Altın fiyatları 23 Mart bugün ne kadar? Anlık, canlı çeyrek, gram altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları anlık ve canlı olarak araştırılan konular arasında yerini aldı. 23 Mart çeyrek, gram, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları merak ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 705,00 lira, Cumhuriyet altını 2.905,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 7,91 yükselişle 437,70 liradan işlem gördü. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? İşte güncel açıklamalar