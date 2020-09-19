Altın fiyatları 19 Eylül (bugün) canlı takip ekranı: Çeyrek altın bugün kadar? Gram altın kaç TL? İşte piyasalardaki son durum
Altın piyasası haftayı değer kazanarak kapattı. Piyasaları takip edenler altın fiyatları bugün ne kadar sorusunun cevabını araştırıyor. Gram altın 473 lira seviyesinde işlem görürken bu değerin ardından yatırım altınlarının da fiyatları arttı. Canlı ve anlık verileri takip etmek için altın fiyatları sayfamızdan güncel bilgilere sahip olabilirsiniz. İşte altın piyasasındaki son durum ve uzmanların 2020 altın fiyatları analizleri
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Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 474 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 777 liradan, Cumhuriyet altını 3 bin 193 liradan satılıyor. İşte aracı kurumların altın analizleri...
Dün, dolar kurundaki yükselişe karşın altının ons fiyatındaki düşüşle değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 472,1 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 15.03 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0.61 oranında 474.67 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 777 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 193 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0.37 yükselişle 1.951 dolar seviyesinde bulunuyor.
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ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış 770, satış 779 lira Yarım altın alış 1.537, satış 1.557 lira Cumhuriyet altını alış, 3.076 satış 3.106 lira 22 ayar bilezik gram satış fiyatı 434 lira, alış fiyatı 433 lira
Ons altın geçtiğimiz gün kritik FOMC Eylül toplantısı sonrasında güçlenen dolar ile birlikte Ons Altın gün içi kazançlarının bir kısmını geri verdiği izlense de gün sonunda sınırlı yükselişini sürdürdüğü takip edilmişti.
Fed’in beklentilere paralel olarak federal fonlama faizinde değişikliğe gitmemesi ve Powell’in açıklamaları doğrultusunda Perşembe gününe güçlü başlayan Dolar’ın etkisi ile birlikte satış baskısı yaşayan değerli metalde aşağı yönlü hareketlerin devam ederken, gün sonunda ABD’de beklentilerin altında açıklanan ekonomik verilere rağmen aşağı yönlü hareketlerin sürdüğü takip edildi.
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Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın’ın 1952 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Artan talep ile Ons Altın’ın yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1958, 1965 ve 1972 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir.
Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda ise 1945, 1940 ve 1932 destek seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.
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ONS ALTIN DALGALI SEYRİNİ SÜRDÜRÜYOR
Meksa Yatırım
Ons altın yatay bantta dalgalı seyir sürüyor. İlk önemli destekler 1.948-1.942 seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyelerin sonraki destek 1.932 olarak görülüyor. İlk dirençler ise 1.955-1.958 seviyesinde. Tepki çıkışının devamı için bu seviyenin geçilmesi önemli olacak.
Sonraki dirençler 1.973-1.993 seviyelerinde. Geri çekilmelerde tepki alımlarının görüldüğü, yükselişlerde ise direnç seviyelerinin geçilmekte zorlanıldığı görünüm sürüyor.
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ONS ALTINDA YÜKSELİŞ SINIRLI
İntegral Yatırım MenkulOns altın forex piyasasında 1953 seviyesinde işlem görüyor. Fed toplantısı sonrasında dolarda ivme değişikliği oldu. ancak ana yön değişmedi. Dolar Endeksi bu sabah fed öncesi seviyesi olan 93'ün altında seyrediyor. Fed toplantısının etkileri Dolar üzerinde sınırlı kalmış görünüyor. Ancak bu durum şimdilik ons altın fiyatı üzerinde çok etkili bir harekete neden olmamış görünüyor.Bugün ABD'den gelecek Michigan Tüketici Güveni verisi takip edilecek.
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Teknik Analiz: Ons altın 22 günlük ortalama olan 1943 seviyesinin üzerinde 1953 seviyesinde işlem görüyor. İçinde olduğu 1924 - 1955 bandının üst bandını aşmayı deneyen değerli metal kar satışlarıyla geri çekildi.
