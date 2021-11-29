Altın fiyatları bugün (29 Kasım) ne kadar: Çeyrek altın, yarım altın fiyatları yükseldi mi? 1 Gram altın kaç TL?
Altın fiyatlarında günün değerleri merak ediliyor. Koronavirüste yeni varyant olan Omicron'un ortaya çıkmasıyla birlikte küresel piyasalar güç kaybetmeye başladı. Altın fiyatları ise Fed'in faiz artırma ihtimaliyle kararsız seyre yöneldi. Gram altın fiyatı yatay seyirde ilerlerken yeni değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. Altının gram fiyatı bugün 728 lira seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın 1190 liradan işlem görüyor. İşte altın piyasasında son değerler
Küresel piyasalarda yeni varyant etkisini sert göstermeye başladı. Uluslararası piyasalarda kayıplar derinleşirken Güney Afrika merkezli Omicron varyantı Altın fiyatlarında kararsızlığa neden oldu. Fed'in faiz artırma ihtimali ve tahvil alımlarını azaltmaya devam etmesi beklentisi altın fiyatlarını kıskaca aldı. Güçlü harekette bulunamayan altın son bir haftada yatay seyre geçti.
ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?
ÇEYREK ALTIN FİYATIÇeyrek altının satış fiyatı bugün 1190 liradan işlem görürken, 1153 liradan geri alınıyor.YARIM ALTIN FİYATIYarım altının satış fiyatı bugün 2380 lira civarında işlem görürken, 2306 liradan geri alınıyor.CUMHURİYET ALTINI FİYATICumhuriyet altını satış fiyatı bugün 4.746,00 liradan işlem görürken, 4.611,00 liradan geri alınıyor.22 AYAR ALTIN FİYATI22 ayar altının gram satış fiyatı 666.52 liradan işlem görürken, 646.69 liradan geri alınıyor.
Ons altın haftaya 1791 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1780 dolar, en yüksek 1796 dolar seviyesi görüldü. Saat 09:26 itibarıyla ons altın 1795 dolar seviyesinde işlem görüyor.