Altın fiyatları CANLI: Altın fiyatları bugün (8 aralık) ne kadar? Ons altın 1625 seviyesine geriler mi? İşte analizler
Altın fiyatları ne kadar sorusu, 8 Aralık Salı günü öne çıkan konulardan oldu. Piyasalarda sert dalgalanma yaşayan gram altının satış fiyatı 780 lira oldu. Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 786 lira seviyesinde hareket ederken; bugün gram altın haftanın ikinci işlem gününe yatay seviyeden başladı. Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1784 dolar seviyesini; en düşük ise 1776 dolar seviyesini gördü. Altın fiyatlarındaki hareketlilik sonrası "altın düşecek mi?" sorusunun yanıtı gündeme geldi. İşte, 8 Aralık bugün canlı yarım altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları.
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasayı takip edenler tarafından takip edilmeye devam ediyor. Gram altın fiyatı, bu sabah 784 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1783 dolar seviyesinde bulundu. Kapanışta ise serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 780 lira oldu. Canlı ve anlık verilerle altın fiyatları takip ekranı ile tüm verileri sayfamızdan takip edebilirsiniz
ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı’da 779,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 780 liradan, 5 bin 140 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 5 bin 161 liradan, 711,35 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 715,35 liradan, 5 bin 23 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 5 bin 43 liradan, 2 bin 512 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 522 liradan ve bin 256 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 261 liradan satıldı.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADARDI?
Gram altın satış fiyatı şu dakikalarda 783.47 liradan satılırken, 783.33 liradan geri alınıyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın satış fiyatı 1.270 liradan işlem görürken, 1.246 liradan geri alınıyor.
YARIM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın satış fiyatı 2.549 liradan işlem görürken, 2.495 liradan geri alınıyor.
22 AYAR GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI BUGÜN NE KADAR?
22 Ayar altın gram satış fiyatı 715.90 liradan işlem görürken, 708.02 liradan geri alınıyor.
CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını satış fiyatı 5.060 liradan işlem görürken, 4.981 liradan geri alınıyor.
ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı’da 779,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 780 liradan, 5 bin 140 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 5 bin 161 liradan, 711,35 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 715,35 liradan, 5 bin 23 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 5 bin 43 liradan, 2 bin 512 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 522 liradan ve bin 256 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 261 liradan satıldı.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADARDI?
Gram altın satış fiyatı şu dakikalarda 783.47 liradan satılırken, 783.33 liradan geri alınıyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın satış fiyatı 1.270 liradan işlem görürken, 1.246 liradan geri alınıyor.
YARIM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın satış fiyatı 2.549 liradan işlem görürken, 2.495 liradan geri alınıyor.
22 AYAR GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI BUGÜN NE KADAR?
22 Ayar altın gram satış fiyatı 715.90 liradan işlem görürken, 708.02 liradan geri alınıyor.
CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını satış fiyatı 5.060 liradan işlem görürken, 4.981 liradan geri alınıyor.
Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1784 dolar seviyesini; en düşük ise 1776 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.26 oranında yükselişle 1783 dolardan işlem gördü.
"Ons altın 1625 dolara kadar gerileyebilir"
Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 786 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1790 dolar seviyesinde bulunuyor. Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, "2022 ilk yarısı içinde 1625 dolar civarına düşecek olursa bunun risk almak adına ilgi çekici bir seviye olacağını düşünüyorum. 2022 ikinci yarısı altın cephesinde kalıcı değer artışları adına daha elverişli bir parkur olmaya aday görünüyor" şeklinde değerlendirdi.
Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 778 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 783 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, güne yükselişle başlarken; gün içerisinde en yüksek 789,01 lira seviyesini, en düşük ise 771,43 lira seviyesini gördü.
Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan yükselişin etkisiyle yukarı yönlü hareket ederken, saat 13.27 itibarıyla yüzde 1,55 oranında yükselişle 786,83 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1284 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 284 liradan işlem görüyor.
Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1791 dolar seviyesini; en düşük ise 1783 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.28 oranında yükselişle 1790 dolardan işlem gördü.
Ons altın bugün içerisinde en yüksek 1791 dolar seviyesini; en düşük ise 1783 dolar seviyesini gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.28 oranında yükselişle 1790 dolardan işlem gördü.
ONS ALTIN 1625 DOLARA KADAR GERİLEYEBİLİR
Eral Karayazıcı - Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü
Kasım ortasında 1870 dolara kadar yükselen ons altın, geride kalan üç haftada yüzde 4,5 değer kaybına sahne olarak 1789 puana geriledi. Bu hareket 15 Aralık'ta ABD Merkez Bankasının (Fed) varlık alımlarında kesinti hızını arttırması ve 2022 yılı içinde faiz artırımlarını başlatması beklentiyle ilişkilendirilebilir.
Kasım ortasında 1870 dolara kadar yükselen ons altın, geride kalan üç haftada yüzde 4,5 değer kaybına sahne olarak 1789 puana geriledi. Bu hareket 15 Aralık'ta ABD Merkez Bankasının (Fed) varlık alımlarında kesinti hızını arttırması ve 2022 yılı içinde faiz artırımlarını başlatması beklentiyle ilişkilendirilebilir.
Son 5-6 işlem gününde ons altın bir dengelenme çabası içinde görünse de Fed beklentisi ile ABD tahvil faizlerinin yükseliş yaşaması en önemli riski. Geride kalan 18 aylık dönemi ağırlıkla 1700-1900 dolar bandında dalgalanarak geçiren bu cephede ben bir süre daha bunun devam etmesi ihtimalini daha yüksek buluyor, 2022 ilk yarısı içinde 1625 dolar civarına düşecek olursa bunun risk almak adına ilgi çekici bir seviye olacağını düşünüyorum. 2022 ikinci yarısı altın cephesinde kalıcı değer artışları adına daha elverişli bir parkur olmaya aday görünüyor.
Gram altın ise tamamen Türk Lirası'nın seyrine bağlı ve bu cepheye senaryo üretmek var olan bilgi seti ile güç.
Gram altın ise tamamen Türk Lirası'nın seyrine bağlı ve bu cepheye senaryo üretmek var olan bilgi seti ile güç.