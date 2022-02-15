ALTIN FİYATLARI BUGÜN (15 Şubat): Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi... 1 Gram altın kaç TL? İşte canlı ve anlık altın değeri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Putin-Scholz görüşmesi başladı Yine aynı masaPutin-Scholz görüşmesi başladı! Yine aynı masa#Olaf Scholz
Sigorta ücreti için hamile eşini kayalıklardan atmıştı Hakan Aysalın cezası belli olduSigorta ücreti için hamile eşini kayalıklardan atmıştı! Hakan Aysal'ın cezası belli oldu#Semra Aysal
Novak Djokovicten tarihi karar: Bütün sonuçlarına hazırım...Novak Djokovic'ten tarihi karar: 'Bütün sonuçlarına hazırım...'#Novak Djokovic
NATOdan Ukrayna-Rusya açıklaması Gerginlik azalmadıNATO'dan Ukrayna-Rusya açıklaması 'Gerginlik azalmadı'#Rusya
Uyuyan tapu sistemi... Hemen e-devlete girip önlem alın'Uyuyan tapu' sistemi... Hemen e-devlet'e girip önlem alın#Istanbul
Türkiye-BAE Yatırım Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik bağlantının güçlenmesi için adımlar atıyoruzTürkiye-BAE Yatırım Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik bağlantının güçlenmesi için adımlar atıyoruz#Cumhurbaşkanı
Kripto para piyasaları hareketlendi Bitcoin ve Ethereumda hızlı yükseliş...Kripto para piyasaları hareketlendi! Bitcoin ve Ethereum'da hızlı yükseliş...#Kripto Para Piyasaları
Murat Kartal soruşturmasında tutuklu polislerin ifadeleri ortaya çıktıMurat Kartal soruşturmasında tutuklu polislerin ifadeleri ortaya çıktı#Büyükçekmece
Dünya bu vakayı konuşuyor... Korona ölümden sonra bile peşini bırakmadıDünya bu vakayı konuşuyor... Korona ölümden sonra bile peşini bırakmadı!#Koronavirüs
Dikkat çeken araştırma: Aşıdan sonra yaparsanız antikor miktarını artırıyorDikkat çeken araştırma: Aşıdan sonra yaparsanız antikor miktarını artırıyor#Koronavirüs
6 muhalefet partisi liderinin buluşması... Bahçeli: Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür6 muhalefet partisi liderinin buluşması... Bahçeli: Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür#MHP
Bakan Koca: Yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporları için kararBakan Koca: Yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporları için karar#Sağlık Bakanlığı
Beklenmedik bir yerde yan yana görüntülendiler: Kimsenin aklına gelmezdiBeklenmedik bir yerde yan yana görüntülendiler: Kimsenin aklına gelmezdi#Prens Harry
İnsana şiddet sadece kuvvet kullanarak olmaz'İnsana şiddet sadece kuvvet kullanarak olmaz!'#Beste Açar
İş adamı tablonun içinde çıkınca ortalık karıştı Peş peşe istifalar...İş adamı tablonun içinde çıkınca ortalık karıştı! Peş peşe istifalar...#Italya
HABERLEREkonomi Haberleri

ALTIN FİYATLARI BUGÜN (15 Şubat): Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi... 1 Gram altın kaç TL? İşte canlı ve anlık altın değeri

#Gram Altın#Çeyrek Altın#Altın Fiyatları

Altının ons fiyatı, Ukrayna krizinde tansiyonun artmasıyla yükselişini sürdürerek 8 ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra; Rusya tarafından, tatbikatları biten askerlerin sınırdan çekilerek kendi görev yerlerine dönmeye başladığı açıklamasıyla 1844 dolar seviyesine kadar geriledi. Piyasaların gözü kulağı, ABD-Rusya ve Ukrayna hattından gelecek sıcak haberlerde olmayı sürdürüyor. Diğer taraftan da Fed yetkililerinden gelen açıklamalar dikkatle takip ediliyor. Altının ons fiyatı, 1879 dolar seviyesine kadar yükselerek 11 Haziran 2021 tarihinden beri en yüksek seviyeyi görürken; saat 15:41 itibarıyla yüzde 1,22 oranında düşüşle 1849 dolar seviyesinde bulunuyor.

1/10ALTIN FİYATLARI BUGÜN (15 Şubat): Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi... 1 Gram altın kaç TL İşte canlı ve anlık altın değeri

Altının gram fiyatı, ons altın fiyatında yaşanan yükselişin desteğiyle 824 lira seviyesine kadar yükselirken; sonrasında değer kaybına yöneldi. Gram altın gün içerisinde 809 liraya kadar gerilerken; şu dakikalarda yüzde 0,88 oranında değer kaybıyla 810 lira seviyesinde işlem görüyor.

2/10EN ÇOK MERAK EDİLEN SORU: YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ

EN ÇOK MERAK EDİLEN SORU: YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Altın yatırımcıları için 2022 yılı kafa karışıklıklarıyla başladı. Kronolojik olarak özetlemek gerekirse; ABD 2021’i yüzde 7 oranında tüketici enflasyonuyla kapattı. Fed parasal sıkılaştırma için gaza basarak mart ayını işaret etti. Ocak ayında ABD TÜFE yüzde 7,5’a yükseldi; Fed şahin duruşunu sürdürerek piyasaları enflasyonla mücadeledeki kararlılığına ikna etti.

