelliğin çalıştırdı. Ons altın şu sıralar 1942 dolar seviyesinde hareket ediyor. Rusya’da başlayan gerginlikle birlikte yükseliş eğilimine giren ons altında gerilimin artması yukarı yöndeki seyri hızlandırdı. Şimdiye kadar aldığımız gelişmeler olumlu bir sonuca doğru gitmiyor. Muhtemelen Rusya’ya yönelik yaptırımlar artabilir.
Rusya geri çekilecek gibi duruyor ancak diyalogda bir yumuşama ya da geri adım atılması halinde ons altında hız kesilebilir ve 1875’lere doğru geri çekilme izlenebilir. Aksi durumda, tansiyonun daha da artması ve geri adım atılmaması halinde ons altın 1960’daki güçlü direnç seviyesi aşılabilir. Böyle bir durumda 3 Ağustos 2020 tepesi olan 2075 seviyesine doğru hızlanma izlenebilir. Ons altın yatırımcısı için 1960 seviyesi oldukça önemli olacak. Gerginliğin boyutunun ne olacağını izlemek gerek. Ancak ons altında geri çekilme olsa dahi alım fırsatı verecektir.
Gram altında ise, hem DolarTL’nin hem de ons altının yükselmesiyle 888 TL seviyesine doğru yükseliş eğilim izlendi. DolarTL’nin 14 seviyesinin üzerine çıkması önemli bir gelişme. Hatırlayacağınız üzere bu seviyeden 4-5 kere döviz satım müdahaleleri gelmişti. Dolayısıyla 14 seviyesinin üzerinin mesken edinilmesi halinde DolarTL’de önemli bir eşik yukarı yönde kırılmış olacak. Gram altında gelinen bu seviyeler 20 Aralık’tan bu yana elinde gram altın tutan yatırımcılar için çıkış yerleri olabilir. Ancak gerginliğin artması halinde gram altında da yükseliş eğilimi 950 TL seviyelerine doğru sürebilir.