Altın fiyatları canlı: 1 Mart çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? İşte piyasalardaki son durum
Altın fiyatları çeyrek altın ve gram altın almak isteyenlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününde altının gram fiyatı, haftaya yatay başlamasının ardından 413 liradan işlem gördü. Analistler, tahvil piyasasındaki seyrin altının ons fiyatı üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerilemenin ons altını desteklediğini ifade etti. Gün boyu ekonomi grafiklerinde takip edilen canlı altın fiyatları, Kapalıçarşı'da işlemini tamamladı. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 1 Mart canlı altın fiyatları ve piyasalarda son durum.
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Altının gram fiyatı bugün ne kadar sorusu gerileyen altın fiyatlarının ardından günün takip edilen konuları arasında yer alıyor. Gram altının satış fiyatı 403 lira seviyesinde işlem görürken bu değerin ardından yatırım altınlarının da değeri değişti.. Altının ons fiyatı ise 1.734 dolar seviyesinde işlem gördü.. İşte altın fiyatları canlı takip ekranı ve günün detayları
KAPANIŞTA ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 657,00 lira, Cumhuriyet altını 2.691,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 3,15 düşüşle 405,30 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
Çeyrek altının satış fiyatı 679 lira seviyesinde satılırken, 662 lira seviyesinde geri alındı.
Yarım altının satış fiyatı 1.364 liradan işlem görürken, 1.332 liradan geri alındı.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 2.725 liradan işlem görürken, 2.641 liradan geri alındı.
Cuma günü yüzde 2 değer kaybetmesinin ardından bugün yükselişe geçen altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 1,1 üzerinde 1.754 dolar seviyesinden alıcı buldu.
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Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.730 doların destek, 1.765 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.