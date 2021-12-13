Altın fiyatları 13 Aralık: Canlı gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? Altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki değişimlere göre vatandaşlar alım veya satım yapıyorlar. Son dönemde altındaki tarihi yükselişin ardından gözler yeni açıklamalara çevrildi. Cuma günü ABD enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından FED toplantısı beklenilmeye başlanıldı. Peki, 13 Aralık gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar?
Çeyrek altın ve gram altın fiyatları, 13 Aralık itibari ile araştırılan konular arasında bulunuyor. Gedik Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Onurcan Bal, ‘1800 dolar altında kalındığı sürece olası yükselişlere tepki mahiyetinde yaklaşmak yararlı olacaktır. 1800 dolar üzerinde 1825 dolar ve 1835 dolar direnç olarak önem kazanırken, bu seviyelerin aşılması durumunda 1877 dolar seviyesi yeniden test edilebilir.’ dedi. Gram altın bugün 795,53 liradan alınıyor, 795,74 liradan satılıyor.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın bugün 795,53 liradan alınıyor, 795,74 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.265,00 liradan alınıyor, 1.293,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.533,00 liradan alınıyor, 2.594,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 5.063,00 liradan alınıyor, 5.153,00 liradan satılıyor.
Anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız
Gram altın bugün 795,53 liradan alınıyor, 795,74 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.265,00 liradan alınıyor, 1.293,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 2.533,00 liradan alınıyor, 2.594,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 5.063,00 liradan alınıyor, 5.153,00 liradan satılıyor.
Anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
ABD Merkez Bankası’nın (Fed), faiz artırım takvimini öne çekme ihtimalini kuvvetlendirmesi açısından ABD enflasyon verisi ve ABD istihdam verisi kritik önemde bulunuyor. Piyasalar açısından 14-15 Aralık tarihinden yapılacak olan Fed toplantısından çıkacak mesajlar kritik olacak. Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarda bu toplantıya dikkat çekerek, varlık alımı azaltımı (tapering) hızının artırılmasının değerlendirileceğini belirtmişti.
ABD enflasyonu 39 yılın zirvesinde
ABD'de kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre, ABD'de kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) piyasa beklentisine paralel gelirken; bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 oranında yükseldi. Açıklanan bu veri, 1982 yılından bu yana en yüksek veri olarak gerçekleşti. ABD enflasyonu aylık bazda ise, yüzde 0,8 oranında açıklandı.