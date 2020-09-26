Altın fiyatları bugün (26 Eylül Cumartesi) ne kadar? 1 Gram altın kaç TL.. İşte uzmanların altın yorumları
Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? sorusu piyasaların kapanmasının ardından yatırımcıların gündemine geldi. Yatırım tercihini güvenli liman olarak gördükleri altından yana kullanan pek çok kişi günün erken saatlerinden itibaren bu soruya yanıt aramaya başladı. Yaşanan anlık değişiklikler nedeniyle altın yatırımlarında zarar etmek istemeyenler, bir yandan güncel altın fiyatlarını araştırırken bir yandan da uzmanların altın fiyatları öngörülerini inceliyor. Diğer yandan hafta sonu öncesi haftayı kapatan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,88 kayıpla 458.46 lira oldu. İşte canlı anlık altın fiyatları ve analistlerin altın yorumları...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Altın fiyatları bugün de yatırımcıların odaklandığı konulardan oldu. Özellikle gram ve çeyrek altının güncel fiyatları merak ediliyor. Haftanın son işlem gününde doğru altın alımı ve satışı yapacak olan vatandaşlar, sık sık 'altın fiyatları ne kadar oldu?' sorusuna yanıt arıyor. Vatandaşların diğer bir araştırdığı konu ise altın fiyatları için uzman yorumları. Peki çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün ne kadar? İşte canlı ve anlık olarak takip edebileceğiniz altın fiyatları sayfası ve detaylar
Altının gram satışı bugün 458 lira seviyesinde işlem görüyor.
Bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarında önceki günlere göre düşüş yaşandı.
Çeyrek altının satış fiyatı 756 lira seviyesinde işlem görürken, 746 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 1.511 liradan işlem görürken, 1.489 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 3.011 liradan işlem görürken, 2.978 liradan geri alınıyor.
22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 421 liradan işlem görürken, 419 liradan geri alınıyor.
2
Abone Ol
ALTIN FİYATLARI SERBEST PİYASADA NE KADAR OLDU?
Altın fiyatlarının haftayı ne kadardan kapattığı merak konusu oldu. Serbest piyasada cuma günü işlemini tamamlayan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,88 kayıpla 455,80 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da 455,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 455,80 liradan, 3 bin 2 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 23 liradan, 415, 50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 419,50 liradan, 2 bin 934 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 954 liradan, bin 467 liradan alınan Yarım Ziynet bin 477 liradan ve 734 liradan alınan Çeyrek Ziynet 739 liradan satıldı.
3
Abone Ol
ONS ALTINDA SON DURUM
Gram altın fiyatları şu dakikalarda 452 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1872 dolardan işlem görüyor. Ons altında 1848 dolar seviyesinin destek olarak izlenebileceğini belirten Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Karadağ, “Bu desteğin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda yukarı yönde hareketini korumasını düşünebilirim” dedi.
Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel olarak gerileyen gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 457 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe yatay seviyeden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 452.15 lira, en yüksek ise 459.09 lira seviyesini görürken; saat 10.17 itibarıyla yüzde 1.07 oranında düşüşle 452.86 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 750 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 90 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, gün içerisinde 1861 dolar seviyesine kadar gerilerken; en yüksek ise 1874 dolar seviyesine yükseldi. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0.24 oranında yükselişle 1872 dolardan işlem görüyor.
İstanbul Kapalıçarşı’da 456,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 456,80 liradan, 3 bin 9 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 30 liradan, 416 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 420 liradan, 2 bin 941 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 961 liradan, bin 471 liradan alınan Yarım Ziynet bin 481 liradan ve 735 liradan alınan Çeyrek Ziynet 740 liradan satıldı.
5
Abone Ol
Altının ons fiyatı 1848 dolar seviyesine kadar gerileyerek 22 Temmuz tarihinden beri en düşük seviyeyi gördü. Gün içerisinde en yüksek ise 1868 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın, şu dakikalarda yüzde 0.41 oranında düşüşle 1855 dolardan işlem görüyor.
Dünya genelinde açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ekonomik toparlanmanın ivme kaybettiğini gösterirken, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları da tedbirleri yeniden gündeme getirebilir.
ABD ile Çin arasındaki gerilim de gündemdeki yerini korurken, tüm bunlar dolardaki güçlenmeye bağlı olarak altın fiyatları baskılıyor.
