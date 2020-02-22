Altın fiyatları bugün ne kadar? 2020 canlı altın fiyatı takibi.. Altın almalı mı, satmalı mı?
Altın fiyatları geçtiğimiz haftadan beri yükseliş eğilimi gösterirken, yatırımcılar dikkatle altın piyasasını takip etmeye başladı. Gram altının fiyatı her gün rekorunu tazelerken, 1 gram altın 320 TL seviyesini aştı. Peki altın fiyatlarındaki son durumun ardından Çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2020 canlı altın fiyatları takip ekranı ve tüm yatırım altınlarının güncel değerleri
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Altının gram satış fiyatı geçtiğimiz günü 322 lira seviyesinde kapattı. Bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da değerleri değişti.
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ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altının satış fiyatı 528 lira olurken, 516 lira civarında geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 1056 liradan işlem görürken, 1030 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 2173 lira olurken, 2141 liradan geri alınıyor.
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Altın almalı mı, satmalı mı?
Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk'ün yorumu şu şekilde; Gram altında son günlerde yukarı yönde sert hareketler görmekteyiz. Bu yükselişin iki sebebi var. İlki ons altın fiyatlarının hızlı bir şekilde yükselmesi, ikincisi ise dolar kurunun 6.10 TL seviyelerini test etmesi...
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Ons altının yükselişinde açıkçası somut bir sebep göremiyorum. Dolar endeksinin ve küresel risk iştahının kuvvetli olduğu bu süreçte güvenli liman olan ons altının yükselmesinin altında şu anlık temel bir sebep gözükmemekte. Bu nedenle ons altındaki yükselişlere temkinli yaklaşıyorum.
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Dolar kuru ise yukarı yönde eğilimine devam ediyor. Bu yükseliş iki sebepten kaynaklanıyor. İlki doların küresel bazda güçlü olması. Dolar sadece TL’ye karşı değil, neredeyse tüm para birimlerine karşı değer kazanıyor. Euro/dolar paritesinin 1.11 seviyelerinden 1.07 seviyelerine geldiği bu süreçte dolar kurunun yükselmesi de gayet olağan bir durum.
Ancak TL’nin diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre biraz daha zayıf seyrettiğini görmekteyiz. Burada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyonda yukarı yöndeki kıpırdanmaya rağmen faiz indirimlerine devam ediyor olması ve bu durumun TL’nin reel getirisine ilişkin endişeleri artırması etkili olmaktadır.
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Ons altında 1612/1620 dolar bandını önemli direnç bölgesi olarak izliyorum. Bu bölgede yükselişler zayıflayabilir.
Dolar kurunda ise uzun süredir takip ettiğimiz yükseliş kanalı devam ediyor. Bu kanalın dip noktası 5.90 TL'den geçiyor. Yani dolar kuru 5.90 TL altına inmediği sürece teknik olarak yukarı yöndeki potansiyeli sürecektir. 6.20 TL civarını bu aşamada takip ediyoruz.
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Gram altın özelinde ise yükseliş eğimi korunuyor. Orta-uzun vade bu eğilimin devamını bekliyorum. Burada geri çekilmelerin alım fırsatı vereceğini daha önceki yazılarımızda ifade etmiştik. Bu nedenle olası kar satışları yeniden alım fırsatı verebilir. Teknik olarak ilk önemli destek 306 TL seviyesinde gözüküyor. Yukarıda ise 317 TL seviyesini takip ediyoruz. Bu eşik geçilirse 330 TL’ye doğru alım görebiliriz.
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2020 CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ
Altın fiyatları gün içinde sıklıkla değer değişikliği yaşarken, yatırımcılar altın fiyatlarını canlı ve anlık olarak takip etmek istiyorlar. Aşağıda linkten hem grafikler eşliğinde hem de saatlik dilimler halinde altın fiyatlarını canlı olarak takip edebilirsiniz