Altın fiyatları 23 Mart bugün ne kadar? Anlık, canlı çeyrek, gram altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları yapılmaya devam ediliyor. Yatırımcılar ve altın alacak vatandaşlar fiyatlardaki düşüş ve yükselişlere göre alım ve satım işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 7,91 artışla 437,70 liradan tamamladı. Gram altın bugün 438,72 liradan alınıyor, 438,81 liradan satılıyor. İşte 23 Mart altın fiyatlarındaki son durum hakkında bilgiler
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1
Altın fiyatları anlık ve canlı olarak araştırılan konular arasında yerini aldı. 23 Mart çeyrek, gram, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları merak ediliyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 705,00 lira, Cumhuriyet altını 2.905,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 7,91 yükselişle 437,70 liradan işlem gördü. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? İşte güncel açıklamalar
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GRAM ALTIN NE KADAR? Gram altın bugün 438,72 liradan alınıyor, 438,81 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Çeyrek altın bugün 696,00 liradan alınıyor, 727,00 liradan satılıyor.
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YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın bugün 1.387,00 liradan alınıyor, 1.450,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını 2.775,00 liradan alınıyor, 2.892,00 liradan satılıyor.
DÜN ALTIN FİYATLARI NASILDI?İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 705,00 lira, Cumhuriyet altını 2.905,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 7,91 yükselişle 437,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: