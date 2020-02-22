Altın fiyatları bugün ne kadar? 2020 canlı altın fiyatı takibi.. Altın almalı mı, satmalı mı?

Dolar kuru ise yukarı yönde eğilimine devam ediyor. Bu yükseliş iki sebepten kaynaklanıyor. İlki doların küresel bazda güçlü olması. Dolar sadece TL’ye karşı değil, neredeyse tüm para birimlerine karşı değer kazanıyor. Euro/dolar paritesinin 1.11 seviyelerinden 1.07 seviyelerine geldiği bu süreçte dolar kurunun yükselmesi de gayet olağan bir durum.



Ancak TL’nin diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre biraz daha zayıf seyrettiğini görmekteyiz. Burada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyonda yukarı yöndeki kıpırdanmaya rağmen faiz indirimlerine devam ediyor olması ve bu durumun TL’nin reel getirisine ilişkin endişeleri artırması etkili olmaktadır.