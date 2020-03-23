Altın fiyatları bugün (23 Mart) ne kadar oldu? Güncel gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatı
Her hafta olduğu gibi haftanın ilk işlem gününde gözler altın fiyatlarında son duruma çevrildi. Geçtiğimiz haftanın son gününde gün içerisinde en yüksek 316.50 lira, en düşük ise 306.39 lira seviyesini gören gram altın fiyatları, kapanışta 314-315 lira bandında hareket ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını kaç TL’den alınıp satılıyor? Yeni tip corona virüs salgınına dair haber akışının etkilemeye devam edeceği altın fiyatlarında son verileri derledik.
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Altın fiyatlarındaki hareketlilik yeni haftanın ilk işlem gününde devam ediyor. Altın yatırımları için en doğru zamanı belirlemek isteyen vatandaşlar, “altın fiyatları ne kadar oldu, altın fiyatları düştü mü?” gibi sorulara internet üzerinden yanıt arıyor. Altın fiyatlarında güncel verileri derledik. İşte 23 Mart tarihli gram, yarım ve çeyrek altın fiyatı...
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Altının gram fiyatı yeni haftanın ilk işlem dakikalarında 315 liradan işlem görüyor. En çok tercih edilen altın türlerinden çeyrek altın ise aynı dakikalarda 518 TL'den alınıp 506 TL'den satışa sunuluyor. Peki, yarım ve cumhuriyet altının son durum ne?
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YARIM VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Yarım altının satış fiyatı 1036 liradan satılırken, 1009 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 2132 lira olurken, 2100 liradan geri alınıyor.
22 Ayar bileziğin gram satış fiyatı 289 lira olurken, 288 lira civarında geri alınıyor.
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Gün içerisinde en yüksek 316.50 lira, en düşük ise 306.39 lira seviyesini gören gram altın fiyatları, saat 17.22 itibarıyla 314.59 lira seviyesinde işlem gördü. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 517.81 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 132 liradan alıcı buldu.