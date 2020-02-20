Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 20 Şubat gram ve çeyrek altın fiyatı

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?



Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 2,078 liradan alınıp 2,110 liradan satılıyor.



YARIM ALTIN NE KADAR?



Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 1,025 TL'den işlem görmeye devam ediyor.