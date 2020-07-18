Altın fiyatları bugün ne kadar? 18 Temmuz altın fiyatları canlı ve anlık takip ekranı.. Uzmanların altın fiyat yorumları

ALTINDA YENİ REKOR GELİR Mİ? Altının ons fiyatı özellikle hafta ortası gerçekleştirdiği hızlı yükseliş ile 1818 dolar seviyesine kadar tırmanmış; 6 Eylül 2011 tarihinde gördüğü 1921 dolar olan tarihi zirvesinden beri en yüksek seviyeye ulaşarak rekor kırmıştı.



O gün yaptığımız yorumlarda altında ana yükseliş eğiliminin devam etmesini beklediğimizi ancak bu esnada ufak çaplı kar satışlarının gelebileceği öngörüsünde bulunmuş; bu geri çekilmelere hazırlıklı olmak lazım görüşünü eklemiştik. Nitekim öyle de oldu ve 1818 dolar zirve rekor seviyesinden yüzde 1,2 oranında geri çekilme ile altının ons fiyatı 1796 seviyesine kadar geriledi. Şu anda bu inişin 1775 dolar seviyesindeki desteğe kadar sürekliliği olup olmadığını izliyoruz.



Son güncel durumda, Asya piyasaları genelinde endekslerde geri çekilmeler izledik. Bu durum, hafta içi süren riskli varlıklara yönelik iştahın nispeten azaldığı yönünde önemli bir işaret. Diğer yandan altın gibi zaman zaman güvenli liman özelliği ile öne çıkan ABD dolarına olan talebin artması sonucunda Dolar endeksinin de yükselişe geçtiğini gördük. Dolar ve altın arasındaki ters korelasyonun çalışması neticesinde de altın fiyatında geri çekilmeyi yaşadık.