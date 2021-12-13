Altın fiyatları 13 Aralık: Canlı gram altın ve çeyrek altın bugün ne kadar? Altın fiyatlarında son durum

ABD enflasyonu 39 yılın zirvesinde

ABD'de kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre, ABD'de kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) piyasa beklentisine paralel gelirken; bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 oranında yükseldi. Açıklanan bu veri, 1982 yılından bu yana en yüksek veri olarak gerçekleşti. ABD enflasyonu aylık bazda ise, yüzde 0,8 oranında açıklandı.