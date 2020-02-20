Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Şubat gram ve çeyrek altın fiyatı
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası gözlerin çevrildiği altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Haftanın son işlem gününe doğru yatırımlarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar, başta gram, çeyrek ve cumhuriyet altını olmak üzere tüm altın fiyatlarını anbean inceliyor. Peki, altın fiyatları yeni güne nasıl bir giriş yaptı, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte altın alış-satıl fiyatları…
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Altın fiyatları haftanın başından bu yana yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenlerin gündeminde. Pazartesi gününün ilk dakikalarında 308 liradan işlem gören gram altın hafta ortasında hareketli bir seyir gösterdi. Diğer altın türlerinde de benzer bir hareketlilik var. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 20 Şubat gram ve çeyrek altın fiyatı
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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 20 Şubat Perşembe günü 501.31'den alınıp 512,64 TL'den satılıyor.
GRAM ALTIN KAÇ LİRA?
Altının gram fiyatı, düne oranla 0,20 düşüşle 314 TL'den işlem görüyor.
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CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 2,078 liradan alınıp 2,110 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 1,025 TL'den işlem görmeye devam ediyor.
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ALTIN FİYATLARININ DÜNKÜ KAPANIŞI
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 313,50 lira oldu.İstanbul Kapalıçarşı’da 313,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 313,50 liradan, 2 bin 65 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 86 liradan, 286 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 290 liradan, 2 bin 18 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 38 liradan, bin 9 liradan alınan Yarım Ziynet bin 19 liradan ve 504 liradan alınan Çeyrek Ziynet 509 liradan satıldı.
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