Yükseliş eğiliminin sürdüğü değerli metalde 1955 seviyesine gelinmesi halinde tekrar kar satışları görebiliriz. Bu seviyelerde long pozisyon açmak riskli olabilir. Ancak 1955 bandının aşılması halinde 1976 seviyesine kadar yükseliş sürebilir. Olası düşüşlerde 22 günlük ortalama olan 1943 seviyesi ve 1950 günlük ortalama olan 1934 seviyesi destek konumunda. Yükselişin sürmesi için bu seviyelerin üzerinde kalınması önemli.
Bu yıl gümüş yüzde yüzde 53.2, ons altın ise yüzde 29.3 getiri sağladı yatırımcısına. Bu yıl pozitif anlamda konuştuğumuz iki enstrüman ons ve gümüş olurken negatif anlamda ise petrolü konuştuk.
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Son dönemde aşıya yönelik gelişmelerin daha da hızlanması ve piyasadaki risk alma iştahının artması ons altındaki hırçın getiriyi törpüledi. Buna karşın halen daha ons altına yönelik yükseliş eğilimi bitmiş değil. Küresel piyasalarda halen devam eden geniş para politikaları var. Bu ons altını destekleyen en önemli unsurlardan biri. Dahası ultra gevşek politikaların bugünden yarına sıkılaşacağı da yok. ABD tahvil getirilerinde artış yaşanmaması nedeniyle geri çekilmeler sınırlı kalıyor.
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Diğer yandan ABD ile Çin arasında her konudaki anlaşmazlık sürüyor. Tam olarak hangi konuda bir orta nokta bulacaklarını kaçırmış durumdayız. Zaman zaman ortaya çıkan gerginlik ons altına yeni bir yükseliş getirmese de tansiyonun yüksek kalmasına zemin hazırlıyor diyebiliriz.
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Ons altında agresif yükselişlerde ton azalma görünüyor. Bunda en büyük etki aşıya yönelik gelişmeler. Her yöne kafanızı çevirdiğinizde aşıyla alakala yeni ve olumlu bir haber görürsünüz.
Bu altının 2000’lerin üzerine hızlı yükselmesinde en büyük tökez. Buna karşın her geçen gün salgının boyutları da giderek yükseliyor. Dolayısıyla aşının bulunmasıyla hızlı bir umut fiyatlaması belirecektir ancak aşının ulaşımı konusundaki zaman ayarı bir kısım fiyatlamanın geri alınmasına olanak sağlayabilir.
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Yıl sonuna kadar olan süreçte aşı gelişmeleri, salgındaki süreç ve ABD seçimleri finansal fiyatların yumuşak karnı olacak gibi görünüyor.
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Daha yumuşak bir dolar ve ABD Merkez Bankası’nın destekleyici para politikasını güçlendireceği beklentileriyle altın bugün yaklaşık iki haftanın en yüksek seviyesine yükseldi. Kısa vade için teknik göstergelerin henüz hızlı bir yükselişe hazır olmadığını söylemek mümkün.
Dolayısıyla kısa vade için 1948 dolar seviyesi etrafındaki hareket sürebilir. 1970 dolar üzerine yerleşik seyirlerin oluşması halinde ise 2000 dolar seviyesine doğru alımların hız kazanacağı ortam oluşabilir. Ons altın 1926 dolar seviyesi aşığı kırılmadığı sürece ana yön yukarı.1926 dolar seviyesi olan 50 günlük ortalamanın aşağı yönde kırılması halinde 1907 dolara doğru satışların hız kazanması beklenebilir.
1926 dolar seviyesi olan 50 günlük ortalamanın aşağı yönde kırılması halinde 1907 dolara doğru satışların hız kazanması beklenebilir.
Daha uzun vadede ise yine altın fiyatlarındaki ana yönünün yukarı olduğundan bahsedebiliriz.
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Gümüş altına göre daha fazla değer kazandı. Gümüşün desteklemediği bir altın çıkışı pek mümkün olmuyor. Dolayısıyla gümüş hareketini izlemeye devam ediyoruz. Gümüş şimdilik dar bir bant hareketi içine girdi.
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Yatay ve yönsüz olduğundan bahsedebilirim. Ancak onda da ana yön yukarı. 25 dolar seviyesine doğru bir geri çekilme olması beklenebilir. Böyle bir durum ons altını da bir miktar aşağı çeker, ancak altın ve gümüşte radikal bir düşüşe kapı açacak temel gerekçenin olmadığını düşünüyorum.