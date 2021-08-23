AltÄ±n geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde 1687 dolar seviyesine doÄŸru dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ kaydetti. SonrasÄ±nda buradan gelen destekle 1700 dolar seviyesinin Ã¼zerine doÄŸru hareketine baÅŸladÄ±. AltÄ±n ÅŸu sÄ±ralarda 1774-1788 dolar aralÄ±ÄŸÄ±nda seyrediyor.
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Ons altÄ±n iÃ§in en yakÄ±n direnÃ§ bu haftada aÅŸmakta zorlandÄ±ÄŸÄ± 1795 dolar olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Bu direncin Ã¼zerine bir kÄ±rÄ±lÄ±m altÄ±nÄ±n 1812 dolar direncine doÄŸru ivmelenmesini destekleyebilir. AltÄ±nda 1812 dolar direncinin Ã¼zerinde 1835 dolar direnci bulunuyor.
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16 Haziran Fed akÅŸamÄ± sonrasÄ± altÄ±nda satÄ±ÅŸlar baÅŸladÄ± ve o tarihten bu yana 1835 dolar seviyesi aÅŸÄ±lamadÄ±. Bu nedenle kÄ±sa vadede yukarÄ± yÃ¶nlÃ¼ hareketini sÃ¼rdÃ¼rmek isterse 1835 dolar direnci aÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± mÃ¼ddetÃ§e bu yÃ¼kseliÅŸin bir geÃ§ici bir yÃ¼kseliÅŸ olarak yorumlanmasÄ± beklenebilir. Ancak 1835 dolar seviyesinin Ã¼zerinde bir seyir hem toparlanmanÄ±n devam etmesini hem de 1865 dolar seviyesine doÄŸru fiyat hareketini destekleyebilir.
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AltÄ±nda 1835 dolar Ã¼zeri kapanÄ±ÅŸlarda ilave pozisyon denemeleri yapÄ±labilir. Buna karÅŸÄ±n, 1835 dolar direncine doÄŸru hareketinde zorlanmasÄ± durumunda da bu noktalar satÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ±ndan deÄŸerlendirilebilir. Ons altÄ±n iÃ§in 1795 dolar direncini kÄ±ramadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece ilave pozisyonlar aÃ§Ä±sÄ±ndan temkinli olunmalÄ±.
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Bu direnÃ§ aÅŸÄ±lamazsa altÄ±nda aÅŸaÄŸÄ± yÃ¶nlÃ¼ harekete neden olabileceÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor. AltÄ±nda geri Ã§ekilmelerin devamÄ± durumunda 1773 - 1760 â€“ 1750 dolar destekler olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ã–zellikle 1760-1750 dolar destek alanÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ ve bu destek alanÄ±nÄ±n altÄ±nda 1676-1687 dolar destek bÃ¶lgesi karÅŸÄ±mÄ±za Ã§Ä±kÄ±yor. Daha Ã¶nceki dÃ¶nemlerde 1750-1760 dolar aralÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nda kapanÄ±ÅŸlar satÄ±ÅŸlarÄ±n hÄ±zlanmasÄ±na ve 1676-1687 dolar seviyelerine doÄŸru sÃ¼rmesine neden olduÄŸu iÃ§in biraz kritik bÃ¶lge.
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Bu nedenle 1750 dolar altÄ±na doÄŸru bir eÄŸim altÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼n daha da bozulmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶stergesi olarak yorumlanabilir. Bu durumda aÅŸaÄŸÄ±da belirtilen destekler takip edilmeli ve bu desteklerden gelebilecek tepki alÄ±mlarÄ±, ilave pozisyon aÃ§Ä±sÄ±ndan uygun olabilir. AÅŸaÄŸÄ±da 1676-1687 dolar bÃ¶lgesi stop alÄ±narak yeni pozisyonlar denenebilir. AltÄ±n iÃ§in son gÃ¼nlerde Fed belirsizliÄŸi, Dolar endeksinin seyri ve Delta varyantÄ±na dair endiÅŸelerin etkisi ciddi oynaklÄ±k yaratÄ±yor. Bu nedenle, altÄ±n iÃ§in sadece teknik analizle hareket etmek orta ve uzun vadede pek saÄŸlÄ±klÄ± olmayabilir. Ã–zellikle, Dolar endeksi 93,00 puan Ã¼zerinde kuvvetlenme Ã§abasÄ±nÄ± korursa bu durumda altÄ±nda yÃ¼kseliÅŸinde zorlanabilir ve belirtilen direnÃ§lere doÄŸru ivmesinde baÅŸarÄ±sÄ±z kalabilir.Â