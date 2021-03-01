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Ekonomi
Haber Giriş: 01 Mart 2021 - 18:22 | 

Altın fiyatları canlı: 1 Mart çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? İşte piyasalardaki son durum

Altın fiyatları çeyrek altın ve gram altın almak isteyenlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününde altının gram fiyatı, haftaya yatay başlamasının ardından 413 liradan işlem gördü. Analistler, tahvil piyasasındaki seyrin altının ons fiyatı üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerilemenin ons altını desteklediğini ifade etti. Gün boyu ekonomi grafiklerinde takip edilen canlı altın fiyatları, Kapalıçarşı'da işlemini tamamladı. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 1 Mart canlı altın fiyatları ve piyasalarda son durum.

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Altının gram fiyatı bugün ne kadar sorusu gerileyen altın fiyatlarının ardından günün takip edilen konuları arasında yer alıyor. Gram altının satış fiyatı 403 lira seviyesinde işlem görürken bu değerin ardından yatırım altınlarının da değeri değişti.. Altının ons fiyatı ise 1.734 dolar seviyesinde işlem gördü.. İşte altın fiyatları canlı takip ekranı ve günün detayları

KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 657,00 lira, Cumhuriyet altını 2.691,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 3,15 düşüşle 405,30 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 418,30 418,50 405,10 405,30

Cumhuriyet Ata Lira 2.756,00 2.777,00 2.670,00 2.691,00

22 Ayar Bilezik(Gr.) 381,50 385,50 369,50 373,50

Lira(Tam) Ziynet 2.694,00 2.714,00 2.609,00 2.629,00

Yarım Ziynet 1.347,00 1.357,00 1.305,00 1.315,00

Çeyrek Ziynet 673,00 678,00 652,00 657,00

ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN  

2ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altının satış fiyatı 679 lira seviyesinde satılırken, 662 lira seviyesinde geri alındı.

Yarım altının satış fiyatı 1.364 liradan işlem görürken, 1.332 liradan geri alındı.

Cumhuriyet altının satış fiyatı 2.725 liradan işlem görürken, 2.641 liradan geri alındı.

Cuma günü yüzde 2 değer kaybetmesinin ardından bugün yükselişe geçen altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 1.754 dolar seviyesinden alıcı buldu.

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Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.730 doların destek, 1.765 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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