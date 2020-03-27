Altın fiyatları bugün ne kadar? 2020 canlı ve anlık altın takibi sayfası
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusu piyasaları takip edenler tarafından dikkatle takip edilen konular arasında yer alıyor. Altının gram fiyatında gün içinde değişimler yaşanırken, çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarındaki son durum canlı takip sayfalarında dikkatle inceleniyor. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından 27 Mart cuma günü altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın piyasasındaki son durum, canlı ve anlık altın takibi sayfası
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Altının gram fiyatı bugün 337 liradan işlem görürken, bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da değeri değişti..
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ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI
Çeyrek altının satış fiyatı 521 liradan işlem görürken, 509 liradan geri alınıyor.
İstanbul, 26 Mart (DHA) ABD’de bugün açıklanan işsizlik maaş başvurularındaki rekor artışa karşın, altın yeniden yükselirken, hafif artan petrol fiyatları yatay hareket ediyor. ABD’de işsizlik maaş başvuruları, Covid-19 salgınını sınırlamak için alınan önlemlerin ekonomiyi durdurması ve toplu işten çıkarmalara yol açması nedeniyle geçen hafta 3.28 milyona yükselerek rekor kırdı.
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Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolün varil fiyatı yüzde 0.8 düşüşle 29.81 dolara, ABD hafif petrolü de yüzde 0.78 düşüşle 26.74 dolara geriledi.
Küresel emtia piyasalarında; - gümüş, yüzde 1.27 artışla 14.64 dolardan, - altın, yüzde 1.09 artışla 1,634.80 dolardan, - bakır, yüzde 0.51 artışla 4,872.50 dolardan, - platin, yüzde 0.14 artışla 742.72 dolardan, - paladyum yüzde 2.84 düşüşle 2,274.74 dolardan işlem görüyor. İç piyasada ise gram altın 335 liradan, çeyrek altın 521 liradan, Cumhuriyet altını da 2,142 liradan satılıyor.