Altın fiyatları CANLI: Altın fiyatları bugün (3 Aralık) ne kadar? 1 Gram altın kaç TL? İşte ons, çeyrek, yarım altında son durum

Altının ons fiyatında düşüş eğilimi sürerken, bugünkü işlemlerde gram altın, gün içerisinde en yüksek 773,64 lira seviyesini, en düşük 753,72 lira seviyesini gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1250 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 142 liradan hareket etti. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 759 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 769 lira seviyeden başlamıştı.



ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?



1 GRAM ALTIN BUGÜN KAÇ TL?



Gram altın satış fiyatı şuan 779 liradan alınıp 780 lira civarında satılıyor.



ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?



Çeyrek altının alış fiyatı 1.236 lira olurken, 1.266 lira civarında satılıyor.



YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?



Yarım altının alış fiyatı 2.477 lira olurken, 2.541 lira seviyesinde satılıyor.



CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?



Cumhuriyet altının alış fiyatı 4.950 liradan işlem görürken, 5.047 liradan satılıyor.



22 AYAR BİLEZİK GRAM SATIŞ FİYATI NE KADAR?



22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 714 lira olurken 701 liradan geri alınıyor.