6
Abone Ol
GRAM ALTINDA RİSKLER DAHA BASKIN HALE GELDİ
Eral Karayazıcı - Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü
7 Ağustos'ta 2075 dolar zirvesini gördükten sonra değer kaybetmeye başlayan ons altında bu hafta doların dünya genelinde değer kazanmasının etkisi ile gerileme ivme kazandı ve 1849 dolar test edildi.
7
Abone Ol
Yukarıdan aşağı yüzde 11'i bulan bu kayıp şüphesiz tepki yükselişlerini mümkün kılıyor. Ancak ekim ayında Batı dünyasından onay alacak bir veya daha fazla Covid 19 aşısı beklentisi altın adına ufuktaki kötü haber ve bu durum tepki yükselişlerini kısıtlayıcı önemli bir engel olmaya aday.
Bu nedenle aşı haberi geldikten ve ilk refleks fiyatlama geride kaldıktan sonra altın cephesinde daha iskontolu fiyatlar ile karşılaşmamız mümkün.
8
Abone Ol
Gram altın özelinde ise, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kararı riskleri daha baskın hale getirdi.
Öğleden sonra 451 TL'yi gören bu cephe Türk Lirası'nda toparlanma sürecek olursa (bence bu senaryonun şansı görece daha yüksek) ons altına kıyasla yukarı yönlü hareketlerde daha tutuk aşağı yönlü salınımlarda ise daha zayıf bir performans gösterebilir.
9
Abone Ol
DEĞERLİ METALLER ÜZERİNDEKİ BASKI ARTTI
ÜNLÜ & Co / DAHA
Dolardaki değer kazanımının sürmesine ek olarak riskten kaçışın hızlanması yatırımcıları nakit tutmaya yöneltirken değerli metaller üzerindeki baskının da belirgin şekilde arttığını görüyoruz. Bu noktada 1970 dolar desteğinin kırılmasının ardından satışların hız kazandığı ons altın son iki ayın en düşük seviyelerine gerilemiş durumda.
Teknik açıdan bakıldığında ise 1870 doların altında kalınması durumunda 100 günlük hareketli ortalamaya da yakın bir seviye olan 1840 doların ilk güçlü destek noktası olduğunu düşünüyoruz. Bu seviyenin altında yapılacak olası kapanışlar ons altın üzerindeki baskının daha da artmasına neden olabilir.
10
Abone Ol
ONS ALTIN İÇİN İLK DESTEK 1845 DOLAR
InvestAZ Yatırım
Ons altın haftanın dördüncü işlem gününe 1864 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1869 en düşük 1849 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1851 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek 1845 seviyelerinde.
Ons altın için yorucu bir haftaydı. Piyasadaki panik havası, hisse senetlerinden ve emtialardan çıkışlara neden olduğu gibi, doların da yükselmesi altında satışları daha da hızlandırdı. Haftanın son işlem gününde, ons altın biraz soluklanıyor.
12
Abone Ol
Dün 1848 dolar seviyesine doğru düşüşünün ardından bu seviyeden aldığı destekle yukarı yönde hareket etmeye başladı. Ancak teknik hala çok güçlü değil. Olası haber akışlarına karşı oldukça hassas.
13
Abone Ol
Bugün içinde ABD'den açıklanacak veriler bulunuyor ancak etki sınırlı olabilir. ABD'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında teşvik paketine dair olumlu mesajlar gelmesi, Demokratların 2.4 trilyon dolarlık yeni bir teşvik paketi hazırlığında olması altın için aslında olumsuz. İlerleyen günlerde böyle bir paket üzerinde anlaşma kesinleşmesi, altının yükselişini zorlaştırabilir.
14
Abone Ol
Ons altın için teknik olarak 1848 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir. Bu desteğin üzerinde kalmaya devam etmesi durumunda yukarı yönde hareketini korumasını düşünebilirim.
15
Abone Ol
Bu durumda, 1877 dolar ve 1884 dolar dirençleri karşımıza çıkıyor. Olası geri çekilmelerin durumunda ise 1848 dolar ana destek olurken, bu desteğe kadar olası satışlar karşılanırsa yerini tepki alımlarına bırakabilir. Ancak 1848 dolar seviyesinin altında kapanışlar görülmesi durumunda satış baskısının artabileceğini gözlemleyebiliriz.