Altın fiyatları canlı takip: Altın fiyatları ne kadar oldu? 1 gram fiyatı kaç TL?
Altın fiyatları haftanın son işlem gününde de yatırımcıların gündeminde. Düğün sezonunun da açılmasıyla birlikte özellikle çeyrek ve gram altına ilgi arttı. Altın fiyatlarındaki anlık değişimleri kaçırmak istemeyen vatandaşlar, bir yandan altın piyasasındaki son durumu araştırırken bir yandan da uzmanların altın yorumlarını inceliyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? 1 gram fiyatı kaç TL?
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Altın fiyatları gündemdeki gelişmelerle birlikte hareketleniyor. Geçtiğimiz hafta ABD kanadından gelen veriler ve açıklamalar sonra sert düşüşler gördüğümüz altının ons fiyatı, düne göre yüzde 0.23 yükselişle 1778 oldu.
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Diğer altın türlerindeki son durum ise şöyle:
ALTIN (TL/GR)0,00 %ALIŞ(TL)496,96SATIŞ(TL)497,04 Çeyrek Altın0,12 %ALIŞ(TL)804,00SATIŞ(TL)820,00 Altın (ONS)0,23 %ALIŞ($)1.778,89SATIŞ($)1.779,20
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DÜNKÜ KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI NE KADARDI?
İstanbul Kapalıçarşı'da 498,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 498,40 liradan, 3 bin 284 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 305 liradan, 455 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 459 liradan, 3 bin 208 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 228 liradan, bin 605 liradan alınan Yarım Ziynet bin 615 liradan ve 803 liradan alınan Çeyrek Ziynet 808 liradan satıldı.