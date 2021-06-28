Ekonomi Haber Giriş: 28 Haziran 2021 - 16:10 | 28 Haziran 2021 - 16:10

Altın fiyatları bugün ne kadar? 1 Gram altın kaç TL.. İşte son değerler..

Atın fiyatları bugün ne kadar sorusu günün internette en çok aranan konu başlıkları arasında yer alıyor. Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 499 lira seviyesinde hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1783 dolar seviyesinde bulunuyor. İşte yatırım altınlarında son durum