Bu nedenle 1750 dolar altÄ±na doÄŸru bir eÄŸim altÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼n daha da bozulmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶stergesi olarak yorumlanabilir. Bu durumda aÅŸaÄŸÄ±da belirtilen destekler takip edilmeli ve bu desteklerden gelebilecek tepki alÄ±mlarÄ±, ilave pozisyon aÃ§Ä±sÄ±ndan uygun olabilir. AÅŸaÄŸÄ±da 1676-1687 dolar bÃ¶lgesi stop alÄ±narak yeni pozisyonlar denenebilir. AltÄ±n iÃ§in son gÃ¼nlerde Fed belirsizliÄŸi, Dolar endeksinin seyri ve Delta varyantÄ±na dair endiÅŸelerin etkisi ciddi oynaklÄ±k yaratÄ±yor. Bu nedenle, altÄ±n iÃ§in sadece teknik analizle hareket etmek orta ve uzun vadede pek saÄŸlÄ±klÄ± olmayabilir. Ã–zellikle, Dolar endeksi 93,00 puan Ã¼zerinde kuvvetlenme Ã§abasÄ±nÄ± korursa bu durumda altÄ±nda yÃ¼kseliÅŸinde zorlanabilir ve belirtilen direnÃ§lere doÄŸru ivmesinde baÅŸarÄ±sÄ±z kalabilir.Â