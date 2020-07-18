Altın fiyatları bugün ne kadar? 18 Temmuz altın fiyatları canlı ve anlık takip ekranı.. Uzmanların altın fiyat yorumları
Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu 18 Temmuz cumartesi günü de internette en çok aranan konular arasında yer alıyor. Altının gram satış fiyatı son olarak 399 lira seviyesinde işlem görürken, gram altın, çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarındaki son durum piyasayı takip edenler tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları sayfamızdan canlı ve anlık olarak altın piyasasındaki son durumu takip edebilirsiniz. İşte 2020 altın piyasası için uzmanların altın fiyatları yorumları ve detaylar
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Altının gram satış fiyatı bugün 399 lira seviyesinde işlem görürken bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının da değeri değişti.
Çeyrek altının satış fiyatı 657 liradan işlem görürken, 650 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 1.314 liradan işlem görürken, 1.397 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 2.618 liradan işlem görürken, 2.594 liradan geri alınıyor.
Altının ons fiyatı özellikle hafta ortası gerçekleştirdiği hızlı yükseliş ile 1818 dolar seviyesine kadar tırmanmış; 6 Eylül 2011 tarihinde gördüğü 1921 dolar olan tarihi zirvesinden beri en yüksek seviyeye ulaşarak rekor kırmıştı.
O gün yaptığımız yorumlarda altında ana yükseliş eğiliminin devam etmesini beklediğimizi ancak bu esnada ufak çaplı kar satışlarının gelebileceği öngörüsünde bulunmuş; bu geri çekilmelere hazırlıklı olmak lazım görüşünü eklemiştik. Nitekim öyle de oldu ve 1818 dolar zirve rekor seviyesinden yüzde 1,2 oranında geri çekilme ile altının ons fiyatı 1796 seviyesine kadar geriledi. Şu anda bu inişin 1775 dolar seviyesindeki desteğe kadar sürekliliği olup olmadığını izliyoruz.
Son güncel durumda, Asya piyasaları genelinde endekslerde geri çekilmeler izledik. Bu durum, hafta içi süren riskli varlıklara yönelik iştahın nispeten azaldığı yönünde önemli bir işaret. Diğer yandan altın gibi zaman zaman güvenli liman özelliği ile öne çıkan ABD dolarına olan talebin artması sonucunda Dolar endeksinin de yükselişe geçtiğini gördük. Dolar ve altın arasındaki ters korelasyonun çalışması neticesinde de altın fiyatında geri çekilmeyi yaşadık.
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GERİ ÇEKİLMELER ALIM FIRSATI VERMEYE DEVAM EDİYOR
Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı
Teknik olarak ons altında geri çekilmelerin izlenmesi normal. Ons altın bu hafta 1817 dolar seviyeleri ile son yıllarda gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı ve şimdilerde ara düzeltme yapıyor.
Ons altın için 1790-1780 dolar seviyeleri yakın destek olarak izlenebilir. Buna karşın altın fiyatları için destek seviyelerinden gelebilecek yukarı yönlü tepkiler alım fırsatı olarak kullanılabilir. Ons altında her geri çekilme alım fırsatı vermeye devam ediyor.
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Ons altındaki geri çekilmelere bağlı olarak gram altında da aşağı yönlü eğilim oluştu. Ancak ons altında olduğu gibi gram altında da her geri çekilme alım fırsatı vermeye devam ediyor. 388-385 lira seviyeleri gram altın için alım fırsatı verebilir.
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Gram altın 400 lira olur mu?
Rıdvan BAŞTÜRK - Özel Fon Yöneticisi
Gram altın 8 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyesinde seyrediyor. Gram altının bu yükselişinde dolar kurundan destek almadığını, ons altındaki yükselişin gram altını desteklediğini söylememiz gerekiyor.
Gram altın fiyatını etkileyen iki dinamik var. Biri ons altın, diğeri ise dolar kuru. Dolar kuru 15 Haziran’dan bu yana 6.81-6.86 TL bandında sıkıştı. Bu sıkışma bir yerde yukarı veya aşağı kırılacaktır. Mevcut konjonktürü değerlendirdiğimizde orta-uzun vadeli görünümde yukarı potansiyel devam edebilir.
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Ons altın ise piyasaların parlayan yıldızı. Mevcut durumda 1787 dolar seviyesinden işlem görüyor. Uzun zamandır yazdığımız ve söylediğimiz gibi; küresel faizlerin düşük olması, genişleyici politikalar ana resimde ons altını destekleyen unsurlar.
Teknik olarak da 1765-1745 dolar gibi önemli desteklerin üzerinde kalmayı başarıyor. Bu nedenle pozitif görünüm sürebilir. Yukarıda ise önce psikolojik eşik olan 1800 dolar izlenmeli. Bu direnç de geçilirse 1820 dolar seviyeleri hedeflenebilir.
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Gram altın özelinde ise, uzun süredir yukarı yönde potansiyel üzerinde durduk. Dönem dönem düşüşler olsa da bunun bir anlam ifade etmediğini ve düşüşlerin alım fırsatı vereceğinden bahsettik.
Şimdi bu aşamada 395-400 TL bandını ön plana çıkarabiliriz. Burası teknik olarak önemli bir direnç bölgesi. Hem dolar kurundaki sıkışma hem de ons altındaki seviyeler yakından takip edilmelidir. Bu nedenle kısa vadede 395-400 TL bölgesinden kar realizasyonları gelebilir.
Ancak kar realizasyonlarının sınırlı kalmasını, düşüşlerin fırsat vermeye devam etmesini ve orta-uzun vade görünümün korunmasını bekliyorum. Geri çekilmelerde 388 TL ve 382 TL seviyeleri destek olarak izlenebilir.