Bu noktaya kadar her şey bir şekilde yolunda. ABD getiri eğrisi yüzde 2’ye doğru hafif yataylaşsa da enflasyon hedefi olmaya devam eden bu seviye aşılmadı. Borsa endekslerindeki düşüşler, verilen mesajlarla belli bir seviyede sınırlandırıldı. En son “The Economist” dergisinin “Piyasalar nereye gidiyor?” başlıklı, roller-coaster kapak fotoğraflı sayısına rağmen geniş çaplı paniğin önüne geçildi.

3/10ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Gram altın fiyatları da ons altındaki yükseliş ve dolardaki volatilitenin etkisiyle güç kazanıyor. Güne 798 lira seviyesinden başlayan gram altın gün içinde en düşük 796.4 lira, en yüksek de 799.8 lira seviyesini gördü. Saat 08.22 itibarıyla gram altın 799 liradan alıcı buluyor.

4/10ALTIN FİYATLARI BUGÜN (15 Şubat): Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi... 1 Gram altın kaç TL İşte canlı ve anlık altın değeri

Rusya-Ukrayna riskini ‘kara kuğu’ olarak değerlendirmek doğru olmaz. Ancak bu risk geçtiğimiz haftaya kadar piyasalarda yoğun bir şekilde fiyatlanmıyordu. Son dönemde siyasi gerilimin seviye atlaması volatiliteyi artırdı. Bölgeyle ilişkili olan ülkelerin risk varlıklarında ve risk primlerinde önemli fiyatlamalar yaşanıyor.

Örnek olarak; 20 Aralık 2021’de 620’yi görmesinin ardından Türkiye 5 yıllık CDS oranı geçen hafta 507’ye kadar inmişti. Bir gün içerisinde yeniden 523’ün üzerine çıktık. Önümüzdeki günlerde Hazine’nin yurt dışında sukuk ihracı var. Dolayısıyla Doğu Avrupa’daki gerilim bizim borçlanma maliyetimizi etkiliyor.

5/10ALTIN FİYATLARI BUGÜN (15 Şubat): Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi... 1 Gram altın kaç TL İşte canlı ve anlık altın değeri

Ağustos 2020’den bu yana ons altın istikrarlı bir düzeltme yaşıyor. En çok merak edilen soru; bu son yükseliş, 1,5 yılda yaşanan yükselişler gibi kısa süreli mi olacak yoksa devam mı edecek? Hem faiz artıracak hem bilanço küçültecek bir Fed varken, tüm dünya parasal sıkılaştırmaya giderken altın nasıl yükselişini sürdürebilir?

6/10ALTIN FİYATLARI BUGÜN (15 Şubat): Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi... 1 Gram altın kaç TL İşte canlı ve anlık altın değeri

Cevap iki ana, bir sürpriz kategoride çözümlenecek:

1-) Sıkı parasal koşullar enflasyonun önüne geçebilecek mi?

2-) Sıkılaşma sırasında resesyon ihtimali riske edilebilecek mi?

Beklenmedik tarafta ise, Rusya-Ukrayna süreci nasıl çözümlenecek ve belki daha da önemlisi; bu gerilim son jeopolitik risk mi olacak?

7/10FED’İN FAİZ ARTIRIM HAMLESİ MART’TA BEKLENİYOR

FED’İN FAİZ ARTIRIM HAMLESİ MART’TA BEKLENİYOR

Fed’in faiz artıracağına yönelik manipülatif sosyal medya paylaşımlarının boşa çıkmasının ardından olağan toplantıya odaklanıldı. 14 Şubat 2022 tarihinde Fed’in olağanüstü toplanıp faiz kararı alacağına yönelik olarak sosyal medyada bazı uzman, analistler ve ekonomistler yorumlarda bulunmuştu. Fed’in olağanüstü değil hemen hemen her ay yaptığı toplantıyı manipülatif olarak kullanmaya çalışan ekonomistlerin görüşleri Fed’den herhangi hamle gelmeyince boşa çıkmış oldu. Bundan sonraki süreçte Mart ayında olağan zamanında yapılacak olan faiz kararı bekleniyor.

8/10ALTIN FİYATLARI GÜÇLENİYOR

ALTIN FİYATLARI GÜÇLENİYOR

Ons altın 8 ayın zirvesine ulaştı. Ons altın fiyatları güne 1871 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1869 dolar, en yüksek de 1879 dolar seviyesi görüldü. Saat 08:30 itibarıyla ons altın 1878 dolardan işlem görüyor.

9/10GRAM ALTIN DA İVME KAZANDI

GRAM ALTIN DA İVME KAZANDI

Ons altındaki pozitif ayrışma gram altına da yaradı. Gram Altın güne 818 lira seviyesinden başladı.

10/10ALTIN FİYATLARI BUGÜN (15 Şubat): Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi... 1 Gram altın kaç TL İşte canlı ve anlık altın değeri

Gün içinde en düşük 816 lira, en yüksek de 822 lira seviyesi görüldü. Saat 08:30 itibarıyla 820.4 liradan işlem görüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gram Altın#Çeyrek Altın#Altın Fiyatları