Altın fiyatları bugün (26 Eylül Cumartesi) ne kadar? 1 Gram altın kaç TL.. İşte uzmanların altın yorumları

Altın fiyatları bugün de yatırımcıların odaklandığı konulardan oldu. Özellikle gram ve çeyrek altının güncel fiyatları merak ediliyor. Haftanın son işlem gününde doğru altın alımı ve satışı yapacak olan vatandaşlar, sık sık 'altın fiyatları ne kadar oldu?' sorusuna yanıt arıyor. Vatandaşların diğer bir araştırdığı konu ise altın fiyatları için uzman yorumları. Peki çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? İşte canlı ve anlık olarak takip edebileceğiniz altın fiyatları sayfası ve detaylar



Altının gram satışı bugün 458 lira seviyesinde işlem görüyor.



Bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarında önceki günlere göre düşüş yaşandı.



Çeyrek altının satış fiyatı 756 lira seviyesinde işlem görürken, 746 liradan geri alınıyor.



Yarım altının satış fiyatı 1.511 liradan işlem görürken, 1.489 liradan geri alınıyor.



Cumhuriyet altının satış fiyatı 3.011 liradan işlem görürken, 2.978 liradan geri alınıyor.



22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 421 liradan işlem görürken, 419 liradan geri alınıyor.