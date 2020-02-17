Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın son durumu

Ekonomide yaşanan gelişmelerle beraber altın fiyatlarında da değişiklikler yaşanıyor. Altının onsu ise 1.583 dolar seviyelerinde bulunuyor. Uzmanlar, ons altındaki yükselişi iç piyasaya olan fiyat artışı yansımaları olarak gözlendiğini belirtti. Altın yatırımı yapacak olanlar veya yatırımlarını değerlendirecek olanlar özellikle gram ve çeyrek altındaki değişimleri anbean takip ediyor. Peki, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?