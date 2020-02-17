Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın son durumu
Yeni haftanın ilk işlem gününde gözler altın fiyatlarına çevrildi. Analistlerin verilerine göre geçtiğimiz hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. Bu hafta altın yatırımlarını en doğru şekilde değerlendirmek isteyenler, erken saatlerden itibaren güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altında son durum ne?
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Ekonomide yaşanan gelişmelerle beraber altın fiyatlarında da değişiklikler yaşanıyor. Altının onsu ise 1.583 dolar seviyelerinde bulunuyor. Uzmanlar, ons altındaki yükselişi iç piyasaya olan fiyat artışı yansımaları olarak gözlendiğini belirtti. Altın yatırımı yapacak olanlar veya yatırımlarını değerlendirecek olanlar özellikle gram ve çeyrek altındaki değişimleri anbean takip ediyor. Peki, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
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GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 308,04 TL / Gram altın satış fiyatı 308,16 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 491,22 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 502,33 TL
Altın fiyatlarındaki günlük değişimi, en yüksek-en düşük değerleri ve analistlerin altın yorumlarını "bigpara" sayfamız üzerinden takip edebilirsiniz.
Yarım altın alış fiyatı 979,36 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.004,65 TL
TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Tam altın alış fiyatı 2.026,27 TL / Tam altın satış fiyatı 2.076,90 TL
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Altın ve dövize yatırım yapanlar kazandı
Geçtiğimiz hafta, yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,92'lik artışla 308,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,89'luk primle 2 bin 51 liraya yükseldi.
Serbest piyasada haftayı, dolar ve avro yükselişle kapattı. Doların satış fiyatı yüzde 0,98'lik kazançla 6,0540 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,09'luk sınırlı artışla 6,5710 lira oldu.
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Geçen hafta 7,7660 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,69'luk değerle 7,8970 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,57 değer kazanarak 6,1860 liradan alıcı buldu.