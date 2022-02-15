ALTIN FİYATLARI BUGÜN (15 Şubat): Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi... 1 Gram altın kaç TL? İşte canlı ve anlık altın değeri

EN ÇOK MERAK EDİLEN SORU: YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Altın yatırımcıları için 2022 yılı kafa karışıklıklarıyla başladı. Kronolojik olarak özetlemek gerekirse; ABD 2021’i yüzde 7 oranında tüketici enflasyonuyla kapattı. Fed parasal sıkılaştırma için gaza basarak mart ayını işaret etti. Ocak ayında ABD TÜFE yüzde 7,5’a yükseldi; Fed şahin duruşunu sürdürerek piyasaları enflasyonla mücadeledeki kararlılığına ikna etti.



Bu noktaya kadar her şey bir şekilde yolunda. ABD getiri eğrisi yüzde 2’ye doğru hafif yataylaşsa da enflasyon hedefi olmaya devam eden bu seviye aşılmadı. Borsa endekslerindeki düşüşler, verilen mesajlarla belli bir seviyede sınırlandırıldı. En son “The Economist” dergisinin “Piyasalar nereye gidiyor?” başlıklı, roller-coaster kapak fotoğraflı sayısına rağmen geniş çaplı paniğin önüne geçildi.