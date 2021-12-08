Altın fiyatları CANLI: Altın fiyatları bugün (8 aralık) ne kadar? Ons altın 1625 seviyesine geriler mi? İşte analizler

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasayı takip edenler tarafından takip edilmeye devam ediyor. Gram altın fiyatı, bu sabah 784 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1783 dolar seviyesinde bulundu. Kapanışta ise serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 780 lira oldu. Canlı ve anlık verilerle altın fiyatları takip ekranı ile tüm verileri sayfamızdan takip edebilirsiniz



ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?



İstanbul Kapalıçarşı’da 779,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 780 liradan, 5 bin 140 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 5 bin 161 liradan, 711,35 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 715,35 liradan, 5 bin 23 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 5 bin 43 liradan, 2 bin 512 liradan alınan Yarım Ziynet 2 bin 522 liradan ve bin 256 liradan alınan Çeyrek Ziynet bin 261 liradan satıldı.



GRAM ALTIN BUGÜN NE KADARDI?



Gram altın satış fiyatı şu dakikalarda 783.47 liradan satılırken, 783.33 liradan geri alınıyor.



ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?



Çeyrek altın satış fiyatı 1.270 liradan işlem görürken, 1.246 liradan geri alınıyor.



YARIM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?



Yarım altın satış fiyatı 2.549 liradan işlem görürken, 2.495 liradan geri alınıyor.



22 AYAR GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI BUGÜN NE KADAR?



22 Ayar altın gram satış fiyatı 715.90 liradan işlem görürken, 708.02 liradan geri alınıyor.



CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI BUGÜN NE KADAR?



Cumhuriyet altını satış fiyatı 5.060 liradan işlem görürken, 4.981 liradan geri alınıyor.