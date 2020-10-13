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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 13 Ekim 2020 - 07:25 | 

Altın fiyatları canlı anlık 13 Eylül: Gram ve çeyrek altın düşecek mi artacak mı? Günün altın yorumları

Gram altın bazında önceki gün 489 TL seviyelerinde hareket eden altın fiyatları, ons altının 1920 dolar seviyelerinden 1910’a düşüşünün ardından dolar kurundaki küçük düşüşlerle birlikte 483 TL seviyesinde 13 Ekim Salı gününe merhaba dedi. Küresel bazlı ekonomik verilerle yakından bağlantılı olan altın fiyatları, gün içerisinde İngiltere, Türkiye ve ABD'den gelecek verilere göre şekillenecek. Peki, analistler altın yorumları kapsamında altın fiyatları için nasıl bir yön beklediklerini ifade ediyor? İşte, 13 Ekim altın yorumları ve gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında detaylı bilgiler

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Altının gram ve çeyrek fiyatı yeni haftayla beraber yatırımcıların odaklandığı konulardan oldu. 13 Ekim Salı günü haftaya yükselişle başlayan gram altın fiyatları sabah saatlerinde 488,5 liradan işlem gördü. Güvenli liman alımlarıyla 1,930 doları aştıktan sonra bu düzeyin altına çekilen altın fiyatları da 1,910 - 1,915 dolar aralığında yatay hareketini sürdürdü. Piyasaların kapanmasının ardından Kapalıçarşı'da, bugün çeyrek altın 799,00 lira seviyesinde dengelendi. Peki, gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 13 Ekim canlı altın fiyatları ve uzmanların altın yorumlarından öne çıkanlar.

Gram altın fiyatı 490 lirayı görerek yeni tarihi zirvesine ulaşırken; altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1910 dolardan işlem görüyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, “Bu hafta ABD teşvik paketi onaylanmasına dair gelecek yeni haberler ons altını direkt etkileyecektir” şeklinde değerlendirdi.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2ALTIN FİYATLARI 13 EKİM 2020
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ALTIN FİYATLARI 13 EKİM 2020

GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın 480 liradan alınıyor ve 484 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 783 liradan alınıyor, 799 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 1.567 liradan alınıyor, 1.599 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 3.226 liradan alınıyor, 3.259 liradan satılıyor.

Anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız

3KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI NE KADARDI
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KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI NE KADARDI?

Önceki günün altın fiyatlarında son durum Kapalıçarşı'ya yansıdı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 790,00 lira, Cumhuriyet altını 3.234,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,39 düşüşle 487,60 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve pazartesi itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 489,30 489,50 487,40 487,60
Cumhuriyet Ata Lira 3.224,00 3.245,00 3.213,00 3.234,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 446,00 450,00 444,60 448,60
Lira(Tam) Ziynet 3.151,00 3.171,00 3.140,00 3.160,00
Yarım Ziynet 1.575,00 1.585,00 1.570,00 1.580,00
Çeyrek Ziynet 788,00 793,00 785,00 790,00

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Ons altın gün içerisinde en yüksek 1933 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.45 oranında düşüşle 1921 dolardan işlem gördü.

Bugün küresel piyasalarda veri gündemi sakin olurken; ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışı, jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı ilişkin gelişmeler altın fiyatlarının odağında kalmaya devam edecek.

5ONS ALTININ GÖZÜ TEŞVİK PAKETİNDE
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ONS ALTININ GÖZÜ TEŞVİK PAKETİNDE

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

1.910 dolar seviyesindeki direnci kırmakta geçen hafta zorlanan ons altın burayı geçtikten sonra 1.928 dolar seviyesindeki kritik direnç seviyesine doğru hızlı bir hareket yaptı. Burayı da aşan ons altın fiyatı yeni haftaya 1.930 dolar seviyelerinde başlıyor. Buradan da yukarı yönlü denemelerin olmasını ancak hafif bir zorlanma yaşamasını bekliyoruz.

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1928-1933 dolar arasında gidip gelme hareketleri görebiliriz. Eğer devamında 1.933 dolar seviyesini aşarsa sonraki adımda rotasını 1.953 dolara çevirecektir diye düşünüyorum.

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Bu hafta ABD teşvik paketi onaylanmasına dair gelecek yeni haberler ons altını direkt etkileyecektir. Onay çıkacağı yönündeki haberlerin kuvvetlenmesi, yukarı yönde ivmeyi güçlendirecektir. Geri çekilme olasılıklarında 1.900 dolar seviyeleri görülürse alım için fırsat şeklinde değerlendirilebilir.

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Ons altının 1.930 dolar seviyesine yükselmesi beraberinde dolar/TL kurunun da artışı etkisiyle gram altın 487 TL üzerine çıktı. Geçtiğimiz haftalarda 482 TL’ye doğru ana yükseliş kanalından bahsetmiştik, bunun gerçekleştiğini ve hatta aştığını da gördük.

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Ons altın yükselişi paralelinde eğer dolar/TL kurunda da 7.90 TL psikolojik direnci aşılırsa gram altın 500 TL seviyesini bu hafta büyük olasılıkla test edecektir diye düşünüyorum. Geri çekilme söz konusu olsa dahi gram altın fiyatının 477 TL altına inme ihtimali şu anda oldukça zayıf görülüyor.

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Analistler, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışına paralel artan risk iştahının altının ons fiyatını baskıladığını bildirdi.

Bugün, küresel piyasalarda veri gündeminin sakin olduğunu kaydeden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında olmaya devam ettiğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.940 doların direnç olarak öne çıktığını ifade etti.

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