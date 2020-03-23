Altın fiyatları bugün (23 Mart) ne kadar oldu? Güncel gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatı

Altın fiyatlarındaki hareketlilik yeni haftanın ilk işlem gününde devam ediyor. Altın yatırımları için en doğru zamanı belirlemek isteyen vatandaşlar, “altın fiyatları ne kadar oldu, altın fiyatları düştü mü?” gibi sorulara internet üzerinden yanıt arıyor. Altın fiyatlarında güncel verileri derledik. İşte 23 Mart tarihli gram, yarım ve çeyrek altın fiyatı...