Altın fiyatları canlı 2020: Anlık Gram altın ve çeyrek altın bilgileri! Şu aşamada altın alınır mı?
Güncel altın fiyatları aracılığıyla anlık grafik bilgilerini takip eden binlerce yatırımcı, altının alınmalı mı yoksa satılmalı mı sorusuna cevap aramaya başladı. Son 1 ayda 25 lira civarında kazandıran gram altın fiyatları, dün gördüğü 332 liralık zirvenin ardından yeniden düşüş seyrine geçti. Altın fiyatları grafiğinde mevcut dalgalanma, çeyrek altın ve yarım altın seçenekleri için de geçerli oldu. Peki, 25 Şubat Salı günü altın fiyatları için gram ve çeyrek seçenekleri canlı olarak ne kadardan seyrediyor? İşte, piyasalardan alınan son bilgiler
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Altın fiyatlarındaki son değerlerin ardından vatandaşlar bu sıra altın fiyatlarındaki son durumu, güncel ve canlı altın piyasası takibini internette sıklıkla araştırıyolar. Altının gram fiyatı önceki gün 332 seviyesine ulaşırken, yatırım altınları da değer kazanmaya devam ediyor. Her gün yeni bir rekorun kırıldığı altın piyasında son veriler dikkatle takip ediliyor. Peki altın almanın mı, satmanın mı zamanı? İşte altın fiyatlarında son durum ve güncel altın fiyatları takip ekranı
25 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI GÜNCEL BİLGİLER
Altının gram satış fiyatı haftanın ikinci gününe düşüşle giriş yaptı ve 326 lira seviyesinde işlem görmeye başladı. Bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da değerleri değişti.
Anlık ve canlı altın fiyatları bilgileri için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...
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ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu vatandaşların son haftalarda internette en çok takip ettiği konular arasında yer alıyor. Altını olan vatandaşlar şuan altın satılır mı sorusunun cevabını ararken, yatırım yapmak isteyenler ise bu dönemde altın alınır mı sorusunun cevabını araştırıyorlar. Altın fiyatlarına özel sayfamız ile gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını canlı ve güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte altın fiyatları ne kadar oldu, işte altının gram fiyatlarında son durum
İstanbul Kapalıçarşı’da 323 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 325 liradan, 2 bin 171 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 193 liradan, 295 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 298 liradan, 2 bin 132 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 153 liradan, bin 55 liradan alınan Yarım Ziynet bin 76 liradan ve 527 liradan alınan Çeyrek Ziynet 538 liradan satıldı.
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Altın almalı mı, satmalı mı?
Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk'ün yorumu şu şekilde; Gram altında son günlerde yukarı yönde sert hareketler görmekteyiz. Bu yükselişin iki sebebi var. İlki ons altın fiyatlarının hızlı bir şekilde yükselmesi, ikincisi ise dolar kurunun 6.10 TL seviyelerini test etmesi...
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Ons altının yükselişinde açıkçası somut bir sebep göremiyorum. Dolar endeksinin ve küresel risk iştahının kuvvetli olduğu bu süreçte güvenli liman olan ons altının yükselmesinin altında şu anlık temel bir sebep gözükmemekte. Bu nedenle ons altındaki yükselişlere temkinli yaklaşıyorum.
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Dolar kuru ise yukarı yönde eğilimine devam ediyor. Bu yükseliş iki sebepten kaynaklanıyor. İlki doların küresel bazda güçlü olması. Dolar sadece TL’ye karşı değil, neredeyse tüm para birimlerine karşı değer kazanıyor. Euro/dolar paritesinin 1.11 seviyelerinden 1.07 seviyelerine geldiği bu süreçte dolar kurunun yükselmesi de gayet olağan bir durum.
Ancak TL’nin diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre biraz daha zayıf seyrettiğini görmekteyiz. Burada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyonda yukarı yöndeki kıpırdanmaya rağmen faiz indirimlerine devam ediyor olması ve bu durumun TL’nin reel getirisine ilişkin endişeleri artırması etkili olmaktadır.
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Ons altında 1612/1620 dolar bandını önemli direnç bölgesi olarak izliyorum. Bu bölgede yükselişler zayıflayabilir.
Dolar kurunda ise uzun süredir takip ettiğimiz yükseliş kanalı devam ediyor. Bu kanalın dip noktası 5.90 TL'den geçiyor. Yani dolar kuru 5.90 TL altına inmediği sürece teknik olarak yukarı yöndeki potansiyeli sürecektir. 6.20 TL civarını bu aşamada takip ediyoruz.
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Gram altın özelinde ise yükseliş eğimi korunuyor. Orta-uzun vade bu eğilimin devamını bekliyorum. Burada geri çekilmelerin alım fırsatı vereceğini daha önceki yazılarımızda ifade etmiştik. Bu nedenle olası kar satışları yeniden alım fırsatı verebilir. Teknik olarak ilk önemli destek 306 TL seviyesinde gözüküyor. Yukarıda ise 317 TL seviyesini takip ediyoruz. Bu eşik geçilirse 330 TL’ye doğru alım görebiliriz.
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2020 CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ
Altın fiyatları gün içinde sıklıkla değer değişikliği yaşarken, yatırımcılar altın fiyatlarını canlı ve anlık olarak takip etmek istiyorlar. Aşağıda linkten hem grafikler eşliğinde hem de saatlik dilimler halinde altın fiyatlarını canlı olarak takip edebilirsiniz