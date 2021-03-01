Altın fiyatları canlı: 1 Mart çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? İşte piyasalardaki son durum

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? Çeyrek altının satış fiyatı 679 lira seviyesinde satılırken, 662 lira seviyesinde geri alındı.



Yarım altının satış fiyatı 1.364 liradan işlem görürken, 1.332 liradan geri alındı.



Cumhuriyet altının satış fiyatı 2.725 liradan işlem görürken, 2.641 liradan geri alındı.



Cuma günü yüzde 2 değer kaybetmesinin ardından bugün yükselişe geçen altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 1.754 dolar seviyesinden alıcı buldu.



