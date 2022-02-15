ALTIN FİYATLARI BUGÜN (15 Şubat): Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi... 1 Gram altın kaç TL? İşte canlı ve anlık altın değeri

Altının gram fiyatı, ons altın fiyatında yaşanan yükselişin desteğiyle 824 lira seviyesine kadar yükselirken; sonrasında değer kaybına yöneldi. Gram altın gün içerisinde 809 liraya kadar gerilerken; şu dakikalarda yüzde 0,88 oranında değer kaybıyla 810 lira seviyesinde işlem görüyor.
Altın yatırımcıları için 2022 yılı kafa karışıklıklarıyla başladı. Kronolojik olarak özetlemek gerekirse; ABD 2021’i yüzde 7 oranında tüketici enflasyonuyla kapattı. Fed parasal sıkılaştırma için gaza basarak mart ayını işaret etti. Ocak ayında ABD TÜFE yüzde 7,5’a yükseldi; Fed şahin duruşunu sürdürerek piyasaları enflasyonla mücadeledeki kararlılığına ikna etti.
Bu noktaya kadar her şey bir şekilde yolunda. ABD getiri eğrisi yüzde 2’ye doğru hafif yataylaşsa da enflasyon hedefi olmaya devam eden bu seviye aşılmadı. Borsa endekslerindeki düşüşler, verilen mesajlarla belli bir seviyede sınırlandırıldı. En son “The Economist” dergisinin “Piyasalar nereye gidiyor?” başlıklı, roller-coaster kapak fotoğraflı sayısına rağmen geniş çaplı paniğin önüne geçildi.
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Gram altın fiyatları da ons altındaki yükseliş ve dolardaki volatilitenin etkisiyle güç kazanıyor. Güne 798 lira seviyesinden başlayan gram altın gün içinde en düşük 796.4 lira, en yüksek de 799.8 lira seviyesini gördü. Saat 08.22 itibarıyla gram altın 799 liradan alıcı buluyor.
Rusya-Ukrayna riskini ‘kara kuğu’ olarak değerlendirmek doğru olmaz. Ancak bu risk geçtiğimiz haftaya kadar piyasalarda yoğun bir şekilde fiyatlanmıyordu. Son dönemde siyasi gerilimin seviye atlaması volatiliteyi artırdı. Bölgeyle ilişkili olan ülkelerin risk varlıklarında ve risk primlerinde önemli fiyatlamalar yaşanıyor.
Örnek olarak; 20 Aralık 2021’de 620’yi görmesinin ardından Türkiye 5 yıllık CDS oranı geçen hafta 507’ye kadar inmişti. Bir gün içerisinde yeniden 523’ün üzerine çıktık. Önümüzdeki günlerde Hazine’nin yurt dışında sukuk ihracı var. Dolayısıyla Doğu Avrupa’daki gerilim bizim borçlanma maliyetimizi etkiliyor.
Ağustos 2020’den bu yana ons altın istikrarlı bir düzeltme yaşıyor. En çok merak edilen soru; bu son yükseliş, 1,5 yılda yaşanan yükselişler gibi kısa süreli mi olacak yoksa devam mı edecek? Hem faiz artıracak hem bilanço küçültecek bir Fed varken, tüm dünya parasal sıkılaştırmaya giderken altın nasıl yükselişini sürdürebilir?
Cevap iki ana, bir sürpriz kategoride çözümlenecek:
1-) Sıkı parasal koşullar enflasyonun önüne geçebilecek mi?
2-) Sıkılaşma sırasında resesyon ihtimali riske edilebilecek mi?
Beklenmedik tarafta ise, Rusya-Ukrayna süreci nasıl çözümlenecek ve belki daha da önemlisi; bu gerilim son jeopolitik risk mi olacak?
Fed’in faiz artıracağına yönelik manipülatif sosyal medya paylaşımlarının boşa çıkmasının ardından olağan toplantıya odaklanıldı. 14 Şubat 2022 tarihinde Fed’in olağanüstü toplanıp faiz kararı alacağına yönelik olarak sosyal medyada bazı uzman, analistler ve ekonomistler yorumlarda bulunmuştu. Fed’in olağanüstü değil hemen hemen her ay yaptığı toplantıyı manipülatif olarak kullanmaya çalışan ekonomistlerin görüşleri Fed’den herhangi hamle gelmeyince boşa çıkmış oldu. Bundan sonraki süreçte Mart ayında olağan zamanında yapılacak olan faiz kararı bekleniyor.
Ons altın 8 ayın zirvesine ulaştı. Ons altın fiyatları güne 1871 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1869 dolar, en yüksek de 1879 dolar seviyesi görüldü. Saat 08:30 itibarıyla ons altın 1878 dolardan işlem görüyor.
Ons altındaki pozitif ayrışma gram altına da yaradı. Gram Altın güne 818 lira seviyesinden başladı.
Gün içinde en düşük 816 lira, en yüksek de 822 lira seviyesi görüldü. Saat 08:30 itibarıyla 820.4 liradan işlem görüyor.