Altın fiyatları canlı 2020: Anlık Gram altın ve çeyrek altın bilgileri! Şu aşamada altın alınır mı?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu vatandaşların son haftalarda internette en çok takip ettiği konular arasında yer alıyor. Altını olan vatandaşlar şuan altın satılır mı sorusunun cevabını ararken, yatırım yapmak isteyenler ise bu dönemde altın alınır mı sorusunun cevabını araştırıyorlar. Altın fiyatlarına özel sayfamız ile gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını canlı ve güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte altın fiyatları ne kadar oldu, işte altının gram fiyatlarında son durum



İstanbul Kapalıçarşı’da 323 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 325 liradan, 2 bin 171 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 193 liradan, 295 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 298 liradan, 2 bin 132 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 153 liradan, bin 55 liradan alınan Yarım Ziynet bin 76 liradan ve 527 liradan alınan Çeyrek Ziynet 538 liradan satıldı.